Bliski istok u plamenu : Izrael raketama napao Iran, odjekuju eksplozije u Teheranu, Tabrizu i Isfahanu (Video)
Izraelska vojska objavila je da je noćas napala vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Prvi je to put nakon travnja da je Izrael napao Iran.
“Prije nekog vremena, izraelske zračne snage napale su vojne ciljeve iranskog terorističkog režima”, objavile su Izraelske obrambene snage (IDF) na Telegramu.
Iranska državna televizija izvještava da se eksplozije čuju u Teheranu, Tabrizu, Isfahanu i Karaju. Nema detalja o tome što je pogođeno, koliko je šteta te ima li žrtava. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda priopćila je da je Izrael koristio balističke rakete lansirane iz zraka.
Odmazda za iranski raketni napad stigla je unatoč apelima američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je navodno nazvao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua te ga pozvao da se ne osvećuje Iranu.
AP: Trump je vjerovao da će ga Netanyahu poslušati
Agencija AP citira neimenovanog američkog dužnosnika, koji je rekao kako je predsjednik Donald Trump bio uvjeren da će ga izraelski premijer Benjamin Netanyahu poslušati te da neće narediti osvetničke udare na Iran.
Podsjetimo, Iran je u nedjelju navečer ispalio projektile na izraelske mete, dovodeći u opasnost pregovore o okončanju šireg rata. Prije toga je Izrael napao predgrađe Bejruta, po prvi puta otkad su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Libanon.
Iran je već ranije rekao da bi bilo kakav mirovni sporazum sa SAD-om ovisio o primirju koje je na snazi u Libanonu. Izrael je tu zemlju u ožujku napao u potrazi za proiranskim borcima Hezbolaha koji su započeli paljbu preko granice s Izraelom iz solidarnosti s Teheranom.
Dužnosnici izraelske vojske kasno u nedjelju rekli su da su identificirali projektile ispaljene iz Irana i da su ih obrambeni sustavi presreli.
(Kliker.info-agencije)
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