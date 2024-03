Wolfgang Petritsch : Strpljenje za Dodika na izmaku u Evropi i Washingtonu

Sa predsjednikom Austrijskog instituta za međunarodne odnose i diplomatom koji je od 1999. do 2002. godine obavljao funkciju visokog predstavnika u BiH, RSE razgovara nakon posljednjih prijetnji Dodika, predsjednika bh. entiteta Republika Srpska.

Između ostalog, Dodik je rekao tokom sjednice Narodne skupštine Republike Srpske da će se predstavnici srpskog naroda povući iz državnih institucija ukoliko odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita (Christian Schmidt), ne budu proglašene ništavnim u državnom parlamentu.

Takođe je rekao da državni parlamentarci trebaju američkog, britanskog i njemačkog ambasadora u BiH, kao i Šmita, proglasiti “neprijateljima”.

RSE: Gospodine Petrič, Narodna skupština Republike Srpske je raspravljala, između ostalog, o nametnutom Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik, predsjednik ovog bh. entiteta, rekao je da će tražiti da Parlament BiH poništi odluke Kristijana Šmita, te će u suprotnom povući predstavnike RS iz bh. institucija.

Da li je ovo, nakon nedavnog napretka BiH, nova prepreka na njenom evropskom putu?

Petrič: U suštini, ovdje se ne radi toliko o Izbornom zakonu, nego o tome da se Bosna i Hercegovina približava Evropskoj uniji, što bi značilo kraj njegovih šarada.

On zna šta bi onda vladavina prava značila za njega.

RSE: Kako komentarišete njegove riječi da želi da neprijateljima BiH proglasi ambasadore Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Njemačke, zajedno sa Kristijanom Šmitom. Da li je konfrontacija sa ovako moćnim zemljama svojevrsno političko samoubistvo?

Petrič: Ovo se ne treba uzimati toliko ozbiljno. Radi se o nekome ko nema apsolutno nikakvu moć ni uticaj na međunarodnoj sceni, neko kome je zabranjen ulazak u SAD, i ko je jedan od najgorih političara, koji istovremeno želi da skrene pažnju sa ekonomske katastrofe u kojoj se nalazi Republika Srpska.

Morate shvatiti da kada je on došao na vlast, u RS je bilo 1,1 milion stanovnika. Sada su pali na brojku od 700.000. Ako se ovo nastavi, gospodin Dodik će vladati nad praznom zemljom.

On je uništava, a ja se pitam- kako ljudi mogu ovo da prihvate? Naravno, oni koji znaju da je ovo što on radi veoma loše za njih i za zemlju, oni odlaze.

Zbog toga, nije preostao niko da bude glas razuma. Bolje reći, tih glasova je ostalo premalo.

Republika Srpska, kao dio Bosne i Hercegovine, leži u srcu Evrope. Postoji određena civilizacija u kojoj su pravoslavne hrišćanske tradicije veoma važne. One su već uključene u Evropsku uniju.

A on je pokušao da uradi nešto što služi samo njemu. Zaista je skandalozno što ljudi koji se ovako ponašaju, zarađuju novac. Ne govorim o korupciji, govorim o normalnoj plati koju on prima kao predsjednik Republike Srpske. Zaista je nevjerovatno, s obzirom na tako lošu politiku koju vodi.

RSE: Dodik prijeti da će se predstavnici Srba u državnim institucijama BiH povući iz procesa donošenja odluka u institucijama, ukoliko njegovi planovi ne dobiju podršku u bh. Parlamentu. Takođe, ponovo je ponovio stare prijetnje od prije nekoliko godina, kada je rekao da će se RS povući iz sporazuma o vojsci, indirektnim porezima, Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.

Mislite li da će ići do kraja sa tim prijetnjama? I šta to znači za bezbjednost u Bosni i Hercegovini?

Petrič: Situacija se u odnosu na prije tri godine promijenila u Evropi. Sada imamo rat ruskog agresora, njegovih ruskih prijatelja, protiv Ukrajine. Imamo rat na Bliskom istoku. Dakle, Evropa je okružena sukobima i veoma složenim situacijama.

Mislim da je strpljenje za gospodina Dodika na izmaku. On je imenovao te zemlje, njihove ambasadore, kao neprijatelje, a bojim se da će te zemlje postupiti veoma odlučno po tom pitanju.

