Poraz fudbalera BiH, Ukrajinci slavili nakon preokreta

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Zenici od selekcije Ukrajine sa 1:2, u susretu polufinala baraža za odlazak na Evropsko prvenstvo ove godine u Njemačkoj.

Fudbaleri i BiH tako su propustili i posljednju priliku da se plasiraju na Euro. Iako su imali prednost do 85. minute, nogometaši BiH su na kraju pretrpjeli popraz s obzirom na to da su Ukrajinci za tri minute došli do preokreta.

BiH je povela u 57. minuti autogolom Matvienka. Izjednačio je Yaremchuk u 85., a tri minute kasnije Dovbyk donio preokret svojoj selekciji.

Ukrajinci će u finalu baraža igrati protiv Islanda, dok će BiH u susretu koji neće imati rezultatski značaj u ponedjeljak dočekati selekciju Izraela na Grbavici.

(Kliker.info-Fena)