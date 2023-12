Mračna prognoza američkog stručnjaka: ‘Stiže krah. 2024. bit će godina najveće nesreće u našim životima‘

Jedan od najboljih američkih investicijskih stručnjaka rekao je da svoja predviđanja temelji na precijenjenim tržištima i pretjeranome trošenju na poticaje. Premda mnogi investitori u idućoj godini očekuju blagu recesiju, Dent je čvrsto uvjeren da će balon puknuti.

‘SMRT BERZOVNOG MEŠETARA‘

Dent tvrdi je balon nastao krajem 2021. godine nakon vrhunca pandemije, a prvi znakovi uočeni su 2022. godine kada je Nasdaq pao za 38 posto.

– Ne slušajte svog financijskog savjetnika! Stvari se neće vratiti u normalu još nekoliko godina. A ovaj pad neće biti ispravak stvari, bit će gore nego 1929. ili 1932. I svatko tko je to prošao ubio bi svog burzovnog mešetara, tvrdi Dent i prognozira da će se nekretnine vratiti na najniže razine iz 2012.

“To je pad od 50 posto za prosječnu kuću koja je već pala 34 posto u prošloj krizi. To je više nego u Velikoj depresiji, više nego ikada u povijesti, to je ono što će najviše povrijediti ljude”, rekao je Dent.

– Ako sam u pravu, bit će to najveći krah u našem životu. Vidjet ćete kako će krenuti i do maja će sve biti jasnije – ističe on.

Gledajući put Federalnih rezervi, Dent kaže da “nema šanse” za meko prizemljenje. On navješćuje deflaciju prvi put od 1930-ih i Dent tvrdi da američka središnja banka u rukama ima “slabo” gospodarstvo.

DEPRESIJA DUBLJA OD RECESIJE

– Jedini razlog što će morati toliko stezati je taj što su previše stimulirali zbog covida. A prestanete s tim stezanjem, bit ćete u depresiji za godinu dana. Depresija ide puno dublje od recesije i završava u deflaciji, tvrdi financijski stručnjak i prognozira kako će se učinak usporavanja osjećati 12 do 14 godina.

On navodi da će se za to vrijeme povećati jaz u američkom društvu jer će bogati postajati bogatijima, a siromašni siromašnijima.

– Prosječna osoba bit će bez posla šest mjeseci do dvije godine, a prosječna bogata osoba izgubit će od 50 do 80 posto akumuliranog neto bogatstva”, završio je Dent svoju neveselu prognozu za Fox.

Financijski i ostali stručnjaci trebali bi je ozbiljnije pročitati i pokušati spriječiti najavljene trendove. Nebogati, “obični” ljudi iekonomski laici mogu se samo nadati da je ekonomski analitičar pogriješio.

(Slobodna Dalmacija)