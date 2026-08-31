Američka vojska je u nedjelju izvela napad na iransko ostrvo Larak, gdje je, prema riječima američkog zvaničnika, viđeno da se iranske snage pripremaju za lansiranje raketa s morskim minama prema Hormuškom moreuzu. Ovo su prvi američki napadi na Iran u više od mjesec dana, izvijestio je CNN.

Američke snage su pogodile dva iranska lansera na ostrvu, rekao je zvaničnik. Stanovnici su izvijestili da su u nedjelju čuli eksploziju u blizini Laraka, izvijestila je iranska poluzvanična novinska agencija Fars.

Larak se nalazi u blizini strateški važnog Hormuškog moreuza, jednog od ključnih svjetskih brodskih puteva, koji je dugo bio u središtu regionalnih tenzija i diplomatskih napora.

Centralna komanda SAD-a završila je uklanjanje morskih mina s međunarodnih plovnih puteva kroz moreuz prošle sedmice, saopštila je Trumpova administracija. Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je “Iran obaviješten da će svaki brod ili plovilo koje postavi nove mine biti odmah i sistematski uništeno.”

“Američke snage pomno prate područje i ostaju spremne da zaštite slobodan protok trgovine kroz ovaj vitalni plovni put”, rekao je američki zvaničnik.

Iranci obećavaju odmazdu

Iranska Revolucionarna garda u nedjelju je obećala odmazdu, okrivljavajući “američko-cionističkog neprijatelja” za napad na ostrvo Larak u kojem su, kako tvrde, ubijeni iranski vojnici i civili.

Glasnogovornik Revolucionarne garde rekao je u kratkoj izjavi koju je prenijela državna televizija IRIB da je napad Trumpove administracije bio “strateška i smrtonosna greška”.

Napad se dogodio dok Iran i Oman nastavljaju razgovore o predloženom sporazumu o obnavljanju pomorskog saobraćaja kroz moreuz, jednu od najvažnijih energetskih arterija na svijetu. Regionalni posrednici, uključujući Katar, podržali su razgovore, dok su iranski zvaničnici više puta povezivali budućnost plovidbe kroz moreuz sa širim razgovorima sa Washingtonom i razvojem sigurnosne situacije u regionu.

Nedjeljni napad bio je prvi američki udar na Iran od 29. jula, kada su Sjedinjene Države pokrenule “snažan talas udara” kao odgovor na pokušaj udara na američke vojne položaje dan ranije.

Bijela kuća je u četvrtak saopštila da trenutno nema razgovora između SAD-a i Irana o šestomjesečnom ratu.

Posljednjih sedmica, Trump se fokusirao na povećanje ekonomskog pritiska na Iran, umjesto na nove vojne operacije. Prošle sedmice je rekao da će finansijska moć SAD-a dovesti zemlju “do vrlo velike pobjede”. Ministarstvo finansija SAD-a zaprijetilo je razornim novim sankcijama zemljama koje odbiju prekinuti ekonomske veze s Iranom, nazivajući to “ekonomskim Danom D”.

(Kliker.info-Jutarnji list)