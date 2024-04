Vojin Mijatović odgovorio na ultimatum Dodika: Otiđi u Srebrenicu, pokloni se žrtvama genocida i onda može! (Video)

Ministar razvoja, poduzetništva i obrta FBiH i potpredsjednik SDP BiH Vojin Mijatović danas je za N1 govorio o novoj političkoj krizi u BiH, odnosima u vladajućoj koaliciji i uslovima Milorada Dodika upućenim “Trojki”.

“Milorad Dodik ovo radi u kontinuitetu 20 godina, samo povećava intenzitet kako se radi o njemu. Došli smo do toga da svi sa crne liste ne mogu primati platu, a kamoli nešto više. Kraj Milorada Dodika je počeo. On će kao taoce držati građane i čitav entitet sve dok to bude mogao. Postavlja se pitanje svijesti i da li će se dalje pratiti suluda avantura takvog čovjeka”, kazao je Mijatović.

Da li će usvojiti republički izborni zakon i provesti izbore kako najavljuje?

“Koliko je puta on donosio zakone i otcjepljivao se. Dok on to radi, ministar Amidžić potpisuje odluku na nivou BiH. Došao je i situaciju da nema više ništa u rukama kako bi pregovarao da ostane na vlasti”.

O odnosima sa DF-om i SDA, Mijatović je kazao:

“Vidim da vlada nervoza strašna, ali neka se navikavaju. Polako im blijede priče oko izdaje, prodaje, ustupaka. Neka sjednu, stave prst na čelo i kažu: Naš premijer je u zatvoru. Osuđen je za kriminal u doba korone. To je rezultat naše politike. Ukoliko je to nevino osuđen čovjek kako tvrde, onda je i Dodik nevin u tom istom sudu. Sličan se sličnom raduje, to je normalno. Ja imam puno prijatelja u SDA i DF-u, ima sjajnih ljudi, ali ovo što rade nije dobro za ovo društvo. Uredu je biti opozicija, i mi smo bili, ali nemojte crtati mete na čelo bilo kome“.

“Otiđi u Srebrenicu i pokloni se žrtvama..”

Ultimatum koji je Trojki postavio Dodik o odbijanju odluka Schmidta i ambasadora?

“Evo mu ponuda: Čim ode u Srebrenicu i pokloni se žrtvama genocida, može sve to što je predložio. Evo ponude, neka ode kao čestit čovjek, kao Srbin i pokloni se žrtvama i može sve to..”, poručio je Mijatović.

Brzo ide nova vlast?

“Nervoza u okviru SNSD-a i satelita je ogromna, mislim da je ključ u Beogradu i Vučiću. Poslanici SDP-a će biti apsolutno za bilo koju većinu koja ne ukljčuje politike koje vodi Dodik i SNSD“, kazao je Mijatović te usput prokomentarisao odnos sa Ramizom Salkićem.

“Salkić mi se smije i namiguje, čuli ste šta sam mu rekao. O njemu je najbolje rekla nana Fata Orlović i treba da šuti dok je živ. Dodik je na toj sjednici iznio papire i pokazao finansijske transakcije sa Ramizom Salkićem. Što to nije komentarisao?“, kazao je.

Kada je riječ o SDP-u, MIjatovič je kazao:

“SDP mora postati brži, pristupniji za javnost, moramo postati stranka progresa, malo se mi pomjeriti i dati priliku novim generacijama“, a kada je riječ o unutarstranačkim izborima i potencijalnom novom predsjedniku stranke, Mijatović je kazao:

“Ja se rukovodim rezultatom na izborima. U ovom trenutku Bećirović jedini ima legitimitet da se pojavi kada bude izbor za predsjednika i bude kandidat. Uz korekciju nekih stavova bio bih raspoložen stati iza njega da bude novi predsjednik. Uz novi koncept SDP-a, stao bih uz njega”.

Ko su “promašaji” u SDP-u?

“SDA i DF stalno pričaju da smo to Nikšić i ja“, a kada se radi o kandidatu za gradonačelnika Banjaluke, kazao je:

“Još nismo donijeli odluku o kandidatu za gradonačelnika. Konačnu odluku o tome ćemo donijeti nakon što vidimo programe. Nismo sujetni, jesmo mali ali smo pokazali da 2-3.000 glasova može biti ključno”.