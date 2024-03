Odlične vijesti pred Ukrajinu: Haris Tabaković zabio dva gola za samo 13 minuta

Bosanskohercegovački nogometaš Haris Tabaković je u nedjelju, 17. marta, postigao dva gola za Herthu u susretu protiv Shalkea.

Ekipa iz Berlina savladala je Shalke rezultatom 5:2, a sjajna Tabaković je zatresao prva dva puta mrežu.

Bh. reprezentativac je oba gola postigao iz peterca, a uspio je upisati i asistenciju za Winklera koji je bio precizan za 3:1.

Tabaković je na terenu bio sve do 83. minute, a onda ga je trener odlučio zamijeniti sa još jednim bh. igračem Smailom Prevljakom.

Tabaković je do sada postigao 15 golova te je drugi na listi strijelaca 2. Bundeslige, dok je ispred njega samo Roberta Glatzela (HSV) koji ima jedan gol više.

A brace in less than 13 minutes for Haris Tabaković.

Has now scored 18 goals (all comp.) for Hertha Berlin.

Enough time left to get his second hat-trick of the season. pic.twitter.com/sDkGCSOSYz

— Bosniaco???????? (@BiHFooty)March 17, 2024