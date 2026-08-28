Vuk Drašković : “Srbija je pred duhovnim ponorom, sramotno slavljenje lika i djela Ratka Mladića”
28 Augusta
21:07 2026
Bivši lider Srpskog pokreta obnove (SPO) Vuk Drašković ocijenio je za beogradski Danas da je slavljenje lika i djela Ratka Mladića sramotno.
“Medijska krunisanja Ratka Mladića kao viteza i heroja srpske nacije sramotna su i neoprostiva proslava strašnih zločina za koje je osuđen. Srbija se suočava s duhovnim ponorom”, kaže Drašković.
Prokomentarisao je i moguću sahranu Mladića uz najviše državne počasti.
“Sahrana uz najviše vojne i državne počasti čovjeka koji je od strane međunarodnih sudova osuđen na doživotni zatvor za genocid i mnoge druge ratne zločine, bila bi sahrana moralnih, pravnih i opšteljudskih temelja u današnjoj Srbiji”, istakao je Vuk Drašković za Danas.
(Kliker.info)
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