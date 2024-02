Prozor -Rama zaokružuje priču o pametnom gospodarenju otpadom : Jedina opština u BiH u kojoj se sav prikupljeni otpad sortira

Općina Prozor-Rama jedina je općina u Bosni i Hercegovini koja sav prikupljeni otpad sortira zahvaljujući Eko-parku koji se sastoji od sortirnice i kompostane, a uskoro bi s radom trebao krenuti i pročistač otpadnih voda čime ta općina zaokružuje priču o pametnom gospodarenju otpadom.

Eko-park je obradio sav prikupljeni otpad na području općine Prozor-Rama, tj. 1.809,15 tona – rekao je u razgovoru za Fenu pomoćnik načelnika općine Prozor-Rama Josip Juričić.

Općinska ulaganja u cjelokupan projekt prelaze šest milijuna maraka. Urađen je pristupni put, plato i dva objekta s neophodnom opremom za kompostiranje i sortiranje. Lokacija Eko parka je na potezu magistralnog puta M16.2 Prozor-Jablanica, udaljen od Prozora oko 1 km, a Eko-park trenutno zapošljava 14 radnika.

Pročistač otpadnih voda

Sastavni dio Eko parka bit će pročistač otpadnih voda.

– Dosad smo odradili oko trećinu investicije, uložili oko 1.200.000,00 KM, a ostaje za uraditi još nešto preko 2 milijuna KM. Pošto je ovaj projekt važan za sva mjesta nizvodno od Prozora – a to je Jablanica, Mostar, Čapljina, te mjesta u Hrvatskoj do Jadranskog mora, očekujemo da se u njega uključe europski fondovi. Imamo najave kroz IPA 3 program, čekamo konačan stav jer bi ta sredstva ubrzala izgradnju pročistača otpadnih voda – govori Juričić.

Pored njih, kako kaže, postoji još šest komunalnih poduzeća koja imaju instalirane linije za sortiranje otpada (Mostar, Konjic, Sarajevo, Tuzla, Čapljina i Bihać).

– Međutim, mi smo možda jedini koji 100% sav prikupljeni otpad sortiramo. Prozor–Rama je prvi po instaliranoj kompostani gdje prerađujemo sav biorazgradivi otpad koji izdvojimo iz miješanog komunalnog otpada – kaže Juričić.

Lani prerađeno oko 733 tone biorazgradivog otpada

Dodaje kako su u 2023. godini preradili oko 733 tone biorazgradivog otpada.

Od 100 posto obrađenog otpada postignuta je iskoristivost 60 posto.

– Na daljnju upotrebu (reciklažu) smo poslali: 96,80 tona ambalaže od papira/kartona, 117,6 tona ambalaže od plastike, 65,9 tona ambalaže od stakla te 24 tone ambalaže od metala. Tražimo tržište za 35 tona ambalaže od višeslojnih materijala, 30 tona istrošenih automobilskih guma – naglašava Juričić.

Preostalih 40 posto otpada je neiskoristivo, tržišno bezvrijedno poput tekstila i višeslojne ambalaže koji imaju svoju energetsku vrijednost, ali ih još ne uspijevaju prodati.

– Dakle, prije ovog ulaganja, sav ovaj otpad je završavao na lokalnoj deponiji. Čekamo da na području države proradi neka energana ili drugi potrošač RDF-a kako bismo postigli naš krajnji cilj, a to je općina s 0% otpada – dodaje pomoćnik općinskog načelnika.

Na pitanje kakvi su sve benefiti za okoliš od Eko-parka i koliko se zbrine otpada iz cijele Općine, ističe da je trenutna pokrivenost općine preko 80 posto, ali realizacijom posljednjeg projekta koji je u tijeku, pokrivenost općine će biti 99 posto.

Kako kaže, prije 10 godina pokrivenost je bila ispod 30 posto, a svaki zaseok je imao svoju divlje odlagalište/deponiju.

Eko parkom uspravlja Javno komunalno poduzećem Vodograd koje, uz pomoć i sufinanciranje Federalnog fonda za okoliš, planira nabavku još 100 kontejnera tako da će se pokriti i najudaljenija mjesta koja do sada nisu imala kontejnere.

Potrebne spalionice, sanitarna odlagališta

Načelnik općine Prozor-Rama Jozo Ivančević smatra da je ovim projektom Općina ispunila svoju zakonsku obavezu zbrinjavanje otpada na ekološki prihvatljiv način.

– Očekivanja su da će i ostali, posebno više razine vlasti uraditi svoj dio posla. Država je tu, po našem mišljenju, potpuno zakazala. Nemamo pravo rješenje za onaj dio otpada koji preostane nakon sortiranja i kompostiranja – to se mora riješiti na višim razinama, imati prave spalionice ili uređena sanitarna odlagališta. Nekako se puno toga prebacilo općinama na rješavanje, mi to rješavamo onoliko koliko je to u našoj mogućnosti. Međutim, netko na državnoj ili barem entitetskoj razini treba donijeti strateška rješenja, ali nam se čini da su se oni sakrili, nema ni njih ni rješenja – navodi načelnik.

Ističe i da očekuje dobru saradnju s federalnom ministricom za okoliš i turizam Nasihom Pozder te Fondom.

– Imali smo posjet i županijskog ministra, velika su očekivanja. Do sada nismo imali puno razumijevanja od vlasti na višim razinama, ali uočavamo promjene na bolje. Važno je da naši građani osjete poboljšanje kroz rad Eko parka, jer time čuvamo okoliš, poboljšavamo uvjete života u našoj općini i približavamo se europskim ekološkim standardima – kazao je za kraj načelnik općine Prozor-Rama.

