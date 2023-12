Velika pobjeda radnika: Kreće proizvodnja u zeničkom ArcelorMittalu i Rudniku Ljubija

Dogovor Sindikata i Uprave zeničkog ArcelorMittala oko novog Kolektivnog ugovora razriješio je pitanje budućnosti za ovu kompaniju u Bosni i Hercegovini i njenih 2.200 radnika. Proizvodnja bi trebala biti pokrenuta u narednim danima. Izvjesno je da dolaze bolji dani i za ArcelorMittal Prijedor odnosno Rudnik željezne rude Ljubija i njegovih 780 radnika koji zavise direktno od Zenice, te da će i oni uskoro obnoviti proizvodnju.

Dogovor za kolektivni ugovor je postignut uz posredovanje Vlade Federacije BiH koja je vlasnik osam posto kapitala kompanije i resornog Ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Nema pobjednika ni poraženih

Borba za radnička prava uz podršku države, u ovom slučaju entitetske Vlade, dala je rezultat. Pobjednika i poraženih zvanično nema, ali se može konstatovati da su pobijedili svi. I zaposlenici koji će finansijski profitirati, i poslodavac koji će ostati raditi u Bosni i Hercegovini uz pogodnosti koje imaju u vidu jeftine električne energije i plina, i država odnosno entitetske Vlade koje će puniti svoje budžete od ArcelorMittala Zenica koji je godinama među najvećim izvoznicima u Bosni i Hercegovini (do 2022. godine su bili lideri, ali ih je prestigla Aluminij Industrija iz Mostara; op.a.) i koji je najveći potrošać struje u državi, kao i Rudnika Ljubija.

Laknulo je i desecima kooperantskih firmi koje su sarrađivale sa Mittalom, među kojima i Željeznicama Republike Srpske kojima je bilo ugroženo poslovanje obzirom da im 42 posto godišnjeg budžeta čini ono što dobijaju za prevoz rude od Prijedora do Zenice. Laknulo je i građanima Zenice koji daljinsko grijanje imaju od Toplane Zenica čiji je većinski vlasnik ArcelorMittal, gdje se toplotna energija dobija zahvaljujući visokopećnom i koksnom plinu koji su inače nus produkt.

“Rezultati radničke borbe dolaze onog momenta kada i vlast umjesto da staje na stranu krupnog kapitala stane na stranu radnika i građana. Najvažnija stvar u svemu tome je što se promijenio odnos koji smo imali ranije kada je za sve “probleme” između radnika i poslodavca država po defaultu uvijek bila na strani poslodavaca. Srećom, sada imamo drugačiji pristup, vrlo jasne poruke koje kažu da je radnik taj koji zaradi i za poslodavca i za državu i da zaslužuje bolju raspodjelu tog cijelog dohotka. Jako je važno što smo konačno došli do takve situacije da se vlast miješa u te procese na način da podržava svoje radnike i građane a ne poslodavce”, kazao je Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, rekao je kako je ponosan na svoje kolege “koje su izdržale strašan pritisak i ustrajali u ovoj borbi za radničko dostojanstvo”.

“Štrajk je trajao 25 dana, mnoge su stvari mogle poći po zlu, ali nisu, sve je odrađeno perfektno, u skladu sa zakonom i pravilima sindikata. Nije napravljen ni najmanji propust niti incident za vrijeme štrajka. Zaista mi je bila čast ali i ogromna odgovornost biti dio ove ekipe, kao kantonalni predsjednik i kao pravni savjetnik. Sindikat je ponovo pokazao da zna, da smije i da može, bez obzira na sve izazove. Značajnu ulogu u postizanju dogovora imali su i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić, koji su organizovali sastanak u Sarajevu sa Upravom Mittala, koji su stvari nazvali pravim imenom i stali na stranu radnika”, istakao je Mujkanović.

Kolektivni ugovor za Mann+Hummel

“Ne želim da stvaram veći antagonizam između uprave i sindikata, nema ovdje pobjednika ni poraženih. Bitno je da je došlo do dogovora koji će značajno popraviti materijalni položaj radnika, koji sigurno zaslužuju i daleko više. Bez zadovoljnog radnika nema ni poslodavca. Ono što smatram posebno važnim jeste činjenica da je Uprava predložila da kolektivni ugovor važi do kraja naredne godine, što bi trebalo da znači da na proizvodnju čelika u Zenici ipak gledaju dugoročnije. Bićemo konstruktivan partner u svemu što je od interesa za radnike, ali i najžešći neprijatelj i protivnik svih odluka ili poteza na štetu radnika. Radnici su ti koji stvaraju kapital, treba samo da postanu svjesni svoje snage i svog značaja, odnos prema njima bi se promijenio za 180 stepeni”, naglasio je Kenan Mujkanović.

