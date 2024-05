State Department demantuje: Escobar nije smijenjen, dobiće novu funkciju

State department je demantovao da je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju i izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Escobar razriješen dužnosti, navodeći da će Escobar u narednim sedmicama, u okviru redovne rotacije, dobiti novu funkciju.

Portparol State departmenta je, u odgovoru na pitanje Tanjuga da li može da potvrdi vijest koju je objavio portal Frontlajner da je Escobar razriješen dužnosti, istakao da su navodi urednika portala Frontlajn Vudija Xhymshitija lažni i da Escobar nije razriješen sa funkcije.

„Sve karijerne diplomate u inostranstvu rotiraju se svake jedne do četiri godine, što je redovna praksa. Kao diplomatski službenik, Escobar je na svojoj sadašnjoj funkciji bio tri godine, a trebalo bi da pređe na svoj sljedeći zadatak u narednim nedjeljama. Do zakazane tranzicije, on ostaje na dužnosti zamjenika pomoćnika sekretara u kancelariji za evropska i evroazijska pitanja, kao i specijalnog izaslanika za pitanja zapadnog Balkana“, navedeno je u odgovoru State departmenta Tanjugu.

– State deparment ističe da je Džimšiti nedavno dao niz izjava o Escobaru koje su „provjerljivo lažne“.

„Uprkos tome što Džimšiti tvrdi suprotno, supruga zamjenika pomoćnika sekretara Eskobara nikada nije dobila sredstva od Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Također, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara nema bilo kakve porodične veze sa navodnim partnerom u teksaškoj advokatskoj firmi ‘McGinnis Lochridge LLP'“, ističu u State deparmentu.

Dodaju da je neodgovorno objavljivati takve neistine i neosnovane glasine, kao i da dezinformacije predstavljaju izuzetnu prijetnju za demokratska društva, truju društveni diskurs, pogoršavaju podjele i predstavljaju prijetnju po nacionalnu bezbjednost SAD i njihovih saveznika i partnera.

„Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju dijalog uz podršku EU kao put za postizanje mirnog i produktivnog odnosa između Kosova i Srbije. U potpunosti smo usklađeni sa našim evropskim partnerima i nastavićemo da igramo aktivnu ulogu u podršci dijalogu“, poručuju iz State departmenta.

Portal Frontliner u nedjelju je objavio da je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Gabrieel Escobar razriješen dužnosti izaslanika SAD za Zapadni Balkan nakon istraživanja tog medija u kom su, kako se tvrdi, „otkriveni potencijalni sukobi interesa i doveden u sumnju Eskobarov diplomatski integritet“.

Portal je takođe naveo da je kontroverza oko Escobara počela izvještajem tog magazina od 22. marta, u kojem su „iznesene tvrdnje o finansijskim vezama između Escobarove porodice i srpskih državnih organa“, što, kako se u tekstu ocjenjuje, „dovodi u sumnju neutralnost američkog izaslanika u osjetljivom dijalogu Kosova i Srbije“.

