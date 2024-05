Nermin Ogrešević: Ako Vučić i Dodik spremaju nešto opasno, opasno ćemo odgovoriti

Umjesto konkretnog odgovora da li ulazi u federalnu vlast predsjednik NES-a Nermin Ogrešević kaže da nije zadovoljan radom Federalne vlade. U intervjuu za Mrežu Ogrešević govori i o agresivnoj rušilačkoj politici u BiH, državnoj vlasti, rezoluciji o genocidu u Srebrenici, lokalnim izborima, BiH koja nije na prodaju i koja nema cijenu. Ogrešević kaže: Ako Vučić i Dodik spremaju nešto opasno, dobit će i opasan odgovor BiH.

Na pitanje ulazi li NES u vlast u FBiH, poručio je da je ‘NES u kapacitetu da može promišljati, sagledavati, i donositi svoje nezavisne odluke’. Također ističe kako te spekulacije nemaju utemeljenja.

„Mi smo svoj stav jasno izrazili u periodu pred imenovanje Vlade FBiH, zajedno za SBiH, i rekli smo da mi nismo za to da nas imenuje visoki predstavnik suspenzijom Ustava. Vidim da ima puno spekulacija u tom pogledu, ono što možemo konstatirati je da imamo protok vremena i da sagledavamo šta se dešava u državi. Mi smo i tad donijeli nezavisnu odluku da ćemo odbiti učešće u Vladi zato što to nije u tom trenutku principijelno. Nismo razgovarali na tu temu, ostavit ćemo sebi za pravo da možemo kao politička stranka biti aktivni i da imamo pravo da ne izlazimo sa bilo kakvim pretpostavkama“, pojasnio je Ogrešević.

Dalje je naveo da NES nema kapacitet da bude ključni igrač, ali da se za to bore, kako kaže, svojom dosljednom politikom.

„Kako ćemo mi pričati o ulasku u vlast, a niko nas nije ni pozvao da razgovaramo“, naveo je Ogrešević.

Govoreći o rezultatima Vlade FBiH, poručio je kako ‘očito je postoji zastoj u dinamici – nema zasjedanja parlamenata, reformi, predlaganja zakona.

„Ne možemo biti zadovoljni. To je nešto što treba ova Vlada da obrazloži“, kazao je.

Što se tiče funkcionisanja vlasti na državnom nivou, naglašava da je ‘pozitivan iskorak da imamo otvorene pregovore za ulazak u EU, a s druge strane, kaže on, imamo agresivne, rušilačke politike’.

„Milorad Dodik i drugi kadrovi SNSD-a krše Ustav i zakone. To pravi veliku štetu i problem funkcioniranju države. Na neki način to je kontinuitet politike iz devedesetih. Ovo umara, ali mi se moramo dalje boriti za našu državu. Moramo biti ustrajni, boriti se političkim sredstvima, ekonomskim razvojem… Pokazati spremnost da nas ima dovoljno koji će braniti državu svim sredstvima bez obzira na okolnosti. Nama je svima potreban mir i fokus na pametnije stvari“, kaže Ogrešević, poručivši da ‘naša domovina nema cijene’.

Ovo je domovina svih nas. Svih građana i nacija, i ona kao takva je održiva, dodaje on.

„Druge politike stvaraju narativ da građanima ovdje nije dobro. Mi smo do zida dotjerani, nema cijene za državu“, poručio je.

Osvrnuo se i na Rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Na pitanje šta Dodik i Aleksandar Vučić spremaju ako ona bude usvojena, odgovorio je:

„Oni spremaju puno galame, a ne spremaju ništa. Ako oni nešto opasno spremaju, mi ćemo opasno odgovoriti. Rezolucija im je paravan za ostvarivanje nekih svojih ciljeva. Jedan od ciljeva je održavanje na vlasti. Oni kontroliraju medije i tim narativom drže fokus svojih birača. Paralelno teče i proces ulaska Kosova u Vijeće Evrope“.

Osvrćući se na predstojeće lokalne izbore, kazao je da NES nema dogovorene koalicije.

„Dešavat će se da će od općine do općine, grada do grada, definitivno dolaziti do različitih sporazuma. Mi ćemo sigurno podržati Semira Efendića u Novom Gradu“, zaključio je Ogrešević.

(FTV)