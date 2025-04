Faruk Kajtaz : Pucanje NATO saveza na Balkanu !

Čudne se stvari događaju na Balkanu i u njegovoj okolini! Sindrom militarizacije Evrope prenio se i na ove rovite prostore, što nije neko iznenađenje, ali zato jeste činjenica da članice NATO saveza potpisuju sporazume o „saradnji u odbrani“… sa različitim partnerima!?

Ima li NATO savez uopšte nekakvu zajedničku politiku na Balkanu, što bi bilo očekivano obzirom na članstvo u istoj organizaciji ili je i NATO postao „relativan pojam“? Pri tome same članice NATO saveza nisu toliko interesantne kao potpisnice, koliko su zanimljivi njihovi „partneri“.

Piše : Faruk Kajtaz

Za Albaniju i Hrvatsku – to je Kosovo, dok je za Orbanovu Mađarsku to – Srbija!?

Savezi su sklopljeni sa „partnerima“, koji – koliko sutra mogu u nekoj od varijanti geopolitike opet zaratiti, što cijeloj novoj „sigurnosnoj arhitekturi“ na Balkanu daje dodatnu težinu i ozbiljnost. Iako će to iz sjedišta NATO saveza (vjerovatno) prešutiti ili pak nevješto demantirati – na Balkanu se upravo uspostavljaju dva nova vojna (pod)bloka!

I to pod istom „zajedničkom kapom“… najvećeg vojnog saveza na svijetu!?

Očito se se radi o novoj realnosti u kojoj Orban šalje signale da je nakon političkog razlaza sa Bruxellesom i EU preman i na slabljenje ili relativizaciju vojnih veza sa NATO savezom, a što nije nimalo naivno u vremenima kada se tek očekuje kakav će potez u pogledu budućnosti saveza imati Trumpova Amerika.

Zapravo, već je jasno da NATO neće biti isti, jer je Trumpova politika već sada „plati, pa očekuj podršku i zaštitu“ itekako na snazi. Njemu, zapravo, odgovaraju likovi poput Orbana ili Fica, jer slabe integritet, a samim time i snagu Evrope, koju predsjednik SAD vidi više kao “suparanika” (koji se treba potčiniti), nego ravnopravnog partnera.

Osim toga, granice pucanja NATO saveza na Balkanu opasno se poklapaju sa ideološklim i političkim svjetonazorima vladajućih (proruskih) garnitura i moguće je da su samo lakmus papir za dalje uvezivanje i udruživanje.

Evo… sa velikom dozom vjerovatnosti da sam u pravu, mogu ustvrditi da bi savez Orbana i Vučića objeručke prihvatili u BH entitetu RS (krug oko Dodika), a isto bi učinile i neke od političkih elita u još jednoj članici NATO saveza – Crnoj Gori.

To što NATO savez „puca“ baš na Balkanu i nije neko iznenađenje, jer je ovaj dio Evrope uvijek bio njen „meki trbuh“. Mjesto sa posebnnim darom za izazivanje kriza, ali i pokretanje novih ratova, kako to vole tumačiti na Zapadu!

Sve to nas dovodi do, za nas, najvažnijeg pitanja: Šta bi se u ovoj novoj „gunguli“ moglo dogoditi sa BiH? Naime, ukoliko je Balkan „meki trbuh“ Evrope – onda je BiH „meki trbuh“ Balkana?

Kriza umotana u krizu.

Na potezu je NATO, koji bi svakako trebao pojasniti kakva je njegova stvarana politika na Balkanu (ima li je uopšte?) i zašto punopravne članice saveza potpisiju potencijalno opasne sporazume sa suprostavljenim opcijama?

Napadne li, teoretski gledano, Srbija Kosovo… hoće li NATO ratovati sa obje strane bojišta?

Ukoliko se opet sve samo lagano prešuti kao da nikakvog posebnog problema nema – pucanje NATO saveza na Balkanu će se samo proširiti i dobiti dinamici… a to nikako nije dobra vijest za BiH.

Državu smještenu samom srcu mekog trbuha Balkana… okruženu novim i starim savezima, te opasnim drevnim idejama kako je treba raskomadati i tako „riješiti problem“.

Tužno, ali istinito… jer će se svako oklijevanje djelovanja u BiH protumatčiti kao signal za aktivaciju „starog plana“ u vrijeme geopolitičke igre u Evropi sa velikim iznosima.

