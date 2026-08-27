Newcastle je savladao WBA sa 3:2, a Dedić je upisao dvije asistencije i to za prvi i treći pogodak svog tima.

Loše je počelo za Newcastle s obzirom da je u 19. minuti Price doveo WBA u prednost. Igrao se 38. minut kada su domaći izjednačili golom Tourea, nakon sjajne asistencije Dedića.

Newcastle do potpunog preokreta dolazi u 48. minuti kada Barnes na asistenciju Thiawa zabija za 2:1.

WBA dolazi do poravnanja u 77. minuti kada Price još jednom pogađa, ovaj put sa bijele tačke, ali samo četiri minute kasnije Newcastle vraća prednost.

Ponovo je Dedić asistent, a svoj drugi gol večeras upisuje Barnes.

Do kraja se rezultat nije mijenjao pa je Newcastle prošao u narednu fazu EFL Kupa, a nema sumnje da je Amar Dedić s večerašnjom izvedbom kupio navijače Newcastlea koji u njemu vide veliko pojačanje za svoj tim.

(Kliker.info-Vijesti)