Zaboravljeni asovi zlatnog doba bh. muzike: “Ljubiću noćas”, “Zgrabi svoju sreću”, “Mustafa”… (VIDEO)

Kraj 1990ih godina i početak 2000ih ostaće sigurno zapamćen kao period koji je iznjedrio neke od najikonskijih muzičkih zvijezda u Bosni i Hercegovini, od kojih, ruku na srce, velik broj nije nastavio sa muzičkom karijerom.

Mnoga imena su obilježila ovaj period, a neka od njih su ostavila neizbrisiv trag u analima bosanskohercegovačke muzike.

Velik broj nostalgičara uz sjetu se prisjeća ovih bisera postdejtonske scene BiH. Oni jačih emocija često traže olakšanje u pisanju komentara na YouTubeu kada nalete na neke od muzičara koji danas čine elitu domaće muzičke scene.

O kvalitetu današnje muzike u odnosu na tadašnju scenu ćemo nekom drugom prilikom.

Spomenuo sam kolegi danas Edwina Poa, preslušali smo nekoliko njegovih najreprezentativnijih pjesama i pjevušili ih. A onda su se kao na traci redala sjećanja na taj period. Do momenta kada nam više niko nije mogao pasti na pamet. Izdvojićemo neke od pjesama koje su obilježile taj period, a vama ostavljamo da u komentarima napišete neke pjesme iz tog doba koje su vama ostale upečatljive.

– Sjećaš li se Edwina Poa?

– Ne sjećam.

– Onaj što pjeva “Ljubiću noćas”…

– Podsjeti me.

– Ama spot kako se tušira i pj…

– A da, kako se neću sjećati.

I zaista, čak i ako se neko ne sjeća naziva pjesme, samo mu spomenite jedan od najupečatljivijih kadrova pjesme, Edwin Po pod tušem, odmah će znati o čemu je riječ.

Imao je Edwin Po mnogo interesantnih pjesama, ali ipak, “Ljubiću noćas” ostaje njegova himna.

Pjesma koja je često kritikovana zbog jednog neumijesnog stiha. Ipak, utisak je da su pojedine pjesme iz današnjeg vremena mnogo strašnije, tematikom ili samim stihovima.

Milenijalci ovu pjesmu sigurno i danas pjevuše. Nino Pršeš je imao mnoštvo hitova, ali nijedan sa stihovima “Ide mi na živac taj s tobom što je, idete mi na (WOOOW) obadvoje”.

Honorable mentions kada je riječ o Nini Pršešu: Hano, Lamiya, Mikini.

A ovu moramo posebno izdvojiti. Jedna od najneobičnijih kombinacija ikada. Kao kada bi se danas na pjesmi udružili Dino Merlin, Cunami Flo i Neno Murić.

Tifa, hodajući rock and roll, Nino Pršeš, tada sa modernim zvukom, i Halid Bešlić, vječiti meraklija. Refren je prilično zarazan, a stihovi pomalo čudni.

Naravno da se svi sjećamo grupe Erato. Posebno pjesme “Mr. Hakim”. A sjećate li se da su imali pjesmu sa legendarnim Dr. Zo-om?

E njega ako pamtite, svaka vam čast. Fistik je “one hit wonder”. Imao je još nekoliko manje poznatih pjesama, a “Godina za godinom”, sjetna balada, ostaje uz njegovo ime da je s vremena na vrijeme poslušaju oni koji ga i dan danas pamte.

Evo nešto i za nas koji smo tada imali desetak godina. Ne znam za druge osnovne škole, ali kod mene je ova pjesma često puštana na malom odmoru, prije obraćanja direktora na razglasu.

Inače, pjesma je ovo sa kojom će se vjerovatno više poistovijetiti avlijska djeca iz sarajevskih mahala, u odnosu na nas haustorčad. Ali ipak, lijepa pjesma, u to nema sumnje.

Gdje je i šta radi Samir Mujagić?

– Svaka pjesma je prejaka… Samir Mujagić ima glas za balade… Njegove pjesme ne mogu dosaditi i izumrijeti, jedan je od komentara na YouTubeu.

I zaista, SMS je za svoje pjesme primao samo riječi hvale. Može se reći da nema loše pjesme.

