Avdo Avdić: Da li ja primam upute od Mehmedagića ili Konaković od članova kartela Edina Gačanina Tita?

Sudske odluke često objavi prije suda, detalje istraga prije tužilaštva. Medij koji uređuje Istraga.ba često je mjesto na kojem javnost, ali i medijski profesionalci, traže prvu i informaciju više. Godinama objavljuje priče o korupciji i kriminalu. Otkrio je brojne afere, a posljednjih dana u fokusu javnosti je zbog dvije stvari: objavljivanja detalja iz predmeta “Black Tie 2” odnosno prepiski iz aplikacije Sky i zbog napada kojima je izložen od strane ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konaković. Avdo Avdić je novinar čije se ime ovih dana često spominje. S njim u Buka intervjuu razgovaramo o tome u kakvom je odnosu sa Elmedinom Konakovićem, da li radi za Osmana Mehmedagića, i drugim temama.

BUKA: Kolega Avdiću, ministar vanjskih poslova BiH je objavio kratki “film” u kojem Vas brutalno targetira i izlaže sigurnosnom riziku. Kako se Vi osjećate, jeste li pogledali taj uradak?

Nikome nije svejedno, kada ga bilo ko, u javnom prostoru, naziva lažovom ili kada pokušava da ga diskredituje. Desetine je video klipova, u kojima me pokušavaju diskreditirati, objavljeno proteklih pet-šest godina. Pravljeni su prilozi o meni, pisani članci, neke kolege su me nazivali lajavcem itd. Ali sve to se, koliko god bilo neugodno i nepravedno, ne može dovesti u istu ravan sa onim što urade, recimo, ministar vanjskih poslova (Elmedin Konaković) ili predsjednik Republike Srpske (Milorad Dodik). Prvi na konferenciji za medije, a drugi za skupštinskom govornicom, su me označili šefom paraobavještajnih službi koje upravljaju opozicijom i u Federaciji i u RS. Kada me napadaju kolege, koje se mogu slagati ili ne slagati sa mnom, ili botovi, na koje, iskreno, ne obraćam veliku pažnju, to ne rade iz pozicije moći. Naprotiv. Ali ministar vanjskih poslova ili predsjednik RS imaju efektivnu moć. Institucionalnu. A to je već nešto drugo.

BUKA: “Pripremite se” stoji u jednoj objavi Konakovića. Kako Vi tumačite tu poruku? Šta, iz Vašeg ugla, znači njegovo “pripremite se”?

Prije nego što je i preuzeo vlast (mada je on, barem u KS uvijek bio vlast. Što kao SDA, što kao NiP), kao predsjednik NiP-a, Konaković je kazao – „dolazimo po vas“. Nije precizirao po koga dolazi, ali kasnije smo vidjeli da se na društvenim mrežama obračunavao sa Udruženjem BH novinari, sa kolegama sa Klixa, sa kolegom Senjom Mahinićem. Sa mnom se on obračunava još od 2016. godine kada sam otkrio da je, kao SDA-ov kadar, dijelio novac svojim stranačkim kolegama. Obračunavao se sa kolegicom sa Hayata, sa samom televizijom. Obračunavao se sa kolegicama sa Patrije. Obračunavao se sa Federalnom televizijom. Sada je započeo i javne obračune sa tužiocima, državnim i kantonalnim, sa članovima VSTV-a. Zamislite, ministar vanjskih poslova na konferenciji za medije pominje majku kantonalnog tužioca koji je proteklih desetak godina uhapsio Zijada Blekića, Aliju Delimustafića, Ibrahima Hadžibajrića…. I, kada su novinarska udruženja, Udruženje tužilaca i VSTV reagirali saopćenjima za javnost, štiteći svako svoje kolege, ministar vanjskih poslova BiH poručuje – „neka se pripreme oni koji pišu saopćenja“. Iz toga vidite da njegov problem nije samo Avdo Avdić. On generalno ima problem sa neistomišljenicima.

BUKA: Nekoliko puta sam rekao ministru vanjskih poslova da nije uredu da Vas targetira i radi medijsku analizu, ali on za Vas kaže da nist novinar, da imate agendu i da stojite iza cijelog slučaja. Naziva Vas i čovjekom bivšeg direktora Obavještajno sigurnosne agencije. Kako to komentarišete i u kakvom ste odnosu sa Osmanom Mehmedagićem?

