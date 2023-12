Od izbjeglica do najuticajnijih Bosanaca u svijetu: Čustović i Salihović su oličenje bosanskog duha

“Zbližavanje je početak, ostanak zajedno je napredak, a saradnja je uspjeh”, ovo su riječi američkog poduzetnika Henry Forda, osnivača kompanije Ford Motor. Kada razmišljate o uspjehu, vjerovatno najprije pomislite na individualni, lični uspjeh, a rijetko kada razmišljate o nacionalnom, kolektivnom, timskom uspjehu? Braća Edhem i Rešad Čustović odlučili su inkorporirati oboje u svoju viziju, u želji da kreiraju bolju sadašnjost, a time i budućnost Bosne i Hercegovine.

Edhem Čustović

U Sarajevu se održava konferencija Future Leaders Summit (FLS), a organizator je upravo BH Futures Foundation, uz podršku donatora i sponzora. Na FLS učestvuje trideset predavača i 500 učesnika. Za FORBES BiH govore suosnivač fondacije Edhem Čustović, doktor elektrotehničkih nauka, profesor i poduzetnik, i Miralem Salihović šef odjela Solutions and Technology u Apple-u, dugodošnji donator i član BHFF, a od naredne godine i član Upravnog odbora BHFF.

Djetinstvo, rat u BiH i izbjeglištvo

Edhem i Miralem rođeni su 1984. u Bosni i Hercegovini. Kroz odrastanje, često su se sretali u Tuzli, bili su dio istog društva, ali nisu se zvanično poznavali. Zbog rata, obojica su dio djetinstva provela u izbjeglištvu, Edhem u Švicarskoj, a Miralem u Njemačkoj.

Miralem Salihović, Apple Campus Nakon rata, Edhem sa porodicom odlazi u Australiju, i završava studij Elektrotehničkom fakultetu, i postaje doktor elektrotehničkih nauka. A Miralem se vraća u BiH. U Tuzli diplomira njemački jezik i književnost Filozofskom fakultetu. Uporedo sa studijem, obojica pokušavaju kroz poduzetništvo i dodatno zalaganje steći bolje uslove za život.

Miralem njeguje ljubav prema muzici, sportu i IT-u. Nakon što se Miralem 2010. godine zbog ljubavi preselio u San Francisco, odlučio je ostvariti svoj san da postane IT stručnjak i da radi ono što voli. Međutim, početak nije bio lagan. Otežavajuće okolnosti bile su nepoznavanje engleskog jezika, i brojne odbijenice za poslove na koje je aplicirao. Za FORBES BiH kaže da mu taj period života nije bio jednostavan, ali bosanski duh borbenosti i upornosti je pobijedio.

Prvi ozbiljan posao dobio je u jednoj kineskoj IT kompaniji usmjerenoj na tržište igrica. Nakon određenog perioda, dolazi ponuda iz Apple kompanije. U međuvremenu, Miralem je aktivni član BHFF i donatorski podržava rad fondacije, zbog čega Edhem dolazi u San Francisko da se lično upoznaju, a tada shvataju da se neposredno poznaju cijeli život.

Čustović: Za osam godina preletio 2 miliona kilometara

Upravo je na takav način Edhem gradio povjerenje sa članovima i donatorima fondacije. Zbog toga je u periodu od 2015. godine do 2023. preletio 2 miliona kilometara. S obzirom na obaveze, i želju da se posveti više fondaciji, BiH, i kompaniji za proizvodnju naučno-istraživačke opreme, čiji je suvlasnik, dao je otkaz na Univerzitetu La Trobe u Melbourneu.

Edhem Čustović

Šesnaest godina je trajala njegova karijera univerzitetskog profesora, u kojoj je akcenat stavljao na praktično znanje, a ne na teoriju. Taj princip personaliziranog obrazovanja prenosi i na fondaciju, gdje prilagođava stil edukacije u odnosu na studentska životna iskustva, talente i ambicije. Za Australiju kaže da je “Skandinavski jug”, i da mu je pružila korisne životne okolnosti za napredak, istraživanje i profesionalni uspjeh.

Trenutno se posvetio cilju da do 2030. godine obrazuju 10 hiljada mladih ljudi kroz BHFF.

Mlade ljude naziva “kreatorima promjene” (change makers), koji će kroz svoj rad, pored toga što će biti izvrsni profesionalci, sve vrijeme biti agenti promjene, najprije bottom up, a jednog dana i top down.

Salihović: Želim dovesti Apple u BiH

Ljubav prema BiH, ulaganje u promjenu narativa je zlatna nit koja povezuje Miralema i Edhema u djelovanju kroz BHFF. Već deset godina je dio Apple, svjetske tehnološke kompanije, a trenutno vodi tim odjela Solutions & Technology.

Slika iz ureda Miralema Salihović, knjiga Steve Jobs-a, i potpisan dres Jusufa Nurkića na zidu

Kroz Apple je integrisao svoju ljubav prema muzici, u okviru razvoja aplikacija za streaminig muzike. A to je i suštinska vrijednost Apple kompanije. Steve Jobs, jedan od njenih osnivača, upotrijebio je upravo umjetnost, tačnije kaligrafiju koja je oblikovala Apple. Kroz kaligrafiju Jobs je naučio tipografiju, umjetnost i tehniku aranžiranja slova kako bi pisani jezik bio čitljiv i vizuelno privlačan, a to je spojio sa proizvodima Apple kompanije. Upravo u tom poslovnom ambijentu, Miralem dobio priliku da ujedini svoje dvije ljubavi, muziku i IT.

Pokretanje Apple Music 2015. godine

Godinama vodi timove u Apple, a istakao nam važnost krosfunkcionalnih timova, u kreiranju najboljeg rješenja, a vođen je principom da jedna osoba ne može znati sve.

Recept za uspjeh: Spoj radne navike i bosanskog mentaliteta

Spoj radne navike i bosanskog mentaliteta, Miralem navodi kao recept za uspjeh. I Edhem se slaže s tim. Rat, izbjeglištvo, nepoznavanje jezika, nepovoljne finansijske okolnosti nisu najidealnija platforma za uspjeh, ali je prevladao bosanski duh i upornost. Živjeli su ambijentima u kojem su imali priliku da pokažu svoju suštinu, šta znaju i kako to praktično sprovode u djelo. Dokaz da iz manje uvijek nastajaje više. Tu je i snaga mreže i posvećeno ulaganje u ono sto voliš. Plan je braće Čustović da ih BHFF nadživi, i da ostane generacijama koje dolaze. Future Leaders Summit 2023.