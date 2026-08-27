Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov : Polako gubimo rat!
Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov rekao je za Reuters da ukrajinsko vodstvo nema jasnu i sveobuhvatnu viziju kako pobijediti Rusiju, dok zemlju dodatno koče korupcija i spora primjena novih tehnologija.
“Mislim da je sada došlo do prekretnice koja će odrediti naš budući smjer u ratu, ali čini se da postupno, polako gubimo”, rekao je Fedorov, prenosi Meduza.
Fedorov smatra da bi razvoj dronova kojima upravlja umjetna inteligencija, jeftinih presretačkih projektila i balističkih projektila mogao preokrenuti tijek rata u korist Ukrajine. Ukrajinski proizvođači već rade na tim tehnologijama, no prema njegovim riječima, problem je u tome što Ukrajina nema jedinstvenu strategiju koja bi omogućila njihovo što učinkovitije korištenje nakon što budu uvedene u uporabu.
“Tehnologije koje bi mogle potpuno zaustaviti Ruse već postoje, ali zbog našeg nedostatka vizije mi ih ne primjenjujemo”, rekao je.
Fedorov je kritizirao i neučinkovitost ukrajinske države, ocijenivši da ona funkcionira sa samo “pet posto učinkovitosti”.
Ured ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog odgovorio je da je Fedorov još tijekom svog mandata ministra obrane pozitivno govorio o napretku Ukrajine u ratu.
Mihajlo Fedorov, bivši član tima ukrajinskog predsjednika, u njegovoj je vladi najprije bio ministar digitalne transformacije, a potom ministar obrane. Na toj je funkciji proveo samo šest mjeseci. U srpnju 2026. smijenjen je nakon sukoba s Oleksandrom Sirskim, tadašnjim vrhovnim zapovjednikom ukrajinskih oružanih snaga.
Fedorovljeva smjena izazvala je prosvjede u Ukrajini. Zelenski je potom smijenio Sirskog te je, prema medijskim izvještajima, počeo Fedorovu nuditi nove funkcije u vladi. No Fedorov je bio spreman vratiti se samo na mjesto ministra obrane, koje je Zelenski već povjerio Jevhenu Hmari, bivšem šefu ukrajinske Sigurnosne službe.
Tijekom sukoba oko svoje smjene Fedorov je stekao veći politički utjecaj i zauzeo treće mjesto u jednoj od nekoliko privatnih anketa o hipotetskim ukrajinskim predsjedničkim izborima. Ubrzo nakon toga pozvao je na održavanje izbora čak i prije završetka rata.
Ured ukrajinskog predsjednika poručio je da taj prijedlog pokazuje “potpuni nedostatak realizma”.
(Kliker.info-agencije)
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