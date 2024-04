Zoran Milanović: EU i SAD se odnose ‘neprijateljski’ prema Hrvatima u BiH

“Odnos Evropske unije i Amerikanaca prema statusu Hrvata u BiH je neprijateljski. Da ne upotrijebim neku jaču riječ – neprijateljski. To što se onemogućava Hrvatima u BiH je zaista postalo pitanje i hrvatskog državnog ponosa. To nije pitanje rata i mira i to nije pitanje oko kojega iko u Bruxellesu razbija glavu”, rekao je Milanović novinarima u Gradecu.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je u ponedjeljak da je odnos Europske unije i Sjedinjenih Država prema Hrvatima u BiH “neprijateljski” i prozvao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da to pitanje nije rješavao jer se “nije htio zamjeriti” Europskoj komisiji (EK).

Dodao je da su upravo zato Plenković i “njegovi sluge” imali lak zadatak da to riješe”, ali se hrvatski premijer “nije htio zamjeriti” predsjednici EK-a Ursuli von der Leyen za koju je rekao da “iza nje nije nikakav izborni legitimitet i da je prijateljica Angele Merkel” koje se bivša njemačka kancelarka “htjela otarasiti”.

“Smije li to neko reći? To niste nikad čuli iz usta hrvatske političke partitokracije koja je vladala. Jesmo u komunizmu? Je li to zabranjeno reći”, rekao je je Milanović.

Na upit novinara komentirao je hoće li istraga Ureda evropskog javnog tužioca o prepisci predsjednice Komisije i šefa Pfizera naštetiti HDZ-u na parlamentarnim izborima, a EPP-u na evropskim izborima.

“Šta to znači Evropska pučka stranka? Što su oni? Oni su za puk, a što su drugi za istrebljenje puka? Svi su za puk. To je kad nemaš nikakav koncept, daješ si ime stranka dobrog vremena, stranka da bi bilo dobro, pučka stranka – to ne znači ništa”, rekao je Milanović.

“To je evropska birokratska stranka, stranka koja okuplja eurokrate kojima ovaj model funkcioniranja naprosto odgovara jer on je dizajniran ne u Hrvatskoj, ne u Varšavi ili Budimpešti, nego u nekim drugim centrima moći”, dodao je.

Hrvatska nema uticaj na odluke u NATO-u

Govoreći u povodu 15. godišnjice ulaska u NATO-u, predsjednik RH i vrhovni zapovjednik vojske kaže da Hrvatska treba biti lojalan partner, ali da nema uticaja na najvažnije odluke u toj organizaciji.

“Ključne odluke se donose isključivo u Washingtonu, čak ne u Parizu. S odlukama koje kreću od premise da smo mi na raspolaganju 24 sata dnevno ja imam problem. Te odluke mene ne obvezuju, ni kao vrhovnog zapovjednika, a ni sutra kao predsjednika hrvatske vlade”, rekao je Milanović.

“Odluke koje su pitanje života i smrti, koje su dalekosežne po svojoj težini i značaju opasnosti, donose se bez ikakvog učestvovanje ne samo Hrvatske, nego i Slovenije, Mađarske pa i Poljske. Toga treba biti svjestan. Zato kad kažem da smo lojalni, to je kao da ti dajem srce i o tome treba razmisliti”, istaknuo je Milanović.

Smatra da je “puno glupih i ludih odluka prethodilo ovome što se događa u Ukrajini”, kao i da je NATO “u jednom trenutku prestao uopće shvatati čemu služi”.

“To izaziva sukobe i treba biti jako oprezan. Hrvatska je lojalna članica NATO-a, nikoga prevariti ni, kak se veli, zavaljati nećemo, ali se prvenstveno treba posvetiti sebi, svojim problemima, svom naoružanju”, rekao je hrvatski predsjednik, prenosi Hina.

