Egipat imao četvrtfinale u džepu, pa sve prosuo: Argentina u finišu režirala čudesan preokret! (Video)
Branilac naslova Argentina plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon spektakularnog preokreta i pobjede nad Egiptom rezultatom 3:2 u osmini finala odigranoj na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti.
Iako su Argentinci važili za velikog favorita, Egipat je odigrao sjajnu utakmicu i bio na pragu jedne od najvećih senzacija prvenstva, ali je u dramatičnoj završnici ostao bez plasmana među osam najboljih.
Egipat šokirao svjetskog prvaka
Egipat je od početka pokazao da se neće braniti, a nagrada za hrabru igru stigla je već u 14. minuti. Nakon odličnog centaršuta Attije s desne strane, Yasser je nadvisio Romera i glavom matirao Martineza za veliko vodstvo afričke selekcije.
Argentina je ubrzo dobila idealnu priliku za izjednačenje. U 17. minuti dosuđen je penal nakon prekršaja nad Tagliaficom, ali je golman Shobeir pročitao udarac Lionela Messija i fantastičnom odbranom sačuvao prednost svog tima.
Do odlaska na odmor Argentinci su potpuno zagospodarili terenom. Alvarez je imao dvije velike prilike koje je zaustavio raspoloženi Shobeir, Messi je pogodio stativu iz slobodnog udarca, a potom i katastrofalno šutirao preko gola.
Prvo poluvrijeme završeno je vodstvom Egipta, dok je Messi ispisao neslavni rekord postavši prvi igrač u historiji koji je na jednom Svjetskom prvenstvu promašio dva penala.
Egipat povećao prednost, Argentina se vratila
Početkom drugog dijela Argentina je nastavila pritiskati, ali je Shobeir nastavio briljirati među stativama.
Egipat je u 59. minuti postigao pogodak koji je poništen nakon VAR provjere zbog prekršaja u napadu, ali samo osam minuta kasnije nije bilo spasa za Argentince. Sjajnu kontru završio je Zico pogotkom za velikih 2:0 i činilo se da je pitanje pobjednika riješeno.
Ipak, svjetski prvaci nisu odustajali. U 79. minuti Cristian Romero je glavom smanjio na 2:1 i vratio nadu svojoj selekciji.
Enzo presudio u 93. minuti
Argentina je nastavila s velikim pritiskom, a izjednačenje je stiglo u 84. minuti kada je Lionel Messi konačno pronašao put do mreže i pogodio za 2:2.
U završnici je Egipat pokušavao sačuvati remi i izboriti produžetke, ali je u trećoj minuti sudijske nadoknade uslijedio potpuni šok. Nakon brze kontre, Enzo Fernandez je glavom zatresao mrežu za 3:2 i potpuni preokret Argentine.
Egipat je tako ostao bez senzacionalnog plasmana u četvrtfinale, dok je Argentina još jednom pokazala zašto nosi epitet jednog od glavnih kandidata za osvajanje titule, iako je do pobjede stigla tek nakon velike drame. Gaučosi u četvrtfinalu čekaju boljeg iz duela Švicarska – Kolumbija.
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