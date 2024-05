Svetlana Cenić u Pressingu : Za Dodika se pitam ima li bipolarni poremećaj. Ko si ti da plašiš ljude ratom, treba odmah sutra da te hapse! (Video)

“Ovdje postoje samo dva ekspreta za sve – Vučić i Dodik. Ako treba ginekološka kontrola – treba otići njima, ako boli stomak – treba otići njima… Oni rješavaju ekonomiju, administraciju, vedre i oblače”, kazala je na početku Pressinga Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka.

Hoće li biti rata, pitaju ljudi. I sada najednom sve ok?

Zalažem se da se u Krivični zakon, iako niko ne poštuje, uvede tačka da se to plašenje ratom najstrašnije kažnjava. Svima nama treba psihoterapeut, ja mislim, po glavi stanovnika. Svaki dan govorim zar niste naučili iz prethodnog kako se vlada i da je stalna ta prijetnja ratom, a onda Dodik izađe na TV kaže ‘neće biti rata’, traži da gostuje i onda kao “gospođo Cenić jeste li vidjeli šta je rekao, jeste li slušali?”. Pa je l’ on treba da odlučuje hoće li biti rata, jedan čovjek da vas plaši? Treba nas zatvoriti, ograditi žicom, dekontaminirati. To je maltretiranje, psihički teror koji se sprovodi konstanto nad ovim stanovništvom. Kako je onom ko ima malu djecu, stare roditelje, započeo posao, osnovao porodicu i treba da zavisi od nečije budalaštine, igranje ljudima zarad vlasti? To treba drakonske kazne da budu, pa izvoli sine kada provedeš malo vremena u zatvoru pa da vidiš hoćeš li više. Zamislite tu izjavu kako je neodgovorno ‘ako to bude usvojeno biće nemir i doći će do sukoba u regiji’. Ko si ti da kažeš da li će biti sukoba, treba odmah sutra da te hapse.

Onda kaže nije ona za rat, već za mir?

Onda ide odbrana i čujete ministra unutrašnjih poslova koji kaže da bi on rado poginuo za ovu državu jer bio bi šehid, a ja trenutno ustanem i hodam. Ne znam šta ću od sebe. Ja ne bih da poginem za ovu zemlju taman da me zovu ne šehidom nego sveticom. Zašto da ginemo, za Boga miloga kakve su to izjave?

Najavljuje Dodi da čć sa sinom na prvu liniju?

Englezi bi na to dodali ‘i svinje lete’. Tolika je vjerovatnoća. Ali to znate vi i ja. Kolika je to manipulacija, drskost, bezobrazluk, odsustvo osjećanja pema ocu, majci, djeci. Roditelji trebaju da objašanjavaju djeci hoće li ili neće biti rata. Kolika je to vrsta bahatosti. I sad kao ‘ne, ne, mi smo se samo šalili’. Šalite se vi kući sa svojom porodicom, a ne mojom i drugim.

Zašto to rade?

Samo zarad vlasti jer nikakvo rješenje ne nude za bilo šta – bolji standard, unaprjeđenje životaitd. Kada ste čuli zadnji put kada su se sastali i vodali za ruke tamo-vamo, pa se vrijeđaju preko mreža, da su se sastali da riješe pitanje javnog servisa, bilo šta? Šta ćemo s ovim prihodima od PDV-a koji su veći, a narod sve teže živi? Ne, toga nema.

Do kada ćemo se vrtiti u krug? Od evropske eforije od priče o ratu?

Ma ta euforija, nisu ljudi baš povjerovali u to. Na čemu su zasnovane te poruke? Mogerini je bila impresionirana i Ursula je bila, samo mi oduzeti. Slušala sam i g. Fortu stižu milijarde, tehnologija.. Vučić kaže leteći taksiji. Ovdje šta sve ne. Ludilo. Sada trebamo da slavimo napretke koji su bili normalni za civilizovani svijet. Obećavali su od aerodroma, heliodroma, metroa… Koridor Vc se gradi godinama. Dok god ljudi glasaju isto, puštaju da ih kradu na izborima, trpe i ćute biće ovako. Zato ih plaše ratom, mire se sa svim – povećanim porezom, nema lijekova za pacijente koji se liječe od najgorih bolesti – ali dobro je dok ne puca. Dok god dobro je dok ne puca, puca po glavi, po leđima i porodici.

Ima li ozbiljnih namjera da se nešto loše desi?

Od koga očekujete ozbiljne namjere? Za Dodika se nekada pitam ima li bipolarni poremećaj? Jer to je ozbiljna psihička bolest koja se liječi. Ali onda pomislim da on ima periode bilpolarnih poremaćaja pa je onda u jednom danu dvije ličnosti, pa u jednoj sedmici. Izliječenje počinje onda kada kaže koji je od tih likova on. Čiji si, kineski, ruski, američki, marsovski i kojem Dodiku treba vjerovati? Ja mislim nijednom. Gdje vidite hrabrost kod njih sem onda kada su ušuškani u masu. Svi su oni najobičnije kukavice. Ko je od njih ratovao? Ko zna šta znači nemati? Ti bi ratovali koji nisu sposobni da vode ni ovo što imaju. Mene bi našli u Tasmaniji.

