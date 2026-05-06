Fudbaleri Arsenala izborili su plasman u finale Lige prvaka nakon što su u revanšu polufinala na svom terenu savladali Atletico Madrid minimalnim rezultatom 1:0.

Nakon što je prvi meč u Madridu završen rezultatom 1:1, bilo je jasno da će odluka pasti u Londonu – i pala je u korist domaćina.

Arsenal je prvi zaprijetio, kada se Trossard u 35. minuti našao u dobroj prilici i pao u kaznenom prostoru, no sudija nije pokazao na bijelu tačku.

Ključni trenutak dogodio se u finišu prvog poluvremena. U 44. minuti Saka je najbolje reagovao na odbijenu loptu i sa nekoliko metara poslao je u mrežu za vodstvo od 1:0.

Gosti su u nastavku pokušali uzvratiti. U 51. minuti Simeone je pao u kaznenom prostoru Arsenala nakon duela, ali ni ovaj put nije bilo penala.

Veliku šansu da riješi pitanje pobjednika imao je Gyokeres u 66. minuti, no njegov udarac otišao je malo iznad gola.

Do kraja susreta Arsenal je kontrolisao igru i nije previše rizikovao, dok su gosti bezuspješno tražili izjednačenje.

Rezultat se nije mijenjao, pa je londonski tim postao prvi finalista Lige prvaka.

U finalu će igrati protiv pobjednika drugog polufinala između Bayerna i PSG-a. Revanš tog susreta na rasporedu je sutra, a PSG u njega ulazi s golom prednosti iz prvog meča.

