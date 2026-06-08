Izraelska vojska objavila je da je noćas napala vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Prvi je to put nakon travnja da je Izrael napao Iran.

“Prije nekog vremena, izraelske zračne snage napale su vojne ciljeve iranskog terorističkog režima”, objavile su Izraelske obrambene snage (IDF) na Telegramu.

Iranska državna televizija izvještava da se eksplozije čuju u Teheranu, Tabrizu, Isfahanu i Karaju. Nema detalja o tome što je pogođeno, koliko je šteta te ima li žrtava. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda priopćila je da je Izrael koristio balističke rakete lansirane iz zraka.

Odmazda za iranski raketni napad stigla je unatoč apelima američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je navodno nazvao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua te ga pozvao da se ne osvećuje Iranu.

AP: Trump je vjerovao da će ga Netanyahu poslušati