Matt Damon o opsadi Sarajeva: “Svjetlo pobjeđuje tamu! Muzika u ratnom Sarajevu bila je čin otpora…”

Holivudska zvijezda Matt Damon nedavno je gostovao u programu CNN-a gdje je govorio o dokumentarcu “Kiss the Future”, čija se radnja zasniva o životima ljudi koji su živjeli u Sarajevu tokom opsade.

Naime, legendarna novinarka i počasna građanka Sarajeva Chiristiane Amanpour na svom Twitter profilu objavila je isječak iz CNN-ove emisije gdje je ugostila Matta Damona, koji je ujedno i producent ovog dokumentarca zajedno s Benom Affleckom.

Tom prilikom željela je najaviti premijerno prikazivanje dokumentarca u SAD-u, čiji je reditelj Nenad Čičin-Šain. Inače, prikazivanje filma “Kiss the Future” počet će 23. februara u kinima širom SAD-a.

“Ako ste u SAD-u, možete uhvatiti ‘Kiss the Future’ u kinima od sljedeće sedmice. To je prekrasan podsjetnik na moć muzike i umjetnosti čak i u najmračnijim okolnostima”, napisala je u opisu.

“To je najuzbudljivija priča i zapravo govori o tome kako svjetlost pobjeđuje tamu. Novi dokumentarac producenta Matta Damona ‘Kiss the Future’ priča priču o underground muzičkoj sceni koja je preživjela i napredovala u ratom razorenom Sarajevu, što je kulminiralo legendarnim koncertom benda U2”, dodala je.

Na samom početku objasnila je da se na traileru dokumentarca čuo i njen glas, a to je zato što je i sama sudjelovala u snimanju, a potom je uslijedio razgovor s Damonom, koji je objasnio kako je zapravo došlo do toga da producira film o Sarajevu.

“Zapravo, priča mi je prenesena i pomislio sam da je nevjerovatna. To je došlo zajedno s poznavanjem reditelja filma Nenada, koji je pričao o tome sa strašću. On je inače s tog područja, imao je ličnu povezanost s cijelom pričom. Znali smo da imamo pravog pripovjedača i prave ljude oko projekta, pa smo otišli do benda i oni su imali snimke iz tog vremena koje su nam dali. Bili su zabrinuti jer nisu željeli da napravimo film o njima, već o ljudima iz Sarajeva. To je najuzbudljivija priča i zapravo govori o tome kako svjetlost pobjeđuje tamu i usput hvala ti na učestovanju, Christiane, jer si očito bila ključna i stavila si priču u kontekst za gledatelje koji možda nisu upoznati s tim šta se događalo u Sarajevu”, odgovorio je Matt Damon.

Novinarka Christiane Amanpour navela je da se upoznala s Bonom u Sarajevu nakon rata. Ona je nakon kratkog isječka iz filma objasnila Damonu da, iako je kao reporterka bila za vrijeme opsade u Sarajevu, nije znala za underground scenu, koja se odvijala u glavnom gradu BiH. Stoga mu je postavila pitanje o tome šta misli o moći umjetnosti u najgorim vremenima.

“To je zapravo naljepši dio filma. Stvarno je o čovječanstvu i u najmračnijim vremenima ima nešto u tome da se izražavamo i djelujemo zajedno. Ljudi su navečer išli na te underground muzičke nastupe da slušaju ili da sviraju. Imamo fotografiju koja se pojavljuje u filmu, a prikazuje jednog od punk-rock bubnjara kojemu je ruka raznesena na liniji i bukvalno ima fotografija na kojoj je palica zalijepljena za njegovu ruku. Muzika je čin otpora. Možete nas staviti u najgoru moguću oklonost, ali ne možete oduzeti našu ‘proslavu čovječanstva’; spremni smo umrijeti za to. Stvarno je lijepa poruka poslana svijetu danas i zato smo je željeli prikazati”, objasnio je.

Podsjećamo, riječ je o dokumentarcu čija se radnja zasniva o želji humanitarca Billa Cartera da usred opsade Sarajeva privuče pažnju svjetskih medija uz pomoć benda U2. Bend je prihvatio tu ideju i tokom ljeta 1993. godine njihova ZOO TV turneja prenosila je intervjue s građanima Sarajeva. Nakon rata, bend U2 je 23. septembra 1997. godine održao koncert u Sarajevu.

Osim Christiane Amanpour i Bone, u dokumentarcu su sudjelovali i legendarni muzičar The Edge, Srđan Gino Jevđević, Bill Carter, Adam Clayton i Bill Clinton.

