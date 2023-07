Svetlana Cenić : U ime Dine, Neke i Edina, amen!

DNEVNIK GLUPOSTI

U ime Dine, Neke i Edina, amen!

Jer, Sveto Trojstvo. Ne dao ti Bog da posumnjaš da neće sve biti evropski, svetski i nadasve državotvorno. Odmah si za SDA, protiv si Evrope i Amerike i spadaš u retrogradne proruske snage. U najmanju ruku. Ne shvataš da moraš poturati i drugi obraz Miloradu Dodiku, da mu moraš dati sve što se dati može, a Čoviću ispunjavati i kadrovske želje na guranje, ako treba. Zakoni i pocedure su tu remetilački faktor, a svaka sugestija sa strane da kandidat ne da ne ispunjava uslove, već komplet branša hoće da se samoubije, što je znak neshvatanja realnosti i izazivanje opšte opasnosti. Jednostavno, naši skromni mozgovi nisu dorasli tako visokoj politici.

Piše : Svetlana Cenić

Ti kolacioni razgovori, koji su polučili nadasve evropski zamah da će se i preko leta raditi i, evo, već 22. avgusta će dogovoreni zakoni (koji?) na dnevni red, ustvari su samo rezltat onog pet do dvanaest jer kad su ih kolaciono pravili i sastavljali, dali su im rok do septembra. Naravno, samo je interes za ostanak na vlasti večan.

Miloradu je Trojka, Čoviću je vojnica, a ne bih to da elaboriram. Sve zavisi iz kojeg se ugla posmatra i kakve se asocijacije nameću. Zavisi od perspektive, što je drugi naziv za um.

A u međuvremenu kad se spusti sa evropskih visina…

Premijer Nikšić je povukao predlog rebalansa budžeta FBiH „radi dorade“.

Poslanika. Odnosno, nesigurnost da postoji većina da ga izglasa. I tako će biti do kraja mandata, koliko god on trajao – skupljaj većinu za svaku tačku i trguj, ispunjavaj i muzičke želje i pozdrave. A na sve to, nema kvoruma za sastanak Komisije za izbor i imenovanje da se imenuje sudija Ustavnog suda BiH iz reda HDZ-a. Posle onakvog evropskog nadanuća i zaključaka sastanka Dodika, Čovića i njihove Trojke! Bojim se samo da ne splasne taj naboj i elan glede i unatoč rasporeda u Ustavnom sudu BiH . Bilo da je Čovićev ili Dodikov.

Sve nešto mislim da će oni taj sastanak Komisije ponavljati i tokom letnje pauze sve dok ili ne nahvataju članove, ili ne promene sve pravilnike. Gde, zaboga, da se izgubi taj evropski zamajac! Dođeš s odmora, kad ono ha! HDZ-ov kandidat sedi u Ustavnom sudu BiH i ubede te da je sastanak Komisije održan shodno izmenama i dopunama nečega, što se u skladu sa nečim, a nikakve veze ni sa čim.

…jer treba prevazići komplikovano da bi se došlo do jednostavnog

Glupi ljudi misle da je jako pametno sve ono što je komplikovano. I kad objašnjavaš glupim ljudima, obavezno boru na čelo, milion nekih izraza koje ni sam ne razumeš, uz bar desetak fluskula zalepljenih i, naravno, obavezna reč dana. Ovog meseca je to deeskalacija.

I gledaj sad! Plan za deeskalaciju pravi i onaj što je napravio eskalaciju. E, to je kao kad razmaženo derište napravi haos po kuhinji, još se izbeči na vas drsko i bahato, pa onda vam sa visine još objašnjava kako to treba počistiti, a vi mu aplaudirate što je tako kooperativan. Oprem! – što bi kod mojih rekli.

Racionalno i jednostavno objašnjenje ima veći emotivni odziv nego glupost smišljena samo da se obraća napaljenim partijskim interesnim sledbenicima i preostalim lobotomiranim glasačima.

Razum je čista emocija ako se pravilno predstavi. I ako ga ima, naravno. Što je upitno, jer mi ne živimo u realnosti. Mi živimo u onome što je bolestan politički um stvorio od realnosti.