Šta se desilo pa je Dodik pa je slao poruke mira jučer?

Ti pozivi na mir. Znate šta, umorna sam od toga pa sutra slušam budalaštine. On poziva na sve, a neki dan je rekao ‘Bošnjaci ne trebate nam, ne možete s nama’ i to s govornice NSRS jer to pije vode kod ovih Srba. Jer treba stvarati ulogu žrtve. Onda dođe među Bošnjake kaže ‘to nema veze znaš mene, to je politika’. To je njegova manipulacija koja mu prolazi. Nije više greška samo do njega nego i onoga ko prihvata. Ko je njemu rekao kada je došao da otvara Arnaudiju šta ‘ćeš ovdje, jesi rekao da nećeš s nama dišeš’. Smetale mu džamije, ezan, govorio da ‘arlauče’. Opet će biti stari Dodik. Vidjeli ste njegov hor dječačića, satelitića. Stevandić je rekao ‘dok u Evropi spaljuju Kur'an vidite govor Milorada Dodika’. Čekajte, je li neki dan podržao Dodika u svemu i govorio o Bošnjacima?

Ima li tu nagovora, je li ga neko smirio?

Sigurno da jeste. Da li je Vučić koji mu skene pažnju, a moguće i Lavrov. Kada je govorio jedan od sto miliona puta o nezavisnosti, pa je bio susret s Lavrovom i rečeno mu ‘nemoj o tome ,smanji doživlja’ pa je počeo da priča ‘samostalna RS u okviru BiH’.

Paradoksalne formacije izjavljuje – nisam za otcjepljenje nego za mirno razdruživanje?

Ako misli da se radzruži ja predlažem da vježba svo ono stanovništvo na skok motkom jer treba doći do Beograda. Kako misli da dođe iz Banjaluke u Beograd? Imaš ti da se navozaš do toga da te iko prizna. Možda ovi leteći taksiji, ali i to je vazdušni prostor za koji trebate imate isto dozvolu. A ove dvije milijarde koje nudi… On u momentu improvizuje i mislio je da je to neka cifra. Možda ako izvadi iz svog džepa.

Ekonomistica Svetlana Cenić u Pressingu N1 govorila je o utjecaju Kine, te kako bi “kiparski scenario” mogao izgledati na bosnski način. Također, prokomentarisala je i jednu od izjava Milorada Dodika koji je rekao da ukoliko Donald Trump ponovo bude predsjednik SAD-a, RS će krenuti put samostalnosti.

Cenić je potvrdno odgovorila na pitanje da li su Aleksandar Vučić i Viktor Orban kineski vazali u regiji.

“Na neki način da. Orban prije Vučića koji sad ide tim ubrzanim putem a Orban da. Čak i neke kineske velike korporacije su premjestile sjedište u Mađarsku pa neko tamo otvaranje fakulteta, instituta. Oni se svi uzdaju u Kinu a zaboravljaju jednu stvar Kina je ogromna zemlja koja zna samo svoje interese i služi svojim interesima”, rekla je ona.



Prema riječima Cenić, još nije utvrđena tačna podjela istoka i zapada.

“Još nije došlo do te podjele. Još nisu iscrtane te granice jer one su narušene hajde na stranu padom berlinskog zida i ono što je bio dogovor sa Rusijom dokle će ići širenje NATO-a pa se to prekršilo”, istakla je Cenić.

Kiparski scenario u BiH

Mnogi ukazuju da se u BiH sprema “kiparski scenario” a Cenić na to ima i određena pitanja.

“Na bosanski način malo teže zato što su granice entiteta tako napravljene. Kome će dodijeliti Brčko? Da bi došao do Beograda ako ga ne prizna, a otcjepi se. Ako ostane unutar BiH pa su to dva, šta? Istočni i zapadni kako bi nazvali entitet. Granice su tako vijugave. Tu je pitanje da li bi došlo do prekrajanja granica i kome je u interesu da na takav način rješava problem regije”, objasnila je Cenić.

Kada je riječ o najavama Dodika da bi ukoliko Trump ponovo bude američki predsjednik RS bi krenula u secesiju, Cenić je podsjetila da je upravo Dodik završio na “crnoj listi” za vrijeme Trumpovog mandata i da se politika SAD ne mijenja kako prolaze predsjednici već je ona konstantna.

“Kandidatura i otvaranje pregovora su nam pokolonjeni. Nismo ništa uradili da se približimo Evropskoj uniji. Trojka se nema čim pohvaliti, a stanje na relaciji BHRT-FTV je odraz upravo politike”, kazala je u Pressingu ekonomska analitičarka Svetlana Cenić.

Jeli vas Trojka očarala ili razočarala?

