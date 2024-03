Prof. dr. med. Vahudin Žugor : Moj cilj i životna želja je da jednog dana robotska hirurgija dođe i u moju BiH

Prvog dana marta ove godine obilježen je značajan jubilej – 40 godina postojanja renomirane klinike u Bambergu u Njemačkoj. Ovom događaju, značajnom za regiju Oberfranken u Bavarskoj, prisustvovalo je preko 2.000 zvanica i gostiju, a jedan od onih koji je imao zavidno mjesto u ovoj proslavi bio je naš Banjalučanin, profesor dr. med. Vahudin Žugor, direktor Urološke klinike u ovom centru.

On se prisutnima obratio, ovim povodom predstavljajući uspješan rad i napredak klinike na čijem je čelu, a posebno radikalan uspon nakon njegovog dolaska, uvođenjem robotske hirurgije sa Da Vincijem, čime se postižu zavidni rezultati na kliničkom i ekonomskom planu.

Operativni rezultati putem robotskih sistema su ga samim tim uvrstili u sami vrh svjetske robotske hirurgije. Ovo je posebno privuklo pažnju gostiju, među kojima su bili i bivša ministrica zdravlja u Bavarskoj, gospođa dr. Melanie Huml, kao i gospodin, dr. Gerhard Seitz, šef vladajuće CSU (Kršćansko-socijalistička unije u Bavarskoj) u Bambergu, koji je našeg robotskog hirurga Vahudina Žugora predstavio kao “istinskog dragulja” cijele klinike.

Klinika u Bambergu je pod komandnom palicom Žugora postala referentni centar za minimalno invazivnu urologiju u Bavarskoj i Njemačkoj, a našeg renomiranog robotskog hirurga promovirala kao jednog od vodećih njemačkih i evropskih robotskih hirurga. O ovom velikom jubileju i našem Vahudinu Žugoru su i ovom prilikom pisali mnogobrojni njemački mediji i lokalne novine Fränkische Tag kao i Radio Bamberg.

Na čelo klinike je došao 1. oktobra 2018, kao direktor i šef klinike za urologiju u Bambergu u Bavarskoj. Grad Bamberg je prelijep grad sa bogatom historijom, čiji začceci dosežu na sami početak 10. stoljeća. Sada ima oko 80.000 stanovnika i jedna je od glavnih atrakcija za mnogobrojne turiste iz čitavog svijeta. On je jedan od rijetkih gradova koji nije pretrpio bombardovanja niti bilo kakva oštećenja u Drugom svjetskom ratu. Na klinici u Bambergu (Sozialstiftung) radi preko 5.500 radnika, a urološka klinika je jedna od 35 koje postoje u ovoj ogromnoj bolnici. Klinika u Bambergu ima status jedne od najvećih i za zdravstveni sistem veoma značajnih klinika u Bavarskoj. Vahudin Žugor je jedini direktor klinike u ovoj bolnici sa useljeničkim porijeklom.

Samo da napomenemo da je u ovoj godini, do danas (dva mjeseca i 10 dana), naš Vahudin imao 80 pacijenata na kojima je urađeno preko 200 robotski asistiranih operacija, uglavnom prostate i bubrega. I pored ovih brojnih obaveza otišao je, u periodu od 6 do 7. marta, u Frankfurt am Main, gdje je učestvovao na kongresu američke firme Intuitive Surgical, koja je predstavila najnoviji model robotskog sistema “single port surgery”, sa ciljem njegovog etabliranja u Njemačkoj i Evropi. Ovaj sistem je dobio dozvolu od nadležnih organa za operacije na urološkim organima i vjerovatno će se uskoro etablirati i u Njemačkoj. Naš urološki hirurg je obavio trening u Frankfurt am Main i cilj mu je da uskoro obavi dodatne formalne i administrativne procedure za njegovo etabliranje na klinici u Bambergu.

Sa nama je podijelio dojmove sa ove prezentacije najsavremenije robotske tehnologije.

– Robotska hirurgija se i dalje intezivno razvija i moj cilj ostaje ovu tehnologiju uvoditi u naš sistem i stručno napredovati. “Single port surgery” je u SAD-u već etablirana metoda i nastojat ću ući u krug pionira ove vrhunske tehnologije kako u Njemačkoj, tako i u Evropi. Prednosti “single port surgery” (SPS) su te što je trauma još manja i rekonvalescencija je brža, što ovu tehnologiju čini još inovativnijom i modernijom. I dalje su, ipak, prisutni veliki problemi oko finansiranja ove tehnologije, jer je veoma skupa (jedna robotska mašina košta preko 2 miliona eura), kazao je Žugor.

U kooperaciji i saradnji sa drugim robotskim klinikama Vahudin radi i na uvođenju umjetne intiligencije (AI) kao podrške razvoju robotske tehnologije i minimalno invazivnim terapijama tumora prostate i bubrega.

Žugor je u ponedjeljak bio gost na velikom i renomiranom kongresu za robotske eksperte u minimalno invazivnoj hirurgiji bubrega i mokraćnog mjehura koji se održao u Leipzigu. U njegovom planu je i objava nekoliko inovativnih radova na ovu temu i u uglednim američkim medicinskim žurnalima.

Važno je napomenuti da će naš urolog organizirati krajem maja, u okviru vlastitog jubileja, 15 godina bavljenja robotikom, “Da Vinci dane u Bambergu”, na kojem će učestvovati eminentni robotski stručnjaci iz čitave Evrope. Osim toga, bit će organizovana i predavanja za pacijente i medicinske sestre i tehničare. Čitav program će biti publikovan u njemačkim i brojnim našim medijima.

Naš ugledni urolog Vahudin Žugor ne propušta priliku da se druži sa svojim Bosancima, što pokazuju fotografije sa internacionalnim fudbalerom i trenerom Vahidom Halilhodžićem i poznatim ugostiteljem i Vahudinovim drugom iz djetinjstva gospodinom Adnanom Bilalbegovićem (također Banjalučaninom), koji je vlasnik renomiranog restorana “Avlija” u njemačkoj metropoli Frankfurt am Main.

Sve ovo ne prolazi nezapaženo tako da brojni pacijenti iz Bosne i Hercegovine dolaze na liječenje u Bamberg i traže pomoć i savjet od našeg hirurga. Mnoga teška urološka oboljenja, koja se ne mogu tehnički zbrinuti u BiH, u domenu su Žugora, koji je ujedno i jedini robotski urolog iz Bosne u Njemačkoj. Po njegovom mišljenju, robotska hirurgija se sve više razvija i već sada se većina operacija u trbuhu (abdomenu) obavlja robotskim sistemima.

– Moj cilj i životna želja je da jednog dana robotska hirurgija dođe i u moju BiH. Za jedan takav veliki projekat treba stvoriti i pretpostavke gdje je potrebna specijalna infrastruktura, ogromna motivacija i edukacija kompletne robotske ekipe i medicinskog tima. Trenutno nema takve robotike i hirurgije u Bosni, pa čak i šire, ali se nadam da će jednog dana naše znanje i iskustvo koje smo sticali vani, biti iskorišteno i upotrijebljeno i u našoj matičnoj domovini, poručio je Žugor.

Profesor dr. med. Vahudin Žugor, rođeni Bosanac, nekada bijaše pionir, a sada postade vrhunski velemajstor robotske urološke hirurgije. Već se priprema, paraleno sa brojnim dnevnim operacijama, da se novim naučnim radovima predstavi prvenstveno na kongresu u Minhenu početkom maja, a potom i u Leipzigu u septembru ove godine.

I ovoj priči nije kraj…