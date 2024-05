Upoznajte generaciju Alfa: Dječija sila za početak nove stvarnosti u Americi

„Oni kupuju virtuelne artikle koristeći virtuelnu valutu. Znači postoje potpuno novi načini i ciljevi potrošnje za ovu generaciju koji dovode do povećane komercijalizacije”, kaže McCrindle.

Najmlađi članovi generacije Alfa će se pojaviti ove godine, a najstariji su rođeni iste godine kada je izašao iPad. Kao prva cijela generacija rođena u svijetu pametnih telefona i drugih uređaja, Alfe su postale potrošači mnogo ranije od prethodnih generacija. To je djelimično zahvaljujući online oblicima plaćanja koji su povezani sa roditeljskim kreditnim karticama ili drugim digitalnim valutama. Oni koriste taj novac za kupovinu digitalnih igara i raznih drugih stvari.

„Oni troše novac, i to u značajnim iznosima. Ne samo to, oni značajno utiču na odluke roditelja o potrošnji. Procjenjujemo da je globalna potrošnja generacije Alfa kako direktna, tako i preko uticaja već pet i po biliona dolara, tako da je prilično fenomenalan ekonomski učinak koji ide uz njihovu nevjerovatnu demografsku veličinu”, kaže socijalni analitičar i demograf Mark McCrindle.

Dvije milijarde i više onih koji pripadaju generaziji Alfa rođenoj od 2010. do ove godine, za sada su najveća generacija u historiji. Iako njeni najstariji članovi imaju samo 14 godina, Alfa je već sada ekonomska sila na koju treba računati.

„Održivost može da se dopadne ovoj demografskoj grupi, iako to ne možemo da u potpunosti da tvrdimo prema našim podacima”, naveo je u pisanoj izjavi za Glas Amerike James Ewen, potpredsjednik marketinga za pass_by.

McCrindle kaže da jedno tržište koje nije virtuelno, a privlači generaciju Alfa da kupuje jeste kozmetička industrija. Na primjer, posjete Sephori za starosnu grupu od 10 do 14 godina porasle su za više od 22 odsto od februara 2023. do marta 2024. godine u odnosu na prethodni period, prema maloprodajnoj analitičarskoj plaftormi pass_by.

Neprekidno biti virtuelno povezan sa drugima može da umanji djetetov osjećaj za zajedništvo, kaže profesionalna terapeutkinja Shelly Melia.

„Jedna od stvari zbog kojih ste udaljeni od roditelja i nekoga ko može trenutno da riješi vaše probleme sve vrijeme je to što vas to tjera da samo sjedite. Samim tim čekate nešto sa nelagodom, a to vas poslije tjera da se mučite. I tako se onda razvijate”, kaže Melia, koja je i profesorica za pitanja djece i porodice na baptističkom univerzitetu u Dallasu.

„Tako steknete potrebu za posrednikom kada se pojavi problem, jer pomisle da mogu to da riješe. Međutim, djeca se pretjerano oslanjaju na to šta mogu da urade sa tim telefonom, prije nego da zaista umiju da ih riješe“, kaže Melia.

Osim što je najveća generacija u historiji, očekuje se da će generacija Alfa živjeti duže i biti kulturno raznovrsnija. Oni će također biti obrazovaniji, živjeće duže kod kuće i raditi duže od bilo koje generacije prije njih, vjerovatno duboko u svojim 70-im. Prema Svjetskom ekonomskom forumu, dvije trećine njih će raditi na poslovima koji još ne postoje.

„Oni će biti doživotni učenici, mislim da je dobra stvar izgraditi čvrstu obrazovnu osnovu za ulaganje u učenike. To može da odloži zrelost. Ako duže ostanu kod kuće, možemo završiti sa djecom koja su zapravo odrasli koji još zavise od roditelja”, navodi McCrindle.