Jeste, govorili ste i cijenim to. Jedan ste od rijetkih koji su se usudili proturječiti ministru tokom njegovih konferencija za medije. A to je zbog toga što on svojim agresivnim odgovorima novinare dovede u nezgodnu situaciju. I ljudi se, zbog toga, povlače pred njim. Gledajte, on mene optužuje da stojim iza cijelog slučaja. Kako? Koji su moji resursi? Da li to ja hapsim? Da li ja provodim istrage? Da li ja određujem mjere zabrane i osnovanu sumnju? Da li sam ja montirao shemu EUROPOL-a? Da li sam ja pisao saopćenja DEA-e, FBI-a, EUROPOL-a? Da li sam ja osudio Edina Gačanina Tita na 7 godina? Svi znamo odgovor na ova pitanja. Znamo i odgovor u vezi sa Osmanom Mehmedagićem. Čovjek je pod mjerama zabrane. Sud BiH je utvrdio da postoji osnovana sumnja. Bio je u pritvoru. Pretresli su mu kuću, telefone. Aktualna vlast je imenovala rukovodstvo OSA-e. Da li su našli ijedan jedini dokaz da sam ja primao naredbe od bilo koga iz OSA-e ili da sam primao novac od OSA-e? Da li su našli moje iskaznice? A sada ću samo povući jednu paralelu –nakon što uhapšen Osman Mehmedagić, ja sam napisao tekstove u kojima sam, štaviše, prije drugih novinara, naveo sve ono za šta ga Tužilaštvo BiH sumnjiči. Nijednu jedinu riječ nisam rekao ili napisao protiv postupajuće tužiteljice. Naprotiv. S druge strane, nakon što su uhapšeni saradnici Edina Gačanina Tita, među kojima je ministrov kum Gordan Memija, Elmedin Konaković je održao dvije konferencije za medije. Na tim konferencijama je imenom i prezimenom diskreditirao tužioce, svjedoke i prijetio svima onima koji su pisali ili istraživali ovaj slučaj. Šta to govori? Da li ja primam upute od Osmana Mehmedagića ili Elmedin Konaković prima upute od članova kartela Edina Gačanina Tita?

BUKA: Dok sam komentarisao Vaš slučaj sa nekim kolegama bilo je komentara da je to lični sukob. Jeste li Vi i Elmedin Konaković u ličnom sukobu?

Kakav lični sukob? Koji je moj motiv za lični sukob? Ja s Elmedinom Konakovićem nikad u životu nisam popio kafu. Nikada se nismo privatno družili. Nemamo nikakve privatne dodirne tačke da bi postojao razlog za lični sukob. Problem počinje onda kada sam objavio da se on druži sa presuđenim sarajevskim kriminalcima koje je nazivao prijateljima. Tada me optuživao da sam SDP, jer je on bio u SDA. Gledajte apsurdnu situaciju – kada sam pisao tekstove o Sebiji Izetbegović, Konaković me, tada još uvijek član SDA, prozivao zbog napada na „profesoricu“. Kasnije će reći da ga napadam po naredbi Sebije Izetbegović.

BUKA: Konaković insistira da policajci FUP-a 2016. nisu mogli znati ko je Edin Gačanin, u jednom intervjuu ste rekli kako su bh agencije dobile informacije o kartelu i Gačaninu 2019.

Budimo precizni – ja sam rekao da sam ja dobio informaciju 2019. godine nakon što su nizozemske vlasti, baš te godine, poslale jedan dokument u kojem su navele veze Mirze Gačanina sa kaertelom Tito i Dino. I to je činjenica. Ja sam tada počeo pisati. I ne vidim ništa sporno u tome. U tom dokumentu nizozemskog tužilaštva, ako ga čitate pažjivo, piše da su, prije nego što je on upućen u BiH, bh. sigurnosne agencije slale informacije nizozemskom pravosuđu o ovom kartelu. Što znači da su bh. policajci za ovaj kartel znali prije nego što je došla ova depeša koja je meni pomogla da počnem istraživati ovu temu. Drugo, u istom tom dokumentu piše da policijske agencije raspolažu informacijom da je ovom kartelu u avgustu 2016. godine zaplijenjeno 928 kilograma kokaina. Što znači da je Tito bio poznat policijskim organima prije svog dolaska u BiH. A to je bilo u septembru 2016. godine. Znači, ministar bi trebao pažljivije čitati i slušati, ako on, uopće, od svog ega išta i može čuti.

BUKA: Rekli ste da ste do prije neki dan mislili da je Konaković zalutao u kartel, a sada mislite da je on od početka znao u čemu je. Mislite li to i dalje?

