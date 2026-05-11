Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas je u sjedištu N/F saveza BiH zvanično prezentirao spisak fudbalera koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na predstojećem Svjetskom prvenstvu 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Barbarez je objavio listu igrača na koje računa za historijski nastup Zmajeva na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri, a konferenciju za medije obilježila je i emotivna atmosfera. Tokom predstavljanja spiska prikazan je poseban video u kojem su građani iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, kao i članovi porodica reprezentativaca, čitali imena igrača koji putuju na Mundijal, dok su u pozadini prikazivani kadrovi bh. gradova.

Na golmanskoj poziciji mjesto u reprezentaciji izborili su Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić.

U odbrambenoj liniji nalaze se Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović i iskusni Sead Kolašinac.

Vezni red predvode Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić i Benjamin Tahirović, dok su među pozvanima još i Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević.

U napadu će boje Bosne i Hercegovine braniti Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović i kapiten Edin Džeko.

Selektor je objavio i širi spisak igrača koji će biti u statusu pretpoziva, a na njemu se nalaze Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović.

Barbarez je istakao kako će pripreme početi sa 26 fudbalera, naglasivši da je stručni štab dugo vagao konačne odluke kako bi ostavio prostor za eventualne promjene zbog zdravstvenog biltena reprezentativaca.

– Uvijek je teško nekome saopštiti da neće biti dio ekipe za Svjetsko prvenstvo. Odlučili smo krenuti sa 26 igrača kako bismo imali mogućnost reakcije ukoliko se pojave problemi – rekao je selektor.

Osvrnuo se na zdravstveni bilten reprezentacije, a posebno na Amira Hadžiahmetovića, koji se našao na spisku uprkos problemima s povredom. Selektor je istakao da je Hadžiahmetović pokazao veliku želju da bude dio ekipe za Mundijal, iako je u jednom trenutku bio veoma blizu operativnog zahvata.

– Bio je praktično pred operacijom, ali je želio pokušati alternativni način oporavka. U stalnom smo kontaktu s doktorima i dogovor je bio da bude spreman za okupljanje 23. maja, što je i obećao – rekao je Barbarez.

Govoreći o igračima koji se nalaze na širem spisku reprezentacije, selektor je potvrdio da je upućeno devet pretpoziva fudbalerima na koje stručni štab ozbiljno računa ukoliko dođe do neplaniranih promjena u kadru.

Okupljanje reprezentacije zakazano je za 23. maj, kada će se ekipi priključiti prvi dio reprezentativaca, dok ostatak dolazi dva dana kasnije.

Prvu provjeru BiH će imati 29. maja protiv Sjeverne Makedonije na stadionu Koševo, a potom reprezentacija 2. juna putuje u Sjedinjene Američke Države gdje će odigrati prijateljski susret protiv Paname. Meč protiv Paname igrat će se 6. juna u St. Louisu, nakon čega reprezentacija putuje u Toronto gdje će dočekati duel protiv domaće selekcije Kanade na startu grupne faze Mundijala.

Barbarez je tokom konferencije govorio i o taktičkim opcijama koje će reprezentacija koristiti tokom pripremnih utakmica.

– Protiv Sjeverne Makedonije pokušat ćemo određene varijante sistema i testirati alternativna rješenja. Panama je specifičan protivnik i dobra priprema za Kanadu jer se radi o reprezentaciji koja igra čvrsto i disciplinovano – rekao je selektor.

Naglasio je da reprezentacija BiH sada ima više ofanzivnih opcija nego ranije.

– Pokazali smo da možemo igrati veoma ofanzivno. Imamo profile igrača koji omogućavaju različite varijante i veću fleksibilnost u igri – poručio je selektor.

Debitant u dresu selekcije BiH bit će vezista Ermin Mahmić, mladi nogometaš koji je ranije nastupao za omladinske selekcije Austrije. Spahić je otkrio da je proces promjene sportskog državljanstva trajao mjesecima.

– Bio je to dug i zahtjevan proces, ali njegova želja da igra za Bosnu i Hercegovinu od početka nije bila upitna. Sretni smo što će biti dio reprezentacije – rekao je, dok je Barbarez Mahmića opisao kao profil igrača kakav je reprezentaciji nedostajao, te naglasio da se radi o “veoma ofanzivnom i tehnički kvalitetnom igraču koji ima veliki prostor za napredak”.

– Želimo mlade fudbalere koji će u narednim godinama činiti okosnicu reprezentacije – istakao je selektor.

Dodao je da će glavni kamp reprezentacije biti u Salt Lake Cityju.

– Nakon utakmice u Torontu selimo u Salt Lake City gdje će biti naša baza tokom turnira. Cilj nam je bio smanjiti broj letova i izbjeći dodatni umor zbog vremenskih razlika – objasnio je Barbarez.

Na pitanje o administrativnim problemima vezanim za vize za Kanadu, Barbarez je istaknuo da su predstavnici NSBiH u kontaktu s ambasadama kako bi svi članovi delegacije na vrijeme dobili potrebnu dokumentaciju.

