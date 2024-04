Direktor MCS Emir Suljagić : Dodik i Vučić dobro razumiju posljedice rezolucije, zato ih je strah

Početkom maja, u Generalnoj skupštini UN-a trebalo bi se glasati i rezoluciji o genocidu u Srebrenici.

Sponzori rezolucije su Njemačka i Ruanda, a sve veći broj zemalja želi biti kosponzor.

Memorijalni centar Srebrenica danas je objavio poruku predsjednika Francuske Emmanuela Macrona koji je otkrio da će on biti jedan od kosponzora.

Inače, Memorijalni centar ima veliku i značajnu ulogu u cijelom procesu usvajanje rezolucije koja je izazvala paniku i strah kod rukovodstva RS i Srbije.

O svemu tome, razgovarali smo sa direktor MCS Emirom Suljagićem.

Veliku pažnju izazvala je jutros objava Memorijalnog centra da je Francuska kospozonor rezolucije i poruka Macrona. Ta vijest dolazi u trenutku nakon sastanka Macrona i Vučića, ali i Dodikove posjete Parizu.

Francuska je jedna od 15 kosponzora Rezolucije uz predlagače Ruandu i Njemačku. Memorijalni centar putem svojih kanala komunikacije kontinuirano radi na širenju poruke o vijestima o kosponzorima za koje dobijemo potvrdu da su uključeni u ovaj proces. Mislim da je ta poruka koincidirala sa posjetom Dodika i Vučića Parizu. Jučer smo objavili da je sličnu podršku Rezoluciji dao Čile, pa velikih reakcija nije bilo. Smatramo da je svaka dobronamjerna poruka poželjna, te smo zahvalni Francuskoj, predsjedniku Macronu, Misiji Francuske u UN-u, za doprinos u ovom procesu.

Kako vi na tu ‘koincidenciju’ gledate? Jesu li njihove politike doživjele poraz?

Ne trebamo se osvrtati mnogo na to šta priča o Rezoluciji znači lokalnim političarima. Ovo je globalna stvar, ova odluka će učiniti Srebrenicu dijelom UN-ovog kalendara i programa zauvijek. Velika je nepravda što to nije učinjeno do sada, danas ispravljamo greške onih koji su zagovarali da se usvajanje ovakve Rezolucije ospori ranije.

Kako komentirate sinoćnje poruke Aleksandra Vučića i Milorada Dodika nakon sastanka u Beogradu?

Volio bih da oni razgovaraju sa mladim ljudima iz Srbije koji su ove godine u grupama dolazili u Srebrenicu. Da samo saslušaju više o njihovom iskustvu sa nama. Da prepoznaju koliko je ovo važno za generaciju koja tek dolazi. Žao mi je što se uvijek moramo vraćati na to. Srebrenica nije tema zato što porodice žrtava svaki dan pričaju o genocidu u Srebrenici. Srebrenica je, nažalost, tema zato što o njoj pričaju negatori genocida.

Čemu tolika panika kada se u nacrtu rezolucije uopće ne spominje Srbija, RS ili srpski narod?

Ja bih rekao da oni vrlo dobro razumiju posljedice. Ovo znači da će djeca u Buenos Airesu, Jakarti, Kairu, Londonu, Sidneju učiti lekciju o Srebrenici u svojim knjigama. U tim knjigama će pisati mnogo više nego što stane na jednu stranicu Rezolucije. A oni to tada neće više moći kontrolisati. Izvori svjetskog pamćenja o Srebernici nisu na Balkanu, oni su u presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde. Iz njih će se ovaj komad svjetske historije učiti. Zato su zabrinuti.

Memorijalni centar je okupio brojne intelektualce koji su pozvali države svijeta da daju podršku rezoluciji. Očigledna je ključna uloga MCS u ovom diplomatskom procesu…

Izuzetno je važno što postoji visok stepen svijesti u kabinetima predsjednika Komšića i Bećirovića, ministra Konakovića, te u timu oko naše Misije u UN-u na čelu sa ambasadorom Lagumdžijom. Nadalje, izuzetno veliku ulogu igraju novinari, s kojima se možemo nekada slagati, nekada ne, ali smo objektivno dosta informacija o cijeloj priči dobili upravo zahvaljujući profesionalnom i vrijednom praćenju ove priče od novinara i medija, u zemlji i svijetu. Onda smo tu mi u Memorijalnom centru. Sastavili smo tim za posebne namjene po ovom pitanju. Oni koordiniraju komunikaciju i sa institucijama, i sa međunarodnim i domaćim partnerima, ali i sa pojedincima. Jedno je sigurno, mi ni preostalih 20 dana nećemo stati.

Ovo će biti glavna vijest do tog trenutka i učinit ćemo sve da nas čuju. Nama treba 1/2 glasova u Generalnoj skupštini UN-a, ako ne bude zahtjeva za kvalifikovanom većinom, ali vas ja uvjeravam da mi od starta radimo kao da nam treba tih 130 glasova. Pobjeda pravde mora biti snažna. Dugujemo to našoj djeci, ovo zaista ne radimo zbog nekog trijumfa nad Srbijom, već zbog toga da na nekom globalnom planu imamo platformu – koja će nam pomoći da idemo dalje.

V.A. (Raport)