Iskreno, mislio sam. Jer njegova potreba za „sastancima“ na najvišem nivou i nezdrava ambicija mogle su ga dovesti u situaciju da nesvjesno, želeći susret sa vlastima u Emiratima, da svoj pasoš ljudima koje prethodno nije provjerio. I očekivao sam da će, pošto i sam tvrdi da je „nevin“, izaći na konferenciju za medije i reći – napravio sam propust, nepromišljeno sam postupio, zloupotrijebljen sam. Ali on to ne radi. On kreće u obračun sa mnom, sa tužiocem i sa svjedocima. E, to je već dokaz da on o ovom slučaju zna puno više od nas. Jer zašto se branite od nečega što niste učinili?

BUKA: Ima li Bakira Izetbegovića u Sky aplikaciji, i budući da ste često brži od pravosudnih institucija, možete li nam reći šta se još krije u prepiskama?

Pa, ja sam objavio prepiske u kojima se pominje i Bakir Izetbegović. Objavio sam i shemu EUROPOL-a na kojoj su fotografije Bakira Izetbegovića, Fahrudina Radončića, Sebije Izetbegović, Niko od njih nije reagirao, niti je osporavao shemu. Samo je reagirao Konaković. A u prepiskama se pominje Izetbegović. Recimo, Edin Gačanin Tito kaže svojim saradnicima da odbor SDA u Mostaru u kojem sjedi njegov saradnik ne drži Bakir Izetbegović, nego Aljoša Čampara. Fahrudin Radončić se pominje u kontekstu da ga je SDA prevarila, ali ne u kontekstu saradnje sa kartelom. Samo se predsjednik NiP-a, barem u ovim prepiskama kojima ja raspolažem, pominje u kontekstu konkretne saradnje. I samo je njegov broj pasoša pronađen u Sky-u.

BUKA: Kritike iz Sarajeva su usmjerene ka tome kako su na crnoj listi brojni članovi SDA, Bošnjaci, veliki broj političara iz Republike Srpske, ali na Crnoj listi SAD-a nema Dragana Čovića. Šta mislite zašto? Nije zalužio ili?

Prvo pogledajte nacionalnu strukturu onih koje pravosuđe BiH procesuira. Jedne prilike sam kazao i, evo, ponavljam – u ovoj državi Srbe hapse zbog ratnih zločina, Bošnjake zbog korupcije, a hercegovačke Hrvate nizašta. Nešto slično je i sa crnim listama. Ali treba imati na umu jednu stvar – Republika Hrvatska koja stoji iza HDZ-a BiH je članica EU i NATO-a. Njihov utjecaj na politiku zapadnih država je puno veći nego, recimo, bošnjački ili srpski. I zato se i visoki predstavnik Christian Schmidt više ponaša kao specijalni izaslanik Zagreba, nego kao visoki predstavnik za BiH.

BUKA: U tužilačkim dokumentima se našla informacija i da je narko kartel planirao preuzeti državu. Da li je to uopšte moguće? I kako?

Da. To je tačno. I to je zaključak izveden na osnovu prepiski iz Sky. Jasno se vidi da je Edin Gačanin Tito planirao ozbiljan politički angažman. Preko posrednika, naravno. I zato i jesu neki lideri u panici.

BUKA: Budući da je Sud BiH većinu osumnjičenih pustio da se brani sa slobode, da li je Tužilaštvo BiH „traljavo“ vodilo istragu i prikupljalo dokaze? Da li je problematično što ovako važan predmet vodi tužilac koji je nedavno postao državni tužilac?

Podsjetio bih vas na slučaj Respiratori. Sud BiH je odbio prijedlog za određivanje pritvora Fadilu Novaliću, Fikretu Hodžiću i Fahrudinu Solaku. Dakle, i oni su se branili sa slobode. Danas su na izdržavanju kazne. Ljudi kod nas ne razumiju šta je pritvor. Pritvor se, zapravo, određuje kao mjera osiguranja da vi kao osumnjičeni ne biste skrivali dokaze, uticali na svjedoke ili pobjegli. Ovima koji su pušteni uz mjere zabrane je zabranjeno da putuju van granica BiH i da kontaktiraju sa svjedocima o ovom predmetu. Otprilike slčne mjere onim mjerama zabrane koje su imali Novalić i drugi. To što nisu u pritvoru, ne znači da nisu krivi. Kao što ne znači i da su krivi. Zbog toga i postoji istraga. Ona je tek počela. Tokom istrage se prikupljaju dokazi i saslušavaju svjedoci. Kako neko odmah na startu može reći – nema dokaza? Ili tužilac je loše uradio posao. Ozbiljan posao tek predstoji.

Slađan Tomić (Buka)