Ponos Bosne i Hercegovine : Bosanac Admir Mašić postao redovni profesor na čuvenom univerzitetu MIT u Bostonu

Profesor Edhem Ćustović podijelio je na društvenim mrežama lijepu vijest i čestitku mladom naučniku Admir Mašiću.

“Čestitamo Admiru Mašiću iz Bosanskog Broda – Danas je postao redovni profesor na čuvenom MIT-u u Bostonu (Massachusetts Institute of Technology op.a.). Od Kolibe Gornje kod Bosanskog Broda do MIT-a, samo ti znaš koliko je to putovanje bilo teško, koliko je bilo odricanja i koliko neprospavanih noći da bi stigao tu gdje si”, poručio je Ćustović.

“Za svu našu pametnu djecu, sanjajte veliko i nemojte dozvoliti da vam neko kaže da je nešto nemoguće”.

Ćustović je još jednom čestitai Admiru Mašiću na jednoj velikoj prekretnici u karijeri te je kazao da je on ponos Bosne i Hercegovine.