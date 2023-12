U Sarajevu otvorena izložba Safeta Zeca ‘Molitva’: “Sretan sam, ovo je dio mog sna”

Safet Zec, renomirani bosanskohercegovački umjetnik, predstavio je u petak u Sarajevu svoju najnoviju izložbu “Molitva” kroz izbor radova koji svojim snažnim prikazom univerzalnosti molitve i nade u boljitak čovjeka osvajaju publiku.

Izložbu je organizovao Europe House Sarajevo u saradnji sa Fondacijom Ivanka i Safet Zec.

Ambasador Johann Sattler, šef Delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH izjavio je da su umjetnost i kultura snažan medij koji spaja ljude. Izrazio je zadovoljstvo što živi u zemlji, kako je kazao, bogatoj kulturnom i umjetničkom scenom.

“Večeras mi je posebno zadovoljstvo što imam priliku ugostiti živu legendu Safeta Zeca. Ideja o ovoj izložbi se rodila prije tri, četiri mjeseca u Safetovom stanu, ateljeu nedaleko odavde. Razgovarali smo uz kafu i rodila se ideja da uradimo zajednički projekat. Izložba je druge dimenzije. Drago nam je što imamo priliku da je ponudimo građanima Sarajeva i BiH”, rekao je Sattler i dodao:

“Veliki sam ljubitelj njegove umjetnosti i izdvojio bih dvije stvari koje uviđam u njegovoj umjetnosti, jedna je bol, druga je nada. To je zaista nešto što nas sviju dotiče kada gledamo vijesti svako veče, bilo da dolaze iz Gaze ili Ukrajine.”

Safet Zec, autor izložbe, kazao je kako se nada i vjeruje da njegovom izložbom u Europe Houseu počinju aktivnosti likovnih priredbi i da će se građani nastaviti na tom mjestu okupljati na kulturnim događajima.

“To je dio nekog mog sna… kada ovdje prolazimo, Ferhadijom. Večeras se taj san ostvaruje, da gledam izložbu, ne što je moja, iz Ferhadije. To je veličanstveno i predivno i naravno, da ovakvu kuću, jednu od najljepših iz austrougarskog perioda posvetimo kulturnim događajima”, rekao je Zec.

Opus “Molitva” priključio se ranijim djelima Safeta Zeca iz ciklusa kao što su “Egzodus” i “Zagrljaj”.

“To je vjerovatno trilogija ili velika cjelina. To je moja ostrašćenost – ljubav ka rukama. Molitva kao jedan civilizacijski, planetarni čin, otkako je čovjeka. Htio sam nazvati izložbu ‘Molite se, kako god, ali se molite’. To je likovni izazov. Ima puno razloga zašto me to zanimalo i zašto sam sretan”, rekao je Zec.

Nakon otvaranja, izložba Safeta Zeca “Molitva” biće dostupna za građane od 18. decembra ove do 31. januara naredne godine, od ponedjeljka do petka u Europe House Sarajevo, kod Vječne vatre.

(Kliker.info-AA)