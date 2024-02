Rashida Tlaib: Moje kolege mi šapuću da mrze Netanyahua i pristaju da mu daju oružje

Rashida Tlaib, američka kongresmenka palestinskog porijekla, kaže kako je iznenađena time što neke njene kolege u Kongresu, koji joj šapuću da im se ne sviđa Netanyahu, u isto vrijeme glasaju za odobravanje finansijske podrške koju Washington pruža Izraelu.

Rashida je na sjednici Kongresa, u srijedu 7. februara 2024. godine, rekla: “Radimo to ponovno, šaljemo 17,6 milijardi dolara američkog novca od poreza bez ikakvih uslova ekstremističkoj Netanyahuovoj vladi. To znači bacanje još bombi na nevine Palestince. Izraelska vlada je do sada ubila 27.000 ljudi, među kojima i 11.500 djece”.

“Umorna sam od svojih kolega koji mi i prilaze i šapuću: ‘Ne volim baš Netanyahua, podržavam dvodržavno rješenje’. Pa zašto mu onda šaljemo milijarde dolara bez ikakvih uslova? On nam doslovno uvijek iznova govori šta mu je namjera. On nikada ne želi vidjeti palestinsku državu. Mnoge kolege mi stalno govore da su nezadovoljne zbog pomoći koju pružaju genocidnom manijaku”, dodala je.

Nastavila je: “Moja poruka ovim kolegama je jednostavna – Ako ne podržavate Netanyahua, ako ste zgroženi nebrojenim snimcima beživotne djece izvučene ispod ruševina, ako zaista vjerujete u poštivanje ljudskih prava i međunarodnog prava, glasajte protiv davanja bjanko čeka za genocid koji čini Netanyahu”.

Nakon sjednice Rashida je napisala objavu na Facebooku, u kojoj je rekla: “Moje kolege nastavljaju prebacivati milijarde dolara američkih poreza vojnim dobavljačima. Američki narod zaslužuje predstavnike koji glasaju u najboljem interesu za našu zemlju i naše porodice, a ne za svoje dionice. Sramotno je da neki od mojih kolega finansijski profitiraju kada glasaju za podršku ratovima i proizvodnju oružja”.

“Članovi Kongresa ne bi trebali biti u mogućnosti da koriste svoje pozicije moći da se obogate od vojnih dobavljača dok glasaju za izdvajanje više sredstava za bombardiranje nedužnih civila. Umorni smo od političara koji profitiraju od beskrajnih ratova. Američki narod zaslužuje bolje. Muka nam je od političara koji profitiraju od beskrajnih ratova. Predstavljam Zakon o zaustavljanju političara koji profitiraju od rata kako bi se zabranilo članovima Kongresa da trguju dionicama odbrane”, dodala je.

Važno je napomenuti da je kandidat za američki Senat Nasser Beydoun 27. novembra 2023. otkrio da je Američko-izraelski komitet za javne poslove (AIPAC) vršio pritisak na njega. Pokušali su ga pridobiti novcem kako bi pristao da se natječe s Rashidom Tlaib za njeno mjesto u državi Michigen na predstojećim izborima.

Ovo nije prvi put da AIPAC pokušava podstaknuti kandidate da svrgnu Tlaib, jer je američki političar Hill Harper otkrio da je dobio istu ponudu kako bi izašao na izbore za Zastupnički dom protiv nje.

Prošlog 22. novembra, Vijeće za američko-islamske odnose (CAIR) objavilo je audiosnimke pristalica Izraela, koji raspravljaju o tome kako da ubiju Tlaib tokom njene posjete Arizoni.

Prema saopćenju CAIR-a, objavljenom na platformi X, aktivisti koji podržavaju Izrael razgovarali su o tome kako da ubiju Tlaib. Prema audiosnimkama koje je objavio CAIR, izraelske pristalice su vodile diskusiju o ”seksualnom uznemiravanju… pa čak i ubistvu” tokom njene posjete Arizoni.

Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio je 8. novembra 2023. nacrt rezolucije u kojoj je Tlaib ukorena zbog osuđivanja politike predsjednika Joea Bidena i Izraela u vezi s Gazom.

Prošlog 10. maja, predsjedavajući Zastupničkog doma Kevin McCarthy pokušao je spriječiti da održi događaj u znak sjećanja na palestinsku Nakbu u prisustvu velikog broja aktivista i utjecajnih ličnosti. Međutim, nije uspio u tome, a Tlaib je insistirala na tome da se događaj održi.

U to vrijeme, McCarthy je na Twitteru potvrdio otkazivanje zakazanog događaja u zgradi Kapitola, komentirajući: “Umjesto toga, ja ću biti domaćin dvostranačke diskusije kako bi proslavio 75. godišnjicu odnosa između Amerike i Izraela”.

Ko je Rashida Tlaib?

Rashida Tlaib je Amerikanka palestinskog porijekla. Rođena je 1976. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Najstarija je od 13 sestara, a njen otac je imigrant koji je radio u Fordovim tvornicama automobila u Detroitu u Michiganu.

Njen otac je rođen u gradu Beit Hanounu, istočno od Jerusalema. Živio je neko vrijeme u Nikaragvi, prije nego što je došao u Michgen, a njena majka potječe iz mjesta Beit Ur al-Fauqa u pokrajini Ramallah na Zapadnoj obali.

Tlaib je 1998. godine stekla diplomu političkih nauka, a zatim je diplomirala i na Pravnom fakultetu 2004. Svojim radom kao pravnik ušla je u arenu političkog djelovanja te je bila aktivna u društvenom i ekološkom radu u svojoj državi.

Dana 7. novembra 2018. službeno je objavljeno da je Rashida Tlaib izabrana za prvu muslimanku u Zastupničkom domu Američkog kongresa za državu Michigan, uz Ilhan Omar za državu Minnesotu. Ona se, također, smatra prvom Amerikankom palestinskog porijekla u Kongresu.

(Kliker.info-AJB)