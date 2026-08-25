Dolly Parton, američka country ikona, kantautorka, zabavljačica i poduzetnica, preminula je u utorak u Nashvilleu u 80. godini. Parton je bila poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koja ju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha, piše The New York Times.

Informaciju o smrti objavio je njen nećak Bryan Seaver putem video poruke.

Rođena 1946. godine u Seviervilleu, u saveznoj državi Tennessee, Parton je odrasla u siromašnoj porodici i počela nastupati još kao djevojčica. Već sa deset godina pjevala je na lokalnom radiju, a sa 13 je snimila svoj prvi singl „Puppy Love“. Iste godine prvi put je nastupila u čuvenom nashvillskom Grand Ole Opryju.

U Nashville se preselila 1964. godine i vrlo brzo stekla reputaciju talentovane autorice pjesama, čije su kompozicije počeli snimati i drugi izvođači. Njena popularnost dodatno je porasla nakon što se pridružila televizijskom šou-programu Portera Wagonera, u kojem je nastupala od 1967. do 1974. godine.

Parton se potom etablirala kao uspješna solo izvođačica, a tokom 1970-ih objavila je neke od svojih najpoznatijih i najtrajnijih hitova, među kojima su „Jolene“ i „I Will Always Love You“. Potonju pjesmu kasnije je Whitney Houston pretvorila u globalni hit.

Njena karijera odavno je prevazišla okvire muzike. Glumila je u filmovima poput „9 to 5“ i „Steel Magnolias“, a postala je jednako poznata i po svom humanitarnom radu, posebno kroz program Imagination Library, koji djeci osigurava besplatne knjige.

Tokom karijere duge više od šest decenija, Parton je prodala više od 100 miliona ploča i osvojila 11 nagrada Grammy, uz brojna druga priznanja. Uvrštena je u Songwriters Hall of Fame, kao i u Rock and Roll (KlikerHall of Fame.

(Kliker.info-agencije)