Evropa, EU, SAD, neće prihvatiti da Putinov bliski prijatelj pokušava da vodi svoj mali rat protiv civilizacije, protiv svog naroda, protiv Evrope. To je apsolutno neprihvatljivo.

Bojim se da je stigao do krajnjih granica tolerancije koja je postojala u evropskim glavnim gradovima i Vašingtonu.

RSE: Jedan od razloga za održavanje sjednice NSRS su izmjene Izbornog zakona, koje je nametnuo gospodin Šmit. Zvaničnici iz RS su se izjasnili, šta misle o njima, Hrvati u BiH su, takođe, protiv, čak i EU koja mu je ranije davala bezrezervnu podršku, nije u potpunosti oduševljena novim nametanjem odluka.

Šta Vi mislite o ovim izmjenama Izbornog zakona, tim više što su u biti tehničke?

Petrič: Već godinama nisam zadovoljan, što se i nakon više od četvrt vijeka, izvana moraju nametati važne odluke, koje su ponekad i tehničke prirode, a koje svaka vlada u ostatku Evrope donosi sama.

Naravno, mislim da trebamo biti i malo samokritični što smo tu ostali predugo, radeći težak posao, ne uvjeravajući parlamentarce da sami završe taj posao.

Ako ste demokratski izabrani u parlament, morate i raditi svoj posao. Za to ste plaćeni. Mislim da bi građani trebali ustati i pitati šta to rade, za šta ih plaćaju. Da kažu: Mi vas plaćamo, a vi ne radite svoj posao.

Ovo je zaista tužna situacija. U Austriji podržavamo BiH, mi smo dio grupe prijatelja Bosne i Hercegovine. Ja sam neko ko je radio tamo, moje srce je uvijek za BiH, pratim razvoj događaja.

No, kad vidite te političke aktere, a to nije samo gospodin Dodik nego ima i drugih drugih koji ne preuzimaju odgovornost za svoj narod. Ovo je za mene stvarno kulturološki šok, da nakon toliko vremena, nakon više od 25 godina od završetka rata, oni još “ratuju” jedni protiv drugih.

U konačnici, svi ti nacionalistički lideri bore se protiv vlastitog naroda. Ovo je autodestruktivna situacija, i to me stvarno brine. Zaista me ne veseli to što odluke i dalje mora donositi visoki predstavnik. Veselim se danu kada Parlament BiH počne sam donositi teške odluke.

RSE: Postoji li možda rješenje za ovu situaciju? I šta će međunarodna zajednica učiniti u svjetlu ovih događaja?

Petrič: U evropskim prijestonicama, u Vašingtonu, postoje planovi za nepredviđene situacije.

Ne moram biti tamo, ali sudeći po mojim čestim razgovorima sa predstavnicima vlada da situacija zbog dva rata koja sam pomenuo, zbog izbora za Evropski parlament, izbora u Vašingtonu, ističe vrijeme za odugovlačenje.

Sada postoji jasna volja, ako ovo ne bude djelovalo, ljudi koji su odgovorni za to će biti uhvaćeni, dovedeni pred lice pravde.

Mislim da je sada najvažnija stvar u cijeloj Evropi, uključujući posebno Bosnu i Hercegovinu, ali i Kosovo, da se održi bezbjednost ljudi.

I neće biti dozvoljeno da neki, koji su prijatelji gospodina Putina, sada rade Putinov posao na Balkanu. To definitivno neće biti dozvoljeno.

U suprotnom bismo ugrozili cijelu Evropu. Ovo nije nešto što ljudi i vlade shvataju olako.

RSE: Kakav je Vaš stav o budućnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini? Prije ili kasnije, OHR će morati da bude zatvoren. Kada to očekujete, šta će biti preduslovi za to?

Petrič: Pa, mislim da sada imamo sasvim novu situaciju, da je s jedne strane 27 članica Evropske unije jednoglasno dalo istorijsku priliku Bosni i Hercegovini da pregovara o članstvu.

Prema meni, to, naravno, podiže i odgovornost Bosne i Hercegovine na veći nivo.

Sa ovim se treba uhvatiti u koštac, EU će definitivno podržati one koji to žele, i mislim da bi to trebala biti koalicija demokrata, bosanskih patriota.

Oni bi se sada trebali okupiti i reći, iskoristićemo ovu istorijsku šansu, ovu istorijsku priliku za našu zemlju, mi ćemo napredovati, a ostali koji ne žele da nam se pridruže, neka ostanu po strani.

(RSE)