Razočarala, ustvari ja nisam imala očekivanja. Rekla sam prvi dan da neće to funkcionisati 2/3 nasapram 1/3, a u te dvije njih ko rokića, kako se kaže kod nas. Kako mislite da će funkcionisati?

Šta Trojka nije uradila?

Nije ništa. Jesu li riješili tržište kapitala – nisu, jesu li reformisali poreski sistem – nisu, jesu li povećali standard građana – nisu, jesu li ispunili sva obećanja koja su dali – nisu. Šta su uradili – uspješno raspodijelili funkcije i sada su u Parlamentu izboksovali da se promijeni Komisija za izbor i imenovanja i rekli biće ih 17.

Je li Trojka ne zna ili neće?

Posao je to, treba raditi. Zar nije lakše ponovo biti na vlasti na toj retorici Dodik – ti meni, ja tebi, pa čas atmosfera, atmosfera, dogovaranje, ubiše nas tom atmosferom. Čas nema koalicije na državnom nivou i tako…

Trojka je bacila sve karte na politiku kompromisa, Evrope i dogovora. Može li se desiti da im se to “obije o glavu”?

Pretpostavljam da je to bilo, ajde s jedne strane nećemo nabacivati lopticu. Sjećate se vremena Harisa Silajdžića i Milorada Dodika pa Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika. Ali ništa time nisu postigli. Ovaj bljuje vatru kad mu padne na pamet, vrijeđa koga stigne i kako stigne, bolje da ne opisujem kakve šale i uvrede daje.

Hvale se da su “mic po mic” doveli BiH do otvaranja pregovora?

Poklonjena nam je kandidatura i otvaranje pregovora. Ništa nismo uradili da se približimo EU. Ne kažem da su drugi tamo nešto, ovi kao Ukrajina uradili nešto. Ali datuma nema.

Slijede izbori u EU, očekuje se desna struja u parlamentu…?

To je bilo sve jer se znalo da su izbori u EU. A i dosta zemalja u EU i naših desna vlada. Zato je to dato. Vidjet će mo kako će se stavri proedati u EU, ali i šta će se konačno uraditi ovdje. Šta je zadnji put kvalitetno donio državni parlament ili Vijeće ministara? Sve je to politika zadnjeg časa. Ne pet do 12 nego 12 i 5. U FBiH koliko imamo sjednica parlamenta i šta se razmatra? Šta Valda upućuje? Izvještaje i analize. Vrlo malo nečega.

Vlada FBiH slavi prvu godinu uspjeha.

Mala im ona torta, a to pokazuje i kakvi su im bili rezultati u godinu dana.

Odnos BHRT-FTV?

Jezivo i to se tako vrti. Konačno je vrijeme da se raščiste ti dužničko-povjerilački odnosi, ko kome duguje pare, šta kaže zakon, ko je kome šta obećao. S druge strane ko je nosio teret direktnih prenosa manifestacija? To je ipak bila BHT, a ne drugi. O RTRS-u da ne pričam. Ima naravno i politike jer onaj ko imeniuje nadzorne, upravne koješta odbore treba da rješenje za ovu situaciju. Pgoledjate BHRT kako iuzgleda nihova urpaviaiqa porediti s FTV ali i za jedno i az drugo krive su politčke partije koje funkcije rasporeeđuju u pogađanju ,a osnovni problem se ne rješava. A RTRS niko ne pominje koji duguje. To je slika kako sve funkcioniuše.

Kako komentirate dešavanja u vezi UN rezolucije o Srebrenici?

Nema generalizacije, ne stoji srpski narod, ali treba se suočiti sa sobom i svojom prošlošću. Nismo mi baš tako slobodarski narod i uvijek na pravoj strani istorije kako to Srbi vole predstavljati. Mada, ja volim podsjetiti kada kum kumu izruči glavu, ali to ne vole da vide. Da su se Srbija i RS što se tiče Srebrenice same suočile i rješavale to, ne bi bilo rezolucije, ali nisu. Pustili su da to radi međunarodni sud pa im je sav svijet bio kriv, pa će sada te sve ujedinjene nacije biti krive i ne znam ko sve još.

Hoćemo li se vratiti nakon usvajanja rezolucije na prijetnje Vučića i Dodika?

Nećemo. Ja mislim da ne, mora malo da se talasa. Podsjetit ću kada su hapšeni Karadžić i Mladić, prije toga je bilo ‘mi ne možemo, biće haos, biće lljudi na ulici’. Jeste li vidjeli da se sem simboličnih protesta išta treslo? Tako svaki put. Kada se desi, život ide dalje.

Je li moguće da djeca u Srbiji u budućnosti uče da se u Srebrenici desio genocid?

U bližoj budućnosti ne. Moraju biti korjenite promjene. Pogledajte kakvo je potonuće svijesti i savjesti. Prije će se možda desiti u Republici Srpskoj takve stvari nego u Srbiji. A Srbiji treba Republika Srpska da bi mogli da se prave ti mitovi na kojima srpksi narod decenijama živi.

(Kliker.info-N)