Selektor Savo Milošević: Imamo kristalno jasan plan, tri dana su nam sasvim dovoljna

Milošević je istakao da je atmosfera i motivacija na zavidnom nivou, te ponovio da BiH ima šanse da eliminiše Ukrajinu.

“Vidim našu šansu u taktičkoj disciplini i u prekidima. Mislim da tu možemo biti u prednosti. Neću ponovo isticati domaći teren, to mi mnogi zamijeraju, ali i on je sigurno naša prednost na neki način”, rekao je Milošević, koji je potom prokomentarisao to što će bh. fudbaleri odraditi tri treninga na Grbavici, a nijedan na Bilinom polju:

“I kad smo se pripremali u Zenici, trenirali smo u sportskom centru, a ne na stadionu. Poznaju naši igrači taj teren, tako da mislim da u tome nema problema. Ne razmišljamo uopće o tome”.

Na pitanje da li će fudbalerima poručiti da im je ovo “utakmica života”, Milošević je odgovorio:

“Mislim da je ovo najbitnija utakmica za Edina Džeku, koji ima 38 godina i zato bi tu motiv kod svakoga trebao biti na najvišem mogućem nivou, a posebno kod ovih starijih i iskusnijih. Znam da igrači dolaze ovdje sa ogromnom željom. Utakmica neće biti lagana ni zbog psihološkog pritiska, ni zbog jačine protivnika, ali može se to prevazići. Morat ćemo biti spremni da naplatimo sve ono što je ova ekipa propustila u prethodne dvije godine”.

Milošević je samouvjereno poručio da u glavi već ima dobru zamisao za meč sa Ukrajincima.

“Mi imamo kristalno jasan plan šta trebamo da radimo. Za ovo što smo spremili, imamo dovoljno vremena. Tri stvari defanzivno, tri stvari ofanzivno i prekidi. Znamo jasno i koncizno šta hoćemo i šta nam treba. Iskreno se nadam da će nam to biti dovoljno”, zaključio je Milošević.

Utakmicu je najavio i reprezentativac BiH, Renato Gojković, koji je među prvima stigao na okupljanje na Ilidžu.

“Ne bojimo se ničega, a mislim da je najbitnije da mi budemo pravi. Moramo odigrati sa srcem za državni grb. Mislim da smo jednake kvalitete, ali da motivacija i domaći teren mogu odlučiti utakmicu”, rekao je Gojković, te dodao:

“Ova tri dana koja ćemo provesti ovdje pripremajući se za Ukrajinu bi nam trebala biti dovoljna, kao što kaže selektor”.

“Ukrajina ima dosta kvalitetnih igrača koji igraju u velikim klubovima. Ekipno u odbrani moramo biti pravi i da samo tako možemo zatvoriti prilaze golu. Individualno ne možemo ostvariti ciljeve”, riječi su bh. defanzivca.

