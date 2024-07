Faruk Kajtaz : Može li Kamala napraviti čak dva presedana ?

Dogodilo se ono što se „moralo dogoditi“… Joe Biden je „out“, Kamala Harris je „in“.

Čekao se samo povoljan tenutak da se i formalno objavi izlazak aktuelnog predsjednika SAD iz predizborne trke za još jedan mandat u Bijeloj kući.

Piše : Faruk Kajtaz

Biden je danima uporno odbijao jednu takvu mogućnost, ali to je vjerovatno bila samo taktička igra njegovog tima da se dobije na vremenu i dodatno zainteresira američka i svjetska javnost. Bilo je jasno da Biden pritisnut godinama „mora otići“, samo je bilo pitanje kada će to biti objavljeno i koga će on podržati i preporučiti za svog nasljednika/cu.

Potpredsjednica Harris je posve logičan i očekivan izbor, ali stvari još nisu gotove… sve dok se o tome ne postignite saglasnost na očekivanoj Konvenciji Demokrata.

Harris kao kandidatkinja ima podosta svojih prednosti, ali i ponešto nedostataka. Što se tiče prednosti jasno je da je ona kandidatkinja koju bi podržala tzv. „napredna Amerika“. Ima značajnu karijeru iza sebe, nešto iskustva u visokoj politici i mogla bi izvesti veći broj žena i manjina na biračka mjesta početkom novembra.

U dobre strane joj valja ubrojati i činjenicu da je sušta suprotnost Bidenu… naravno ne toliko u političkom smislu, koliko u ukupnoj pojavnosti kandidatkinje u najboljim godinama, koja uz to ima i azijsko, te afričko porijeklo.

E sada što se tiče njenih mana… može se reći da je Harris potpuna nepoznanica po pitanju politike koju bi vodila i za koju će se zalagati. Naime, gotovo cijeli svoj dosadašnji mandat se dosljedno „skrivala“ u sjeni Bidena kao njegov „tihi pratilac“ i bez velikih nastojanja da takav položaj promijeni i malo se ambicioznije predstavi.

Njena „mana“ bi mogla biti i to što je žena!?, jer ukoliko bude izabrana biće ne samo prva predsjednica SAD, već i još prava „obojena“, a to su čak dva krupna presedana za poprilično konzervativno shvaćanje visoke politike u SAD.

I za utjecajnu Hillary Clinton se smatralo da će „sigurno pobijediti“, ali se to nije dogodilo… dobrim dijelom i zbog hroničnih predrasuda prosječnog američkog birača.

U srazu sa Trumpom, Harris je puno opasniji kandidat od Bidena.

Rječita je, puno mlađa i kao bivša tužiteljica zna sve trikove, kojima se služe tipovi poput Trumpa. Biće to sukob – „dva svijeta“.

Ali, sve to na kraju neće biti presudno.

Pobijediti će onaj ili ona koji/a na birališta izvede više svojih birača u jakom svjetonazornom ratu dvije Amerike koji traje već godinama. Ona je novi svježi start, koji se tek treba dokazati. Pod uslovom da zaista bude odabrana.

Za sada se čini da sve ide u tom pravcu, ali ni iznenađenja do Konvencije Demokrata nisu nemoguća, jer je puno toga na kocki u nikada podjeljenijoj Americi!