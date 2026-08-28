hamburger-icon

Kliker.info

Vuk Drašković : “Srbija je pred duhovnim ponorom, sramotno slavljenje lika i djela Ratka Mladića”

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Vuk Drašković : “Srbija je pred duhovnim ponorom, sramotno slavljenje lika i djela Ratka Mladića”

28 Augusta
21:07 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Bivši lider Srpskog pokreta obnove (SPO) Vuk Drašković ocijenio je za  beogradski Danas da je slavljenje lika i djela Ratka Mladića sramotno.

“Medijska krunisanja Ratka Mladića kao viteza i heroja srpske nacije sramotna su i neoprostiva proslava strašnih zločina za koje je osuđen. Srbija se suočava s duhovnim ponorom”, kaže Drašković.

Prokomentarisao je i moguću sahranu Mladića uz najviše državne počasti.

“Sahrana uz najviše vojne i državne počasti čovjeka koji je od strane međunarodnih sudova osuđen na doživotni zatvor za genocid i mnoge druge ratne zločine, bila bi sahrana moralnih, pravnih i opšteljudskih temelja u današnjoj Srbiji”,  istakao je Vuk  Drašković  za  Danas.

(Kliker.info)

 

 

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku