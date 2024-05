Švicarska pobjednik takmičenja za Pjesmu Evrovizije, Hrvatska druga

Na drugom mjestu je Hrvatska sa 547 bodova. Treće mjesto zauzela je Ukrajina sa 453 boda.

Najgore je prošla Norveška koja se našla na samom kraju sa 16 bodova, ispred nje su Austrija i Slovenija sa 24 odnosno 27 bodova.

Predstavnik Švicarske Nemo je izveo pjesmu “The Code”.

Nemo koji koristi zamjenice oni/oni/njihovi, pobjeda na Euroviziji je učinila prvim nebinarnim natjecateljem koji je kući odnio nagradu, stakleni trofej u obliku mikrofona.

Švicarska je bila vodeća i nakon glasova žirija 37 zemalja.

Švicarski predstavnik osvojio je ovogodišnji Eurosong najviše zahvaljujući glasovima žirija, koji su mu redom davali najviše bodove. Naime, nakon čitanja glasova žirija Švicarac je imao 365 bodova, a Baby Lasagna 210.

Situacija se mogla promijeniti nakon glasova publike, no to se ipak nije dogodilo. Baby Lasagna je dobio ogromnih 337 bodova od publike i na tren se činilo da bi moglo doći do preokreta, no Švicarac je osvojio 226 bodova publike i to mu je bilo dovoljno da dođe do pobjede.

