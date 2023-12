Najveći zavodnik Jugoslavije nedavno je napunio 70 godina: Ovako sada izgleda Vlado Kalember (FOTO +VIDEO)

Vlado Kalember decenijama je dio muzičke scene, a u svojoj dugoj karijeri snimio je ogroman broj popularnih pjesama.

Pored specifične boje glasa i brojnih hitova, Vlado Kalember je publiku osvoji svojom harizmom i atraktivnim izgledom.

Popularni muzičar važio je za miljenika žena i jednog od najljepših muškaraca bivše Jugoslavije.

Vlado Kalember rođen je u Strumici, Sjevernoj Makedoniji, 26. aprila 1953. godine, a odrastao je u Zagrebu.

Veoma mlad je krenuo da se interesuje za muziku, te je već sedamdesetih godina uplovio u muzičke vode.

Grupu „Srebrna krila“ osnovao je 1978. godine, a 1984. zajedno sa Izoldom Barudžijom nastupio je na Evroviziji sa numerom „Ćao, amore“.

Bio je u braku sa Anom Rucner, hrvatskom violončelistkinjom sa kojom je dobio sina Darijana.

Česte navode da je najveći zavodnik na našim prostorima, muzičar je jednom prilikom prokomentarisao na jedan zanimljiv način.

„Mnogo je zabluda i predrasuda, a upravo to da sam veliki zavodnik je jedna od njih. S kim god bih popio kafu, to bi svi prenijeli da je bila veza. Meni se od jedne veze uvijek dodavala još poneka. Ako sam imao 22 veze, ispalo bi da sam ih imao 222. Ne žalim se, ali je to, na neki način, malo i ‘prišiveno’. Bilo je to takvo doba. Dima je bilo, ali ne i požara“, rekao je pjevač svojevremeno za medije.