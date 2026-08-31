Sonja Biserko : Ideologija je preživjela Ratka Mladića, a Srbija se moralno srozala i klanja se zločinu
Govoreći o reakcijama koje su uslijedile nakon smrti Ratka Mladića, Biserko je kazala da sam njegov odlazak za nju nije predstavljao poseban događaj, ali da je zabrinjava ono što se kroz te reakcije pokazalo.
“Odlazak Ratka Mladića se očekivao prije ili kasnije, tako da za mene nije to nikakav specijalan događaj. Međutim, ono što zabrinjava jeste manifestacija svega onoga što je pokazano i u Srbiji i u Republici Srpskoj, što govori prije svega o jednoj nesposobnosti i nespremnosti da se pogleda istini u oči i da je taj projekat, odnosno ideologija, preživjela Ratka Mladića”, rekla je Biserko.
Prema njenim riječima, riječ je o procesu koji traje godinama.
“Ona nije samo manifestovana ovom prilikom, već je posljednjih 15 godina bila sistematski promovisana od strane ovog režima preko srpskog sveta i svih onih dokumenata, strategija koje su zapravo pratile taj projekat. To nije nikakva mantra ili nekakva propagandna priča, nego je ona realna i može se reći da je Republika Srpska u velikoj mjeri integrisana u taj srpski svet”, kazala je.
Kritike Zapadu zbog odnosa prema Vučiću
Biserko je posebno kritikovala međunarodnu zajednicu zbog odnosa prema vlastima u Srbiji.
“Ono što brine jeste i činjenica da Zapad nije obraćao pažnju na to. Naprotiv, podržavali su Aleksandra Vučića i smatrali ga sposobnim političarem koji je umio da balansira između raznih strana, a zatim, on je bio garant za neku stabilniju partiju, a pritom je bilo očigledno da se dnevno sistematski promoviše taj projekat”, rekla je.
Dodala je da reakcije koje sada dolaze izvana smatra zakašnjelim.
“Mislim da je to jedan cinizam i da su sve ove reakcije koje dolaze sada iz svijeta na neki način otežnjavajuće. Nadam se da će imati i nekakvu politiku iza toga vrlo brzo”, navela je.
“Sahrana će pokazati dokle je režim spreman da ide”
Jedno od otvorenih pitanja nakon smrti Ratka Mladića jeste i način na koji će biti organizovana njegova sahrana.
Biserko smatra da bi taj događaj mogao postati još jedna manifestacija glorifikacije.
“Što se tiče same sahrane, to je sad veliki upit, zato što ona može da ponovi ono što se dešavalo prilikom smrti Aleksandra Rankovića, koji nije bio nacionalista, ali je bio unitarista. I unitarizam je zapravo koncept koji je većina Srba tada, u to vrijeme 50-ih, 60-ih, zagovarala i bila je vrlo nesretna kada je Jugoslavija počela da se decentralizira”, rekla je.
Dodala je:
“Tako će i ova sahrana Ratka Mladića, bez obzira ko će organizovati i kako, vjerovatno manifestovati upravo tu jednu poruku da je srpski narod iza toga, većinski. Ne mogu da kažem da su svi, ali u svakom slučaju, ona će biti pokazatelj dokle je ovaj režim spreman da ide u glorifikovanju Ratka Mladića”, kazala je.
“Stanje duha je poražavajuće”
Biserko je rekla da reakcije nakon Mladićeve smrti pokazuju dubok moralni problem.
“Političari sa raznih strana su davali izjave koje su iznenađujuće, da poslije toliko vremena oni primjećuju da je Srbija u takvom stanju, da je stanje duha poražavajuće i da u svemu ovome što se manifestovalo ovih dana nema tog moralnog limita ili etičkog limita koji bi pokazao da se ipak vodi računa i o onima koji su bili žrtve te ideologije, te politike”, rekla je.
Zaključila je da je riječ o veoma zabrinjavajućoj poruci.
“I u tom smislu, ovo je vrlo zabrinjavajuća poruka koju smo svi mogli da vidimo ovih dana”, kazala je.
“Kroz medije i obrazovni sistem promoviše se da Srbija nije učestvovala u ratovima”
Biserko je govorila i o ulozi obrazovnog sistema, medija i kulture u istorijskom revizionizmu.
“Treba imati u vidu tu ogromnu frustraciju u porazima u ratovima 90-ih i dolasku ovog režima na vlast. Sve ono što je vezano za te godine se relativizuje ili marginalizuje, a istovremeno se ide na tu reviziju i to, kao što sam rekla, očituje se kroz taj koncept srpskog sveta”, rekla je.
Prema njenim riječima, u javnom prostoru se godinama gradi slika Srbije kao isključive žrtve.
