Supruga Brucea Willisa oglasila se o njegovom stanju: ‘Ko god piše ove gluposti, treba prestati plašiti ljude’

Bruce Willis još se uvijek bori s demencijom, a glasine da “u njemu nema više radosti” demantirala je njegova supruga Emma Heming u svojoj objavi na Instagramu. U videu je Heming podijelila članak o glumcu i njegovoj bolesti pa se osvrnula na “glupe nalove”.

“Naslov kaže da u mom mužu više nema radosti. Sada vam samo mogu reći da je to daleko od istine. Ko god piše ove glupe naslove, treba prestati plašiti ljude. Prestanite plašiti ljude da misle da kad jednom dobiju dijagnozu nekakve neurokognitivne bolesti da je to to. Potpuno je suprotno od toga”, kazala je.

Heming je objasnila da je cijeli proces borbe s dijagnozom frontotemporalne demencije težak i tužan, ali da uključuje i puno ljubavi, povezanosti i radosti.

“Dvije stvari mogu biti istinite i postojati u isto vrijeme. Tuga i ljubav. Tuga i povezanost. Trauma i otpornost”, rekla je pa dodala da je puno ljepote i duševnosti u ovoj priči koja je počela prije dvije godine.

Tada je najavljeno Willisovo povlačenje iz glume jer mu je prvobitno dijagnosticirana afazija, moždani poremećaj koji utječe na razumijevanje jezika i govor. Godinu dana kasnije, stanje je preraslo u demenciju, prenosi Page Six. Okolnosti su zbližile dvije porodice – Willisa, Heming te njihove kćeri Mabel i Evelin s bivšom ženom glumca, Demi Moore i njihovim kćerima Rumer, Scout, Tallulah.

(Kliker.info-N1)