Ambasador Robert Wood: Genocid u Srebrenici je počinjen i svaka rasprava o tome se mora okončati

“Hoću jednostavnim riječima da naglasim da su Sjedinjene Države ponosne da budu kosponzor Rezolucije o genocidu u Srebrenici koju su bile predložile Ruanda, Njemačka i BiH. Rezolucija je sjećanje na počinjeni genocid, a želim naglasiti posebno jednu važnu činjenicu: genocid jest počinjen u Srebrenici 1995. I to su potvrdili Međunarodni krivični tribunal i Međunarodni sud pravde u Hagu. Razlog što to želim još jednom naglasiti leži u tome što ima nekih koji su kritizirali ovu Rezoluciju i doveli u pitanje ponovno da li je genocid počinjen. Jest, počinjen je i hoću da to bude potpuno jasno.

Dakle, mi vjerujemo da je Rezolucija , kao jedno podsjećanje uz dužno poštovanje, na zločine koji su počinjeni, i sjećanje na hiljade života koji su tada izgubljeni, dakle, da je Rezolucija u potpunom skladu s ranijim potezima UN-a da se priznaju i obilježe i drugi slučajevi genocida. To se nedavno dogodilo i u odnosu na genocid u Ruandi. Sjedinjene Države su stajale iza takvih ranijih rezolucija, kao komemoracije drugih genocida koji su kao takvi utvrđeni odlukama Međunarodnih sudova.”

VOA: Kakvu biste poruku ispred američke misije u UN-uu poslali ljudima Srebrenice, i narodu BiH ovom prilikom, pogotovo u svjetlu prijeteće retorike i retorike podjela , koja dolazi od nekih političara u BiH, prvenstveno od predsjednika RS-a, Milorada Dodika, a koji je ohrabren sve većim itjecajem Rusije na Zapadnom Balkanu?

Robert E. Wood, zamjenik američkog ambasadora u UN: Hvala vam za to pitanje. Jedan od najvećih izazova s kojima se BiH sučeljava, po mom mišljenju, odosno mišljenju moje vlade, jest upravo retorika koja vodi eskalaciji, posebno i govor i akcije secesionizma. Republika Srpska i njen predsjednik Milorad Dodik, po našem mišljenju, se ponaša tako da podriva državne institucije. On redovito poziva na podjelu BiH, njegove opasne akcije i secesionistička retorika prijete miru i stabilnosti u cijelom regionu, i smatramo da je od ključne važnosti da se suprotstavimo takvoj retorici. Osim toga, negiranje genocida spriječava proces pomirenja, koji je ključan kako bi se izašlo iz prošlosti u BIH. Da još jednom ponovim: povijesna je činjenica da je u Srebrenici počinjen genocid . To je pravno i zakonski zaključeno, potvrdjeno od strane medjunarodnih krivičnih tribunala , prema tome, ta rasprava jednostavno mora biti stavljena ” ad acta”.

VOA: Postoji tvrdnja da mirovnjaci UN-a u Srebrenici, konkretno holandski bataljon, snose dio odgovornosti za to što se dogodilo u Srebrenici. Svjedoci smo kroz historiju da snage UN-a najčešće nemaju ovlasti da se uključe u sukob čak ni da bi obranili civile. Mislite li da je već neko vrijeme potrebna neka vrsta reforme Ujedinjenih Naroda?

Robert E. Wood, zamjenik američkog ambasadora u UN: Kada je u pitanju međunarodna zajednica i njen odnos prema sličnim situacijama u budućnosti, smatramo da je jako važno da Vijeće sigurnosti , i drugi medjunarodni instrumenti, govore jednim glasom, jer to svijet od njih očekuje. Amerika već odavno zagovara reforme multinacionalnih, multilateralnih institucija, i sličnih sistema medjunarodne zajednice, i neće prestati zagovarati i tražiti reforme. No, konkretno unutar UN-a, bez obzira je li u pitanju Vijeće sigurnosti ili Generalna skupština, najvažnije je da ta globalna zajednica nađe jedinstvo u procesima koji se odnose na ovakve diskusije, situacije , da govori ujedinjenim stavom, da učini sve u jednoglasnoj osudi svakog mogućeg genocida u budućnosti, ili zločina protiv čovječnosti, ili ratnih zločina koji se čine. Amerika vrlo jasno izražava svoju brigu kada su u pitanju takve akcije, bilo da su se dogodile, ili će se možda dogoditi u budućnosti.

VOA: U tom smislu, kako biste ocijenili trenutnu situaciju u nekoliko nesretnih ratova, i sukoba koji se trenutno dogadjaju u svijetu, pogotovo po pitanje počinjenih ratnih zločina, ili po nekima, čak genocida. Šta Washington može u tom smislu uraditi unutar UN-a?

Robert E. Wood, zamjenik američkog ambasadora u UN: To je jako, jako važno pitanje. Gledajte – mi ne priznajemo , tako da se izrazim, hijerarhiju kada su u pitanju zločini nad ljudima. Postoje tri ključne, pravne kategorije zločina, dakle, genocid, ratni zločin, zločin protiv čovječnosti , i te tri kategorije zapravo pokrivaju cijeli niz masovnih zločina i masakara. Za svaku tu kategoriju postoje (kao osnova-op.a) različiti legalni krivični elementi,koji se uzimaju u obzir, a uz to a zločini se takodjer čine u različitim kontekstima, kao što smo vidjeli. Dakle, mi se ponašamo skladu sa našim obavezama prema Ženevskoj konvenciji i Konvenciji o Genocidu, ali Sjedinjene Države imaju vlastite zakone koji omogućavaju procese u slučaju genocida i ratnih zločina, na našim vlastitim sudovima.

Džeilana Pećanin-Allison (Glas Amerike)