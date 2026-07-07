Branilac naslova Argentina plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon spektakularnog preokreta i pobjede nad Egiptom rezultatom 3:2 u osmini finala odigranoj na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti.

Iako su Argentinci važili za velikog favorita, Egipat je odigrao sjajnu utakmicu i bio na pragu jedne od najvećih senzacija prvenstva, ali je u dramatičnoj završnici ostao bez plasmana među osam najboljih.

Egipat šokirao svjetskog prvaka

Egipat je od početka pokazao da se neće braniti, a nagrada za hrabru igru stigla je već u 14. minuti. Nakon odličnog centaršuta Attije s desne strane, Yasser je nadvisio Romera i glavom matirao Martineza za veliko vodstvo afričke selekcije.

Argentina je ubrzo dobila idealnu priliku za izjednačenje. U 17. minuti dosuđen je penal nakon prekršaja nad Tagliaficom, ali je golman Shobeir pročitao udarac Lionela Messija i fantastičnom odbranom sačuvao prednost svog tima.