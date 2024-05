Prof. Dr. med. Vahudin Zugor ide dalje : 15 godina robotske urologije i 5.000 robotskih operacija uvod u nove

Da je fudbaler bi dobio Zlatnu loptu, da je režiser sigurno bi se okitio Oskarom, a ovako teško je “običnim” ljudima predočiti o kakvim se sve poduhvatima i uspjesima radi, i na kojem se mjestu “u užem stručnom krugu robotskih hirurga” nalazi naš eminentni hirurg.

Ovih dana naš uvaženi robotski hirurg, Banjalučanin prof. dr. med. Vahudin Žugor, inače direktor Urološke klinike u Bambergu, obilježava veliki uspjeh – 15 godina robotike i 5.000-te operacije.

Na Klinici Bamberg upriličeno je, u povodu ovog jubileja, trodnevno obilježavanje kroz niz događaja i prezentacija. Sve je počelo u ponedjeljak, 27. maja, sa operacijama uz prisustvo uglednih svjetskih robotskih hirurga, koji su samo zbog našeg Vahudina, kao gosti, došli iz Grčke, Poljske, Maroka i drugih dijelova Njemačke radeći tokom dva dana na složenim robotskim operacijama prostate i bubrega.

Bila je to izuzetna prilika da se izvrši razmjena iskustava iz više evropskih zemalja i predstavi budući razvoj robotske tehnologije u Evropi, s obzirom na to da su nakon operacija održani i seminari na kojima je jedna od značajnih tema bila “single port surgery” (jednoruki robot), koji još nije etabliran u Njemačkoj. Ovaj sistem je nedavno dobio dozvolu od nadležnih organa za operacije na urološkim organima i vjerovatno će se uskoro etablirati i u Njemačkoj.

Naš urološki hirurg je već obavio trening testiranja na novoj tehnologiji u Frankfurt am Main.

– Sada mi je glavni cilj da uskoro obavim dodatne formalne i administrativne procedure za njegovo uvođenje na mojoj klinici u Bambergu, kazao je Vahudin Žugor.

Druga bitna novina koju profesor uvodi na svoju kliniku je upotreba umjetne inteligencije u robotskim operacijama.

– Cilj mi je poboljšati pripremu i obavljanje operativnih zahvata uz sudjelovanje umjetne intilgencije (AI). Naravno, i obuka medicinskih kadrova i mladih hirurga će se uz ovu tehnologiju znatno olakšati i poboljšati. Pored toga je neophodno i dalje naučno publicirati funkcionalne i onkološke rezultate robotske tehnologije i nada ostaje da će umjetna inteligencija i ovdje biti korisno upotrijebljena i iskorištena, pogotovo u obradi mase naučnih podataka, zaključuje profesor Žugor.

Osim toga je bitno spomenuti da će Vahudin uvesti i trodimenzionalnu konstrukciju krvnih sudova bubrega putem višeslojne kompjuter-tomografije, koja će olakšati pripremu, obavljanje i obuku robotskih operacija bubrega, a pogotovo parcijalne nefrektomije.

Vahudin Žugor na kraju dodaje:

– Ovo je jedan veliki jubilej za mene, to su godine učenja, truda i odricanja. Hvala svima koji su me podržavali, ali i onima koji su me kritikovali. To mi je dalo dodatnu motivaciju da istrajem i uspijem u svojim ambicijama i ciljevima. Ubijeđen sam da će robotika i dalje napredovati i ja ću sigurno raditi na inovaciji i promociji ove vrhunske tehnologije. Moram napomenuti, da su sve ove tehnologije veoma skupe i da je neophodno educiranje kadrova da bi one uspjele da se etabliraju. Umjetna inteligencija će uz minijaturne instrumente revolucionirati robotiku i operacione sale. Siguran sam da će se uskoro svi zahvati u trbuhu obavljati putem robotskih sistema, otvorena hirurgija će nestati.

Ovom prilikom došlo je do susreta sa njegovim ranijim pacijentima koji su došli da mu čestitaju na ovom velikom jubileju i da mu se još jednom zahvale. Jedan od njih je i 92-godišnji njemački baron, Rudolf Bechinie von Laschan, koji je sa suprugom baronesom Annemarie našem profesoru poklonio ogroman buket cvijeća. Razlog velike baronove zahvalnosti je ne samo u tome što ga je naš Vahudin uspješno operisao, već i u tome da se niko od ostalih hirurga u Njemačkoj, zbog njegove starosti, nije htio upustiti u ovako složenu operaciju.

Još prije zvaničnog obilježavanja jubileja, brojni mediji iz Njemačke, doznavši o čemu se radi, pokazali su veliko interesovanje za ovu temu. Tako su milioni čitalaca uglednih novina u Bajernu, Fraenkischer Tag, već imali priliku da na naslovnoj strani ugledaju našeg vrhunskog robotskog hirurga prof. dr. med. Vahudina Žugora. U članku “Pionir AI: Ovako umjetna inteligencija otkriva tumore” čitaoci su tako mogli saznati mnoge zanimljive detalje vezane za ovaj veliki uspjeh ovog Banjalučanina. Uz najavu na naslovnoj strani, u podužem intervjuu je opširno predstavljen prof. Žugor koji je govorio o svojih 15 godina rada u robotskoj hirurgiji sa robotom Da Vinci, tokom kojih je obavio 5.000 operacija, što je svojevrstan, sigurno, i svjetski rekord.

Jučer je ekipa Deutsche Wellea (DW) napravili video prilog i snimila intervju sa Žugorom i na bosanskom i njemačkom jeziku. Sutra će, iako je obilježavanje još u toku, dati intervju za televizju N1 iz Sarajevu (09.45 sati). A u nedjelju, 2. juna, Vahudin će biti gost i Bosanskohercegovačkog radija Malmö gdje će uživo nastupati u programu koji počinje u 11 sati. Ovdje pronađite link za direktno slušanje programa svake nedjelje od 11 sati, ili posjetite ovaj link.

Na kraju da napomenemo da je Vahudin Žugor objavio oko 800 naučnih radova u vidu publikacija, knjiga i predavanja. Profesor je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kölnu i direktor Urološke klinike u Bambergu. Dobitnik je i 22 naučne nagrade za svoj naučni rad, između ostalog na kongresima u Parizu, Barceloni, Salzburgu i Americi.

I priča se nastavlja…

Miralem Pervizović