“U javnoj sferi, kroz medije i kroz obrazovni sistem, kroz kulturu, stalno se promoviše da Srbija nije učestvovala u tim ratovima, da je ona najveća žrtva. Jedino na što se fokusira kao neki zločin koji je učinjen nad Srbima jeste ubijanje i NATO intervencija. Znači, to su dvije tačke koje se sistematski pojavljuju dnevno, takoreći, u medijima”, kazala je.
“Kroz glorifikovanje Mladića negira se genocid”
Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, Biserko smatra da se kroz glorifikaciju Ratka Mladića pokušava relativizirati i negirati genocid.
“Kada je Bosna u pitanju, kroz glorifikovanje Mladića, na neki način se negira stalno genocid u Srebrenici, odnosno u Bosni, a s druge strane, to je ipak i neki simbol, rekla bih, ili način da se kaže kako je Srbija ipak pobijedila u tom ratu”, rekla je.
Dodala je:
“Ona je dobila pola Bosne, nezasluženo, Srebrenica je u Republici Srpskoj, i to je odgovornost međunarodne zajednice koja je upriličila taj Dejtonski sporazum koji jeste zaustavio rat, međutim, trajno je ostavio Bosnu kao nefunkcionalnu državu”, kazala je.
“Međunarodna zajednica treba prestati podilaziti Beogradu”
Biserko smatra da međunarodna zajednica mora promijeniti dosadašnji odnos prema Beogradu.
“Mislim da je ovo trenutak, prije svega, da međunarodna zajednica promijeni stav i da prestane podilaženje Beogradu, jer je to Beograd uvijek razumio kao njihovu slabost i koristio to na sve moguće načine, a istovremeno je sve vrijeme destabilizirao region i uplitao se u njihove unutrašnje stvari preko srpske zajednice, bilo da je riječ o Bosni, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i u Hrvatskoj čak donekle”, rekla je.
“Mladić se gotovo pretvara u sveca”
Govoreći o atmosferi u Srbiji, Biserko je ukazala na grafite i druge oblike glorifikacije.
“Taj osjećaj žrtve, on je prosto toliko preuveličan, toliko se na njemu radi sistematski dnevno, i to se vidi kroz sve te, recimo, grafite skoro u cijeloj Srbiji sa likom Ratka Mladića”, rekla je.
Dodala je da je sadašnji trenutak samo ogolio postojeće stanje.
“Ta atmosfera bila je za mene očekivana. Ona je samo u ovom momentu ogolila to stanje duha. Mislim da svi u regionu manje-više to dobro prate i da razumiju”, kazala je.
Posebno je upozorila na intenzitet glorifikacije.
“Ova vrsta eksplozije tog nekog glorifikovanja Mladića, maltene pretvaranja njega u nekog sveca, tamo klanjaju se i ljube njegove slike i ne znam ni ja šta, to je jako zabrinjavajuće, prije svega moralno. To pokazuje da se ovo društvo toliko srozalo moralno i da nije sposobno da razlikuje više dobro od zla i da je nekako zakovano za taj zločin, a režim je zapravo to i želio”, rekla je.
“Ovaj režim je nastavak Miloševićevog projekta”
Biserko je aktuelnu vlast u Srbiji direktno povezala sa političkim naslijeđem Slobodana Miloševića.
“Ovaj režim je nastavak Miloševićevog projekta. I prema tome, to njihovo prerušavanje u Srpsku naprednu stranku bila je jedna simulacija i način da se dokopaju vlasti i dobiju podršku Zapada. I ona je trajala sve ove godine”, rekla je.
Ocijenila je da se Evropska unija u tom procesu nije pokazala dovoljno efikasnom.
“Nažalost, tu se Zapad, prije svega Evropska unija, nije pokazao dovoljno efikasnim, izgubio je autoritet i nije više sposoban da mobiliše ljude u regionu za tu svoju opciju, pogotovo ne u Srbiji”, kazala je.
“Stanje duha u Srbiji ne obećava mnogo”
Biserko smatra da direktni dokazi i presude sami po sebi trenutno nisu dovoljni da promijene dominantnu atmosferu.
“Bojim se da stanje duha u Srbiji, takvo kakvo je danas, ne obećava mnogo, pogotovo što je i taj međunarodni kontekst jako relaksiran, jako se promijenio, nema više pritiska”, rekla je.
Podsjetila je da je do 2012. postojao značajniji pritisak u vezi sa saradnjom s Haškim tribunalom.
“Do 2012. radilo se na Haškom tribunalu i Srbija je predala te optuženike. Međutim, to kasnije nije sprovedeno u praksi kao osnova za neki dijalog i za uspostavljanje nekog okvira koji bi vodio upravo u tom pravcu o kojem govorite”, kazala je.
