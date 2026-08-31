Iranska revolucionarna garda je saopćila da je balističkim projektilima i dronovima gađala tehničke objekte i položaje borbenih aviona u zračnim bazama King Hussein i Al-Azraq u Jordanu, tvrdeći da je pričinjena velika šteta.

Naveli su da je napad bio odmazda za američki napad na otok Larak te upozorili na snažnije odgovore u slučaju novih napada.

Oružane snage Jordana saopćile su u ponedjeljak da su sistemi protuzračne odbrane, presreli i uništili osam projektila koji su ušli u zračni prostor kraljevine.

Vojska je navela da su projektili neutralizirani prije nego što su mogli predstavljati bilo kakvu prijetnju civilima ili imovini, objavila je državna novinska agencija Petra.

Nedjeljni napad predstavljao je prve američke napade na Iran od 29. jula, kada su SAD završile “snažan val napada” kao odgovor na pokušaj napada na američke vojne položaje dan ranije.

Trump se posljednjih sedmica fokusirao na povećavanje ekonomskog pritiska na Iran, a ne na vojne akcije, tvrdeći prošle sedmice da će finansijska snaga SAD-a odvesti zemlju “ka velikoj pobjedi”. Ministarstvo finansija SAD-a zaprijetilo je novim, štetnim sankcijama zemljama koje odbiju prekinuti ekonomske veze s Iranom, nazivajući to “ekonomskim Danom D”.

(Kliker.info-agencije)