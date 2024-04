Prof.dr. Edina Bećirević: Vanredna sjednica Vijeća sigurnosti ne može ugroziti Rezoluci (Video)ju o Srebrenici

Predsjednica i suosnivačica Atlantske Inicijative i redovna profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, prof. dr. Edina Bećirević u emisiji Sedmica iza nas na TV SA govorila je o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici o kojoj bi se tokom maja trebala izjasniti Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN).

Lažna borba

Profesorica Bećirević, koja se godinama bavi istraživanjem ratnih zločina i sudske prakse, ocijenila je da vanredna sjednica Vijeća sigurnosti UN-a, a koju je zatražila Ruska Federacija ne može ugroziti glasanje u Generalnoj skupštini.

“Mnogi to interpretiraju na način da Rusija želi da iskaže podršku Srbij u procesu negiranja genocida, da je Rusija ta koja će braniti interese Srbije i entiteta RS u periodu razmatranja Rezolucija koju podržava veliki broj, prije svega, zapadnih zemalja, i to u vremenu kada se vodi neka vrsta borbe i prelamanja da li će se Srbija okrenuti prema Zapadu ili prema Rusiji. To je lažna borba, što pokazuje i ovo što se dešava u UN-u”, ocijenila je profesorica Bećirević.

Na upit voditeljice TV SA Sanele Kapetanović zašto je Srbija napravila “primarno nacionalno pitanje” od Rezolucije o Srebrenici, koja u svom sadržaju govori diplomatskim jezikom, te se Srbija i srpski narod čak i ne spominju, profesorica Bećirević je istakla da postoji više interpretacija o tome zbog čega Srbija tako intenzivno lobira da se navedeni dokument ne usvoji, odnosno zašto je Srbija od toga napravila “primarno nacionalno pitanje”.

“Neki tvrde da Aleksandar Vučić koristi ovu situaciju da dodatno zaoštri stanje u regionu, pa onda (to) dodatno zaoštravanje iskoristiti u nekoj trgovini sa Zapadom, da će “primiriti” vodstvo RS-a i na taj način im napraviti ustupak. Drugi tvrde da Vučić pokušava da skrene pažnju s teme prijema Kosova s Vijeće Evurope, te želi da hogomeinizira sropski narod”, dodala je ugledna ekspertica.

Srbija na dvije stolice

Profesorica Bećirević, također, vjeruje da je riječ o kombinaciji raznih faktora.

“Treba voditi računa o tome da obratimo pažnju na još dva dodatna razloga. Taj intenzitet i energija koju Beograd ulaže u lobiranje ukazuje da je to pitanje prilično idološke prirode. Zapad i kad je Rusija bila u pitanju previdio važnost ideologije u pokretanju rata (protiv Ukrajine, op. ur.). Srbija se, zapravo, plaši, Vučić se prije svega plaši da će usvajanjem ove Rezolucije izgubiti “čip” s kojim trguje sa Zapadom. To ga paradoksalno dovodi u situaciju da tražeći ponovo podršku Rusije se deklaritvo i suštinski stavlja na stranu Rusije”, dodala je Bećirević.

Prema njezinom mišljenju, to je kombinacija različitih faktora.

“Problem je što je Zapad do sada Vučiću dozvoljavao da sjedi na dvije stolice. Kao da glumi da je u procesu euroatlantskih integracija, a da idološki okreće cijelo društvo Srbije na stranu Rusije. Mislim da je značajno da i to ponašanje, način na koji lobira u UN-u, Srbiju dodatno izvodi na čistac. I one koji se na Zapadu nadaju da će se Srbija okrenuti prozapadno u nekom novom preslagivanju. Vidjet će da će njihovi argumenti izgubiti na snazi”, zaključila je profesorica Bećirević.