Ukrajinski predsjednik Zelenski: Izraelu su pomogli saveznici, a mi mjesecima čekamo pomoć

– Akcije Irana prijete cijeloj regiji i svijetu, baš kao što akcije Rusije prijete proširenjem sukoba. Saradnja između dva režima u širenju terora mora naići na odlučan odgovor svijeta, objavio je Zelenski na platformi X.

Over the last week, Russian terrorists used nearly 130 “Shahed” drones against Ukraine; fortunately, we were able to intercept the vast majority of them. More than 80 Russian missiles and nearly 700 guided aerial bombs were also used.

Rhetoric does not protect skies. Thoughts… pic.twitter.com/dIgO8ID4NG

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2024