Rašid Fetić, predsjednik Sindikata ArcelorMittal Zenica objasnio je kako se do prije koji dan pričalo da postoji mogućnost povlačenja Mittala iz Bosne i Hercegovine, te da je sada jasno da postoje dugoročniji planovi vlasnika za Zenicu.

“Zadovoljstvo je sigurno. Ljudima je bitan novac. Izborili smo se za bolje finansije. Izborili smo se za više nego što smo mislili da ćemo dobiti. Plan je da naredne godine razgovaramo sa Upravom kompanije oko nekih stvari, što se mogu poboljšati. Bitno je da se pokrene proizvodnja, da roba ide. Očekujem pokretanje proizvodnje do kraja naredne sedmice u Zenici, a najkasnije do 15. januara i u Prijedoru”, izjavio je Rašid Fetić.

Dario Antonić, predsjednik Sindikata ArcelorMittala Prijedor, kazao je da im predstoje razgovori i pregovori oko novog kolektivnog ugovora.

“Pokretanje proizvodnje i signal Mittala da ima namjeru da ostane na ovim prostorima i da se bavi proizvodnjom u Zenici kao i snabdjevanjem željeznom rudom iz ArcelorMittala Prijedor, podsticaj je da moramo napraviti dobru platformu za pregovore i utemeljiti to sve na iskustvu koje su imale naše kolege u Zenici. Eventualno povećanje plate tako i nekih benefita kroz kolektivni ugovor mora propratiti rast cijena osnovnih životnih namirnica i usluga”, poručio je Antonić.

Lijepa vijest stigla je iz Mann+Hummel BA dd Tešanj gdje je 15. decembra dogovoreno potpisivanje novog kolektivnog ugovora u firmi koja zapošljava 730 radnika.

“Kolektivni ugovor je okvir prava i obaveza i za poslodavce i za radnike. U našem kolektivnom ugovoru bolje je za prava radnika nego što sam zakon to daje, a trenutno nemamo ni granski kolektivni ugovor jer je istekao. Nije zanemarljivo ni to što je novim pojeidnačnim klektivnim ugovorom predviđeno povećanje plate za deset posto. Činjenica je da plate u realnom sektoru u samoj proizvodnju nisu na nivou, pa i kad dođe povećanje nije to nešto veliko, ali, za ovaj trenutak i trenutno stanje u metalskom sektoru je dobra vijest”, kazao je Dino Čamdžić, predsjednik Sindikata Mann+Hummel BA dd Tešanj.

Čamdžić je pojasnio da su dobili projekte za razvoj novih filtera koji dosad nisu imali u svom proizvodnom asortimanu, tako da bi, prema najavama čelnika firme, ti projekti donijeli stabilnost firme za minimalno deset narednih godina.

Gasi se firma FAD Jelah

Najavljeno je gašenje Prevent FAD Jelah – Tešanj uz otpuštanje svih 60 zaposlenih. Sindikat ove firme najavio je protest u srijedu 20. decembra ispred sjedništa ASA Preventa u Sarajevu. Ukoliko se postigne dogovor oko iznosa otpremnine postoji mogućnost da protest bude otkazan.

Prevent FAD bio je poznat po proizvodnji kočionih diskova koje je izvozio na tržište EU za direktnu ugradnju u vozila VW grupacije, kao sto su Audi, Škoda i Volkswagen. Fabrika postoji od 1989. godine.

Poslodavac privremenim zaustavljanjem proizvodnje u zeničkom ArcelorMittalu nije uspio dovesti radnike u situaciju da se trebaju zadovoljiti zadržavanjem radnih mjesta, nego su se borili i izborili za bolje finansijske uslove rada. Prihvaćenim uslovima kolektivnog ugovora vlasnik kapitala pokazao je da mu je itekako stalo zadržati fabriku u Bosni i Hercegovini. Profit je dakako najvažniji, a Bosna i Hercegovina im nudi dobre uslove za poslovanje: jeftina električna energija, jeftin plin i jeftina radna snaga.

Mirza Dajić (AJB)