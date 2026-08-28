Kako je pojasnio Mašić, krivične prijave su podnijete protiv četiri osobe.

“Riječ je o Miloradu Dodiku, Drašku Stanivukoviću, Nenadu Stevandiću i Staši Košarcu, koji su svojim izjavama prekršili važeće odredbe Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine”, rekao je federalni zastupnik.

Istakao je da ovo neće biti kraj konkretnih poteza SDP-a u ovom kontekstu.

“Naš pravni tim prikuplja dokaze, analiziraju, i u narednim danima će biti podnesene krivične prijave protiv svakog pojedinca koji je brutalno ovih dana prekršio Krivični zakon BiH”, rekao je.

Posebno je naglasio da očekuje reakciju glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanka Kajganića.

“Krajnje je vrijeme da se probudi iz zimskog sna da konačno počnu postupati i štititi Krivični zakon BiH. Posebno u ovom segmentu i na ovom polju, jer osjetljivost situacije u BiH, svježe rane i sve ono što nas evocira na devedesete godine zaslužuje posebnu pažnju”, dodao je Mašić.

Njegovim ocjenama se pridružio Magazinović, koji je istakao da smrću Mladića ne umiru istina, sjećanje na žrtve, presude i odgovornost.

“Mladić jeste mrtav, ali je zastrašujuća spoznaja koju smo imali priliku gledati ova dva dana da je ideologija zbog koje je osuđen živa kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. izjave u kojima se ratni zločin veliča, umanjuje i negira prisutne i one su predmet krivične prijave koja je danas predata. Anticivilizacijska glorifikacija zla je ono o čemu svjedočimo posljednja dva dana. A jasno je svima da Krivični zakon BiH sadrži alate dovoljne da se takve pojave u BiH procesuiraju”, istakao je.

Državni zastupnik je pozvao međunarodnu zajednicu da prati ishod ovog procesa.

“Mi pozivamo međunarodnu zajednicu da prati ovaj čitav postupak i odnos odgovornih prema jednom od, za nas, najtežih krivičnih djela koje se može počiniti u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu čitavu društvenu situaciju i emocije koje izaziva kod ljudi”, rekao je.

Obratio se i Nerin Dizdar, koji je naglasio da su ova krivična djela počinjena javno.

“Očekujemo da zapravo ova krivična prijava bude inicijator za postupanje prema svim drugim. Podnijeli smo krivične prijave protiv lica koja su zbog svojih funkcija, zbog svoga javnog prisustva, najodgovorniji za politički diskurs, za kreiranje narativa negiranja, umanjivanja zločina, pa slobodno možemo reći i njihovog veličanja”, rekao je.

Federalni ministar za izbjeglice je pozvao sve građane da “budu oko i uho pravde i istine”.

“Sve one koji negiraju ratne zločine, sve one koji umanjuju ratne zločine koji su počinjeni u periodu od 1992. do 1995. godine, za vrijeme agresije protiv Bosne i Hercegovine, trebamo prijavljivati i pozivamo i građane da i sami učestvuju, da doprinesu ostvarenju pravde, istine i danas za žrtve, jer ponovo najviše ovakvi istupi vrijeđaju preživjele žrtve genocida i ratnih zločina. Pozivamo građane da i sami se priključe i da sami podnose krivične prijave”, rekao je Dizdar.

U samoj prijavi koju je podnio SDP kao stranka se navodi da su Dodik, Stevandić, Stanivuković i Košarac izjave dali svjesno i voljno, uz postojanje svijesti o sadržaju i značenju poruka koje su javno saopštavali.

“Sva četiri prijavljena lica su se javno oglasila neposredno nakon objavljivanja informacije o smrti pravosnažno presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, dakle u okolnostima u kojima je bilo potpuno jasno da se obraćaju širokoj javnosti povodom smrti lica čija je individualna krivična odgovornost za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti pravosnažno utvrđena. Njihovi javni istupi nisu bili slučajni niti su se odnosili na nepoznatu i historijski nedovoljno razjašnjenu ličnost, već na lice čija je krivična odgovornost utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom”, piše u prijavi upućenoj Tužilaštvu BiH.

Navodi se i da su bili svjesni presuda protiv Mladića, ali da su ga svejedno predstavili u afirmativnom kontekstu i to kao “patriotu i simbol otpora”.

“Sve ove okolnosti pojedinačno i u zajedničkoj vezi izazvale su ozbiljnu zabrinutost u društvenoj zajednici, stvarajući atmosferu straha, nesigurnosti i nepovjerenja među nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini, a naročito među pripadnicima zajednica koje su bile neposredno pogođene ratnim zločinima i njihovim posljedicama”, ističe se u prijavi.

(Kliker.info-Klix)