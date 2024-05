Učenik porijeklom iz BiH rasplakao svijet govorom na američkoj maturi: Upravo sam sahranio oca

Tradicija u američkom obrazovanom sistemu je da učenik sa najboljim prosjekom u generaciji drži govor na ceremoniji dodjela diplome.

Osamnaestogodišnji Alem Hadžić proglašen je najboljim učenikom generacije (Valedictorian) maturanata škole “The Early College High School”.

On je održao govor, te je na kraju istog rekao sljedeće: “Na početku proljetnog semestra moja porodica je dobila vijest da moj otac ima rak. Izbjegavao sam spominjati ovo ikome, jer nisam želio provesti zadnji semestar u tome da me ljudi drugačije tretiraju ili da me sažaljevaju.”

“Moj otac je preminuo jučer, 15.05.2024., a danas sam prisustvovao njegovoj sahrani upravo prije ceremonije dodjele diplome. Zbog toga su mi cipele blatnjave, zato mi ruke drhte – jer sam morao da spustim njega u njegov grob i da ga sahranim.”

“Ne mogu stajati ovdje i pretvarati se da želim da držim ovaj govor, ali isto tako ne mogu baciti nešto za šta je on radi tako jako da bih ja ostvario. Zato ću ići na fakultet i provesti svaki sat svakog dana radeći najviše što mogu da postignem sve svoje ciljeve jer je to ono što je on htio i uradit ću to za njega.”

Alem Hadžić je samo nekoliko sati prije svog govora na ceremoniji dodjele diplome prisustvovao sahrani svoga oca Miralema Hadžića.

Miralem Hadžić je preminuo 15.05. nakon mjesecima duge borbe sa rakom pankreasa.

(Raja Sarajeva)