Mlade generacije odrasle u “toksičnoj atmosferi”
Posebno je govorila o mladima u Srbiji.
“Ono što je bitno kada je riječ o mladim generacijama, pogotovo ovdje, vrlo je važno pomoći im da razumiju zašto se Srbija nalazi u ovoj situaciji”, rekla je.
Prema njenim riječima, veliki broj mladih nema dovoljno znanja o ratovima devedesetih.
“Fokus je na mladim ljudima u Srbiji, zato što su oni odrasli u jednoj toksičnoj atmosferi, malo znaju o tome šta se dešavalo 90-ih, preuzeli su narative svojih roditelja i ono što im se nudi u javnoj sferi”, kazala je.
Ipak, napominje da postoje i mladi koji informacije traže iz drugih izvora.
“Istovremeno ima tih mladih ljudi koji se obavještavaju na drugim stranama, preko raznih platformi. Sve te društvene mreže mogu biti i pozitivne i negativne u smislu informacija”, dodala je.
Biserko: Bez evropske perspektive teško do suočavanja s prošlošću
Biserko smatra da je evropska perspektiva Srbije važna i za proces suočavanja s prošlošću.
“Smatram da Srbija, ukoliko se ne opredijeli za Evropsku uniju, po mom dubokom uvjerenju, teško da će biti spremna da se skoncentriše na suočavanje s prošlošću”, rekla je.
Kritikovala je Evropsku uniju zbog nedovoljne pažnje prema školskom sistemu i medijima.
“Mislim da je Evropska unija tu jako pogriješila, zato što je sve ove godine nekako zanemarivala školski sistem, medije. Vučić je ovladao medijima u Srbiji i u velikoj mjeri u regionu i vrlo diktira taj ton i sve ono što se odnosi na prošlost i stalno se naglašava ta žrtva Srba”, kazala je.
“Treba proces otrežnjavanja”
Za promjenu postojeće atmosfere potrebno je, smatra Biserko, mnogo više od političke smjene.
“Treba jako mnogo uslova da se stekne da bi počeo taj nekakav proces otrežnjavanja, ja bih rekla, u ovom momentu. Mislim da sama Srbija nema taj, da kažem, ljudski potencijal i da je potrebna itekako velika pomoć sa strane, odnosno Evropske unije, jačanje civilnog sektora koji je bio vrlo vibrantan poslije 2000., ulaganje u nezavisne i profesionalne medije”, rekla je.
Prema njenim riječima, podrška civilnom sektoru danas je znatno slabija.
“Danas toga više nema. I u tom smislu mislim da je vrlo važna ta podrška izvana koja je, nažalost, nestala. Civilni sektor je na vrlo niskom nivou što se tiče podrške izvana, ne samo ovdje, nego i u regionu. Tako da demokratija i suočavanje nisu više prioritet ni Evrope”, kazala je.
“Postoji veliki konsenzus u društvu”
Na pitanje postoji li u Srbiji politička snaga spremna napraviti otklon od naslijeđa Ratka Mladića i Slobodana Miloševića, Biserko je odgovorila da problem prevazilazi samu vlast.
“Postoji veliki konsenzus u društvu. Vučić nije, on je dio tog Miloševićevog projekta. Cijela ta priča, svi ti ljudi koji njega okružuju zapravo su bili dio te priče. Mi nismo dobili generacijsku smjenu u tom smislu koja je sposobna da se odmakne od te ratne priče”, rekla je.
Dodala je da u tome ne učestvuje samo politička struktura.
“Ne radi se samo o politici. Tu je i Srpska pravoslavna crkva, tu su akademski krugovi i razni drugi akteri koji to podržavaju”, kazala je.
Biserko je ukazala i na ulogu Rusije.
“Rusija je u velikoj mjeri podržala taj revizionizam, pošto ga i sama praktikuje u svom okruženju, pogotovo sad u Ukrajini. Znači, oni imaju dosta jak backing, zato što je Rusija sve vrijeme koristila tu frustraciju Srbije i na neki način je podržavala i ohrabrivala je na reviziju”, rekla je.
Zaključno, ocijenila je da vlasti u Srbiji i dalje pokušavaju balansirati između različitih međunarodnih aktera, ali da je prostor za takvu politiku sve manji.
“I mislim da Srbija i Vučić u ovom momentu još uvijek misle da mogu da balansiraju između tih svih strana, međutim taj manevarski prostor se strašno smanjuje”, zaključila je Sonja Biserko.
Pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove u junu 2021. godine pravosnažno je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, terorisanje građana Sarajeva, progone i druge teške ratne zločine.
(Kliker.info-N1)
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