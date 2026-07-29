Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ostvario je u Washingtonu uspjeh koji je prije samo godinu izgledao gotovo nezamisliv – uspio je uvjeriti američki politički vrh da Ukrajina ima stvarne šanse da pobijedi Rusiju u ratu, piše Politico u analizi njegove posjete.

Za razliku od veoma napetog sastanka u Ovalnom uredu početkom 2025. godine, Zelenski je ovaj put Bijelu kuću napustio vidno zadovoljan. Posjet je dodatno obilježio uspjehom na Capitol Hillu, gdje je iz galerije Senata pratio kako senatori ubjedljivom većinom podržavaju nastavak procedure za usvajanje zakona o uvođenju novih, oštrih sankcija državama koje kupuju rusku naftu.

Sankcije kao pritisak na Moskvu

Cijeli ovaj zakonodavni paket osmišljen je kako bi Putina natjerao za pregovarački sto – izjavio je republikanski senator Mike Rounds nakon sastanka kojem su prisustvovali Zelenski, senatori i članovi Predstavničkog doma.

Rounds je rekao da ukrajinski predsjednik vjeruje kako bi nove sankcije dodatno povećale ekonomski pritisak na Rusiju i otežale Moskvi finansiranje rata..

Zelenski je američkim zakonodavcima poručio da bi ekonomske mjere pomogle očuvanju i jačanju uspjeha koje ukrajinska vojska postiže na frontu. Istovremeno je ponovio zahtjeve za većim pristupom ključnim vojnim sistemima.

Kijev, između ostalog, traži licencu za domaću proizvodnju baterija za protivzračni sistem Patriot, redovne isporuke presretača PAC-3, kao i neometano korištenje satelitske mreže Starlink, koja ima važnu ulogu u navođenju napada dugog dometa.

Sve veća podrška u Kongresu

Prema pisanju Politica, strategija ukrajinskog predsjednika naišla je na široku podršku predstavnika obje američke političke stranke. Glavni razlog za promjenu raspoloženja jeste sve izraženije uvjerenje među američkim političarima da Ukrajina zaista može poraziti Rusiju.

Ono što je dovelo do ove promjene jesu uspjesi koje Ukrajinci trenutno ostvaruju na ratištu – rekao je republikanski senator John Boozman.

Promjena se osjeti i među dijelom pokreta MAGA. Pojedini utjecajni konzervativci, među kojima je i aktivistica Laura Loomer, nakon nedavne posjete Ukrajini promijenili su retoriku i javno iskazali podršku Kijevu.

Dodatni signal stigao je i od predsjednika Donalda Trumpa, koji je na samitu NATO-a u Ankari najavio da će Ukrajini biti omogućena domaća proizvodnja prijeko potrebnih projektila za sisteme Patriot.

Zakon još čeka konačno usvajanje

Glasanje u Senatu imalo je i simboličan značaj jer je održano na dan komemoracije za preminulog senatora Lindseyja Grahama, jednog od autora zakona i dugogodišnjeg zagovornika pomoći Ukrajini. Zelenski je prisustvovao komemoraciji zajedno s Trumpom i drugim svjetskim zvaničnicima.

Ipak, zakon još nije usvojen. Lider republikanske većine u Senatu John Thune nastoji ubrzati proceduru, ali je Bijela kuća do sada bila oprezna prema ovom prijedlogu.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da je Predstavnički dom na ljetnoj pauzi do septembra, zbog čega zakon ne može stupiti na snagu prije jeseni. Dio demokrata također izražava rezerve prema davanju predsjedniku širokih ovlasti za uvođenje carina do 100 posto na uvoz ruske nafte.

S druge strane, jedan od autora zakona, demokratski senator Richard Blumenthal, tvrdi da je tekst pažljivo pripremljen kako ne bi pogodio američke saveznike, već prvenstveno Kinu i Indiju, najveće kupce ruske nafte.

Politico zaključuje da situacija danas izgleda znatno povoljnije za Zelenskog nego prije godinu. Kako je rekao ukrajinski zastupnik Jehor Černjev, atmosfera na Capitol Hillu i razgovori Zelenskog s Trumpom pokazuju da su ranija neslaganja ostala iza njih te da Sjedinjene Američke Države i Ukrajina u novoj fazi rata nastupaju kao usklađeni saveznici.

(Kliker.info-agencije)