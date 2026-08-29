Sjedinjene Američke Države i Venecuela potpisale su naftni sporazum koji će Sjedinjenim Državama dati većinsku kontrolu nad više od 65 milijardi barela dokazanih rezervi nafte kroz razvoj 17 strateških polja, objavili su u petak američki predsjednik Donald Trump i privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodríguez.

Prema riječima obje strane, sporazum se provodi kroz partnerstvo s privatnim sektorom bez ikakvih troškova za američke poreske obveznike. Sporazum uključuje više od 100 milijardi dolara privatnih investicija u energetski sektor Venecuele, više od 209 milijardi dolara poreskih prihoda za venecuelansku državu i stvaranje hiljada dobro plaćenih radnih mjesta. Venecuelanske vlasti su najavile da će prikupljene investicije usmjeriti na rekonstrukciju i izgradnju strateške infrastrukture za razvoj industrije ugljikovodika.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da je ovo najveći naftni sporazum u svjetskoj historiji i da je postignut po njegovim uputama. Navodi se da su američki državni sekretar Marco Rubio i ministar rata Pete Hegseth učestvovali u pregovorima u bliskoj saradnji s privremenim predsjednikom Rodríguezom. Trump je rekao da sporazum više nego udvostručuje američke rezerve nafte, značajno povećava zalihe nafte, osigurava stabilne i pristupačne zalihe te će dugoročno značajno sniziti cijene goriva za sve Amerikance, a istovremeno će pomoći Venezueli na njenom putu ka uspjehu i prosperitetu i jačanju naših odnosa.

Državni sekretar Marco Rubio rekao je na platformi X da je sporazum pobjeda za obje nacije i uspjeh vanjske politike prema principu “Amerika na prvom mjestu”, što za Sjedinjene Države znači osiguranje stabilnih rezervi, pristupačne nafte i snižavanje cijena goriva.

Privremena predsjednica Delcy Rodríguez potvrdila je potpisivanje u izjavi na društvenim mrežama i zahvalila predsjedniku Trumpu i američkoj vladi. Rodríguez je rekla da sporazum omogućava povećanje proizvodnje nafte uz učešće privatnih operatera i da Venezuela uđe u novu eru oporavka, rasta, sigurnosti proizvodnje i prosperiteta. Dodala je da je cilj učvrstiti poziciju energetske supersile stavljanjem rezervi u službu nacionalnog razvoja, stvaranja radnih mjesta, povećanja prihoda radnika i dobrobiti naroda.

Sporazum dolazi gotovo devet mjeseci nakon što je američka vojska u januaru svrgnula i zatvorila bivšeg predsjednika Nicolása Madura. Od tada, Washington pokušava osigurati opskrbu venecuelanskom sirovom naftom za američke rafinerije i potaknuti ulaganja u energetski sektor članice OPEC-a.

Sporazum dolazi u trenutku kada proizvodnja sirove nafte u Venecueli iznosi oko 1,25 miliona barela dnevno, uprkos više od 303 milijarde barela dokazanih rezervi u zemlji, što je najveća svjetska proizvodnja.

Američka administracija suočava se s pritiskom uoči međuizbora kasnije ove godine zbog rastućih cijena benzina i nastoji ublažiti taj pritisak tako što će zalihe učiniti pristupačnijim i povećati proizvodnju. SAD također traže načine za obnovu svojih strateških rezervi nafte, uključujući mogućnost zamjene sirove nafte s američkim proizvođačima.

Prema podacima Američke uprave za energetske informacije (EIA), američke strateške rezerve nafte su na najnižem nivou od novembra 1982. godine. Washington se obavezao da će postepeno oslobađati 172 miliona barela, od ukupno 415 miliona barela koliko ih je bilo u rezervama krajem februara, kako bi ublažio poremećaje u snabdijevanju i rastuće cijene sirove nafte uzrokovane tekućim ratom na Bliskom istoku.

(Kliker.info-Jutarnji list)