Hamza Ražnatović je ponos sarajevskih mahala. Pjesme su mu zaista obilovale starogradskim duhom i zvukom. Izdvajamo pjesmu “Mahala” kao jednu od manje istaknutih pjesama a koja je zaista zaslužila veliku pažnju. Itekako vrijedi spomenuti i pjesmu “Kajlo stara”, emotivnu pjesmu koju je Hamza posvetio svom preminulom drugu.

Hari nije zaboravljeni as. Naprotiv, jedan je od najvećih bh. muzičara. Ali ova pjesma je itekako zaboravljena. Ono što je “krasi” je, vjerovali ili ne, autotune. I dok se današnji izvođači često kritikuju zbog “ispeglanih” vokala i mnogo kompjuterske obrade, neobično je da je jedan od najljepših bh. glasova bio “podvrgnut” istim efektima. Pitanje je – zašto? I to davne 2004. godine. Ako vam pjesma ne zvuči poznato, sačekajte do refrena. I ja sam se zabezeknuo kada mi je nedavno jedan drug pustio i pitao da li je se sjećam.

Zaboravljene bh. Spice Girls, na čelu sa Selmom Bajrami. Da, Selma je imala pop girl-band. Grupa IF je bila svojevremeni hit. U vrijeme kada se Selma Bajrami spominje u kontekstu zabrane prelaska srbijanske granice, podsjećamo vas na njene početke.

A evo i jedne koju je radila skupa sa Zabranjenim pušenjem.

Evo nešto i za fanove rocka:

Iako je “Mrazevi” najpoznatija pjesma Irine i VI, “Gavran” je zaista zaslužila jednaku pažnju. Vrijedi spomenuti i pjesmu “Sad se briše i blijedi”.

Pjesma koja odiše rock šarmom. Naziv baš i ne. Vjerovatno bi zbog njega u današnjem vremenu Tifa i Eso dobili mnoštvo kritika, opravdano. Ali pjesma, spot, ozračje koje vlada u spotu… “Old school”, istinski.

A kad smo već kod Ese Beštije…

… Nećemo ništa dodati.

Ljepotica 2000ih godina, Selma Muhedinović je bila jedna od predstavnica bh. pop scene.

“Šta da radim s tobom ja” je jedna od najpamtljivijih njenin pjesama. Ostavljamo vam da se prisjetite nekih drugih njenin pjesama.

Zašto uvijek istu pjesmu sviraš, kad možeš da biraš? Irina, Sanja i Marija su nas tada pozivale da zgrabimo svoju sreću.

– Mislim da je ova pjesma tada imala veze sa izborima, bila izborna godina a eto mi i dan danas nismo zgrabili sreću, čak nas je napustila, jedan je od YouTube komentara na ovu pjesmu.

Kakav je ovo hit bio. Nema ko nije ponavljao stihove “Zbog motora ti si post‘o fora”. Azra Hasanović je sa, ruku na srce, malo pjesama, ostavila zaista neizbrisiv trag na bh. sceni kasnih 1990ih i ranih 2000ih godina.

A sjećate li se ove pjesme?

Amila Glamočak sa predivnim prizorima Istanbula. Tekst i muziku za pjesmu radio je Zlatan Fazlić Fazla.

Kad smo kod Fazle, vrijedi napomenuti da je nedavno bio gost u našem podcastu “Opet Laka”. Gdje je i šta radi Fazla, pogledajte na linku ispod:

A sada drugi Fazla – Muhamed Fazlagić. Najpoznatiji je po tome što je prvi predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu sa pjesmom “Sva bol svijeta”. Mi ćemo se prisjetiti jedne nepravedno zapostavljene. Pjesma koja je, nažalost, veću popularnost stekla u izvedbi srbijanske pjevačice Cece, koju je nazvala “Beograd”. Ipak, složit ćete se, Fazlina je bolja.

Još jedna “throwbackčina”. “Nije mene moja draga noćas sanjala, kako bi me sanjala, kad je s drugim spavala”.

Neko je i danas možda pjevuši. Zarazan je refren, ako ništa.

Eminu znaju sve generacije, ali rijetko ko se sjeća da se 2002. godine takmičila na bh. kvalifikacijama za Eurosong.

Za kraj, hit 2003. godine za koji je muziku i tekst pisao Nino Pršeš.

Moguće je da smo izostavili nekog ko je obilježio ovaj period.

Javite nam u komentarima ko bi to mogao biti. Uživajte!

(Oslobođenje)