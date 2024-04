Sead Đulić : Ne, to nisu huligani !

Zanimljivo, u subotu 14. aprila navršila su se 22 mjeseca od terorističkog čina koji su neofašisti izvršili na Partizansko spomen groblje u Mostaru – Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Policija, uobičajeno, i dalje šuti ili bolje reći ne djeluje. Istraga je i dalje u toku, kažu.

Tužilaštvo, kako smo več odavno navikli, i dalje, takođe, šuti.

Piše : Sead Đulić

Vlast, naravno, šuti i daje lažna obećanja ili optužuje za sve one koji se drznu pomenuti Partizansko spomen groblje i njegovo rušenje, a u međuvremenu se Nacionalni spomenik BiH i od nebrige urušava.

Još je zanimljivije da se, baš u subotu, 22 mjeseca nakon terorizma na Partizanskom spomen groblju desio, iz ove vizure posmatrano, zanimljiv događaj nakon utakmice Zrinjski-Velež. Ako u taj kontekst stavimo nedavni napad na mlade fudbalere “Iskre” iz Stoca, ali i brojne druge slične napade članova tzv. navijačkih grupa, onda to uistinu nisu ispadi huligana, kako nas se godinama želi uvjeriti. Jeste to i huliganstvo, ali samo kao sredstvo, pozadina je sasvim druga. Dovoljno je čuti šta psuju, šta pjevaju, u ime čega i koga napadaju, kakve transparente ističu, kako se oblače, pozdravljaju, kakve murale slikaju, kome se klanjaju i slično. Kad se to sagleda i laiku je sasvim jasno da je navijanje paravan za djelovanje na principima evropskih neonacističkih grupa, koje ne rijetko, nažalost, brane i sami klubovi, ali i aktuelna politika. Da to jeste tako potvrđuje i činjenica da ti, tzv. navijači napadaju antifašiste prilikom svake posjete Partizanskom spomen groblju istovremeno se hvaleći učinjenim nedjelima na samom Nacionalnom spomeniku BiH. Direktan je to napad na državu koji svojim nedjelovanjem i policija, i tužilaštvo, i politika štiti.

Uostalom kakve veze sa navijanjem za neki klub ima spomenik podignut u znak sjećanja na poginule borce za slobodu od prije osamdesetak godina?

Ponavljam, ovo nisu ispadi huligana, ovo je mnogo više od toga, a posljedice su već odavno vidljive u gradu. Zabijanje glave u pijesak još će više radikalizirati ionako poljuljane odnose u gradu, zato gospodo iz politike nazovite stvari pravim imenom i djelujte onako kako se prema ovakvim pojavama i kreatorima pojava djeluje u civiliziranom svijetu. Ako nastavite sa nedjelovanjem jasno je da ćete svima pokazati da ste saučesnici i kreatori ovog zla. Oštre sankcije i zabrana djelovanja za sve koji preko sporta šire mržnju, netrpeljivost i remete nacionalne i sve druge odnose u gradu jedino su rješenje.

Dosta je.

Ne može alibi za sve što se ne radi u gradu biti priča o neodgovornim pojedincima huliganima i pozivanje na odmjerene izjave svih koji reaguju na stanje.

Sve reakcije su priče o posljedicama, a uzrok je totalna nebriga o mladim ljudima, nepostojanje ozbiljne strategije za rad sa mladim ljudima, a tako će biti sve dok se ne prestane sa stranačkim strategijama, a ne počne sa gradskom. Te i takve strategije u osnovi su strategije podjela, a svaka podjela vodi ka sumnji i oprezu, a od sumnje i opreza do mržnje malen je korak. Dok se toga ne odreknemo u gradu ćemo imati, sve više ovakvih događaja koji će sami po sebi postajati sve opasniji i radikalniji. Gospodo, vi vašom politikom i ne sankcionisanjem postojećeg stanja ohrabrujete ili drugim riječima rečeno potičete ovakve događaje. Ukinuli ste sve što je bilo zajedničko, mentalno podijelili grad, ličnim primjerom potakli veličanje ratnih zločinaca i iz Drugog svjetskog rata, ali i iz posljednjeg i sad pričate o huliganima.

Ne, to nisu huligani, bez obzira što koriste huliganske metode.

To su dosljedni sljedbenici politike koju godinama razvijate i sprovodite.

To su odlični sljedbenici i učenici politike koju ste servirali svima nama u gradu.

To su vaši jurišnici koji se ponekad malo otrgnu kontroli, pa ih primirite, ali ne kažnjavate.

Kad su oni u pitanju uvijek je istraga u toku.

Kako ste samo u tim slučajevima nemoćni, a druge vrlo brzo i uspješno rješavate?

Možda nam odgovor trebaju dati stranačke centrale.

Zato, zbog ukupne situacije u gradu, ako i to nije politički dogovor, u rješavanje ovih pitanja, dok nije kasno, hitno se moraju uključiti Federalna policija i državne policijske agencije.

U suprotnom, narod bi rekao: Neka nam je Bog na pomoći!