Fahrudin Radončić : Bliže je da ću biti, nego da neću biti novi ministar sigurnosti BiH (VIDEO)

Predsjednik Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić izjavio je kako je prije dva dana imao ozbiljan sastanak sa liderima SDA Bakirom Izetbegovićem i DF Željkom Komšićem o probosanskoj koaliciji i planu djelovanja.

– Razgovor je bio težak, ozbiljan i državnički. Razgovaralo se o tome hoće li se praviti ono što smo napisali, o probosanskoj koaliciji na državnom nivou. Ranije smo se dogovarali o principima djelovanja, o poziciji BiH, migrantskoj krizi i drugim stvarima – rekao je Radončić gostujući na Fjes TV.

Na pitanje da li se na tom dvoiposatnom sastanku u jednom sarajevskom hotelu razgovaralo o podjeli pozicija na državnom i federalnom nivou, Radončić je rekao da će o tome biti govora na narednim sastancima.

– Nije loše da se pojavi neka vrsta cementa, kada imate tri nacionalna kamena kao što su SDA, SNSD i HDZ – rekao je aludirajući na učešću SBB u formiranju vlasti.

Da li će Radončić biti novi ministar bezbjednosti BiH, kaže da će se znati u ponedjeljak nakon sjednice stranačkog predsjedništva SBB.

– Vidjećemo, bliže je da ću biti, nego da neću. Ipak, bio bih jedini ministar i predsjednik stranke istovremeno u Savjetu ministara BiH. Puno je ozbiljnog posla u tom ministarstvu – dodao je.

Komentarišući aktuelnu vlast u Kantonu Sarajevo rekao je da SBB može sutra srušiti Vladu KS, ali da je dao ovoj vlasti mirnu godinu.

Nedavni komentar ministra privrede Kantona Sarajevo Harisa Bašića o uticaju i moći lidera SBB Fahrudina Radončića na Vladu Kantona Sarajevo izazvala je novu reakciju Radončića. Ministar Bašić je navodno komentisao na društvenim mrežama stabilnost vlasti u kontekstu uloge SBB, kazavši da se “Fahro pita o opstanku Vlade KS kao moja rahmetli nana”.

– Možda ću mu uzeti muštuluk, da će mu nana vaskrsnuti do Nove godine – kazao je Radončić, što će mnogi protumačiti i kao prijetnju za rušenje vlasti u Kantonu Sarajevo, ali on to nije želio detaljno da komentariše.

(Kliker.info-Klix)