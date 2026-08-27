Ruske snage napreduju prema takozvanom pojasu tvrđava, nizu industrijalizovanih gradova u Donjeckoj oblasti, čije je povlačenje Ukrajine Moskva postavila kao jedan od uslova za okončanje rata.

Tokom posjete frontu sa svojim novim vrhovnim komandantom, Zelenski je rekao da će komandant Trećeg armijskog korpusa Andrij Bilecki i Denis Prokopenko, komandant Prvog korpusa Azov, predvoditi nove formacije čiji je cilj jačanje odbrane oko Donjecka.

Obojica predstavljaju novu generaciju iskusnih terenskih komandanata i trenutno predvode neke od najspremnijih i najbolje obučenih ukrajinskih snaga. Oba njihova korpusa već učestvuju u odbrani ovog dijela fronta, a komandanti su pohvaljeni zbog borbene efikasnosti i planiranja.

Ova odluka dolazi u trenutku kada ukrajinske snage ostvaruju različite rezultate duž fronta dugog 1.200 kilometara, gdje su početkom godine počele ponovo preuzimati inicijativu.

Zelenski je rekao da su ukrajinske snage ove godine oslobodile nekoliko desetina naselja tokom višefazne operacije na jugoistočnom dijelu fronta i vratile pod svoju kontrolu više od 700 kvadratnih kilometara teritorije.

Međutim, ruske snage istovremeno napreduju prema gradovima Kostjantinivka, Kramatorsk i Slovjansk – ključnim ukrajinskim uporištima. Ukrajina je odbacila zahtjeve Kremlja da se odrekne tog područja kako bi okončala rat koji traje više od četiri godine.

Ruske snage prodiru sve dublje u Kostjantinivku, gdje su ukrajinske jedinice prisiljene da ih potiskuju iz kuća, podruma i ruševina, navodi grupa DeepState, koja prati situaciju na frontu na osnovu javno dostupnih podataka.

Rusija također pojačava zračne i artiljerijske napade na Kramatorsk i Slovjansk, od kojih su njene snage udaljene svega 13 kilometara, kako bi pripremila ciljanu ofanzivu na ove gradove, dodala je ta grupa.

Ukrajinski vojni analitičar Mikola Bielieskov rekao je da je imenovanje Bileckog i Prokopenka – koji se obojica bore od prve ruske invazije 2014. godine – imalo za cilj da novom vrhovnom komandantu Mihajlu Drapatiju omogući veći prostor za strateško planiranje.

Njegov prethodnik, Oleksandr Sirski, bio je kritikovan zbog pretjeranog mikroupravljanja čak i manjim sektorima fronta.

“Drugim riječima, ovo je pravi potez“, rekao je Bielieskov.

Bilecki, istaknuti desničarski politički lider, osnovao je ukrajinski bataljon Azov 2014. godine kako bi se borio protiv separatista koje je podržavala Rusija. Kasnije je osnovao Treći armijski korpus, koji je postao jedna od najtraženijih ukrajinskih jedinica među novim regrutima.

Prokopenko je komandovao Azovom tokom opsade Mariupolja i čeličane Azovstal koju su opkolile ruske snage. Nakon povratka iz ruskog zarobljeništva pomogao je da se Azov izgradi u formaciju koja broji desetine hiljada pripadnika.

(Kliker.info-Klix)